Alegría, música y lectores: una gran Noche de la Feria del Libro

La banda fue furor en la Noche de la Feria

Un poco parodia, un poco en serio, llegó demasiado rápido la hora de decir que “estalló la Feria del Libro”. En este primer sábado se hizo la Noche de la Feria, los molinetes se liberaron a las 20 y el público entró. Y entró. Y entró.

Por las calles cortadas debido a la presencia de Franco Colapinto que será hoy domingo, la Feria tuvo un solo ingreso: por avenida Santa Fe. De ahí se pasaba velozmente al pabellón donde el stand de Santiago del Estero daba una bienvenida con música.

El público en los recitales de la Noche de la Feria. (Fundación El Libro)

Ya durante la tarde se vio una buena cantidad de lectores mirando novedades y ofertas. Lleno total en stands de comics: gente joven. Hubo gente en las presentaciones de libros en las salas y las que se hacen en esos pequeños auditorios que tienen los stands. Hubo gente revolviendo cajones de ofertas, donde por 5.000 pesos (o dos libros por 8.000, o tres por 12.000) había desde una biografía de Catulo Castillo hasta obras de Goethe, Shakespeare, Horacio Quiroga y Juan Bautista Alberdi (el stand se llama Punto de Encuentro). Y, al lado, venta de señaladores.

Y un paso más allá, (stand de HD Libros); libros de Jorge Asís, de Miguel Bonasso o de Agatha Christie (entre muchos otros) por 10.000 pesos si se lleva uno solo o 25.000 si se llevan tres. Y al lado, ruido: la Feria del Libro es una feria.

La Noche de la Feria: el público entró, entró y entró´.

A la noche, los caminantes se hacían recomendaciones secretas. No sólo la nueva carpa para la música, ubicada en la Pista Central sino “lo del laberinto de Borges está bueno”.

Pasaron, también, personajes llamativos. Un hombre de traje, capa negra, pelo como “a la gomina”. Lo miran: ¿es un personaje de novela de terror? (No, luego lo tendremos en un escenario cantando tango).

Fiesta y luces co Los tipitos en la Feria del Libro de Buenos Aires.

En uno de los espacios abiertos, de pronto suena música de ópera. La gente se acerca y les hace ese homenaje contemporáneo: saca fotos, graba, transmite. Es el escenario de la Secretaría de Cultura y los artistas cuentan que se llaman Passione.

La noche, dijimos, se llena. En esa carpa para 4.000 personas inaugurada para este 50 aniversario -¿y que se hará tradición?- toca Leo García primero y Los tipitos después. Luces, celulares alzados, cantos compartidos.

Música en la NOche de la Feria.

El tiempo es amable:hay cola para comprar helado, para tomar café, para una hamburguesa y hasta para un crepe. Hay termos y mates por todos lados, hay pequeños picnics como una pausa. Amigos: hay grupos de amigos.

Esto es Buenos Aires, acá está ese evento cultural difícil de explicar que nos convoca y donde nos encontramos. Y recién empieza.