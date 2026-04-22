Cultura

El legado conjunto de María Elena Walsh y Sara Facio se presenta por primera vez en Madrid

Un recorrido por archivos inéditos y objetos significativos de las dos artistas, es exhibido en la sede del Instituto Cervantes de la capital española hasta el 26 de julio

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Un tesoro cultural argentino: el Instituto Cervantes custodiará los recuerdos de María Elena Walsh y Sara Facio
El Instituto Cervantes de Madrid alberga la primera exposición integral sobre María Elena Walsh y Sara Facio, con 240 piezas inéditas fuera de Argentina

El Instituto Cervantes de Madrid y la Fundación Walsh Facio presentan la primera exposición que reúne la obra de María Elena Walsh, Sara Facio y piezas del acervo de la Fundación Walsh Facio. La inauguración se llevó a cabo este miércoles 22 de abril de 2026, a las 12 horas, en la sede del Instituto Cervantes, en Madrid. La exposición permanecerá abierta hasta el 26 de julio de 2026.

La muestra propone un recorrido por 240 piezas, muchas de ellas inéditas, que incluyen fotografías, correspondencia, objetos personales y elementos del archivo privado de María Elena Walsh. Por primera vez, estos materiales se exhibirán fuera de Argentina, con documentos conservados y organizados según criterios de la autora. Además, la propuesta curatorial busca que, en determinados tramos, las trayectorias de Walsh y Facio dialoguen a través de objetos significativos, como el obsequio de una canción o un libro impreso por La Azotea.

La gestión y tutela de la muestra estuvo a cargo de la Fundación Walsh Facio, invitada por el Instituto Cervantes. La curaduría corresponde a Graciela García Romero, presidenta de la Fundación, y Silvia Mangialardi. La presentación contó con la intervención de Luis García Montero, director del Cervantes.

García Romero destacó: “Se hará en Madrid la muestra que nunca se hizo en Buenos Aires: no hubo nunca en la ciudad una muestra tan grande sobre María Elena Walsh, mucho menos una en la que se exponga su archivo. Hemos enviado a Madrid piezas de su archivo personal, con su propio trazado y con lo que ella guardó”.

La muestra pone en diálogo objetos personales de María Elena Walsh y Sara Facio, entre fotografías, correspondencia y obras literarias. En esta imagen, María Elena Walsh recibe a Juan Ramón Jiménez con otros poetas en el puerto de Buenos Aires, 1948. Foto diario Noticias Gráficas. Vintage
La muestra pone en diálogo objetos personales de María Elena Walsh y Sara Facio, entre fotografías, correspondencia y obras literarias. En esta imagen, María Elena Walsh recibe a Juan Ramón Jiménez con otros poetas en el puerto de Buenos Aires, 1948. Foto diario Noticias Gráficas. Vintage

En los textos curatoriales, García Romero señala: “María Elena Walsh logró algo excepcional: habitar al mismo tiempo la plaza pública y la biblioteca, la canción popular y la alta literatura, la risa y la crítica severa (…). Más que una autora, fue —y sigue siendo— una constelación poética y ética, una manera de entender el lenguaje como casa común y como espacio de resistencia. Su obra continúa ´resucitando´ porque nombra una emoción universal: la necesidad de justicia, de imaginación y de libertad frente a cualquier forma de autoritarismo”.

Mangialardi agrega: “La muestra presentada en el Instituto Cervantes de Madrid propone un recorrido por núcleos significativos de la producción de Sara Facio concebidos no como una retrospectiva lineal, sino como un entramado que permite comprender la magnitud de su obra. Así, literatura, ciudad, historia política y márgenes sociales aparecen como territorios interdependientes en los que Sara Facio siempre eligió situar su mirada con imágenes que no imponen sentido, sino que permiten construirlo (…)”. Sobre el trabajo fotográfico, subraya: “El retrato fue siempre, para ella, la forma más exigente de la fotografía. Sara desplegó su obra en un campo dominado por miradas masculinas, pero construyó sus retratos basándose en la cercanía, la escucha y la confianza, desarmando jerarquías tradicionales entre quien mira y quien es mirado”.

[Fotos: archivo y gentileza prensa Fundación María Elena Walsh - Sara Facio]

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