El paisaje y el cuerpo como identidad se redefinen en una muestra en Fundación Santander

Valeria Maggi y Luis Garay invitan a redescubrir el paisaje en “ReversoDoble”

La Fundación Santander inauguró su muestra anual ReversoDoble, en la que a través de las pinturas de Valeria Maggi y las videoinstalaciones de Luis Garay se explora el vínculo entre paisaje e identidad, a través de una propuesta que buscar ser accesible para los visitantes del espacio de San Telmo, más allá del público especializado.

Con curaduría de Mariano Mayer, el proyecto se quedó con el Premio Fundación Santander a las Artes Visuales, y es la séptima muestra que aloja el lugar, por donde ya pasaron artistas como Marta Minujín, Leandro Erlich, Gachi Hasper, Elian Chali, Nicola Costantino y Mónica Millán.

En ese sentido, la muestra marca una búsqueda institucional de acercar a una audiencia más amplia, a partir de jugar con la frontera entre el interior y el exterior que desafía los límites tradicionales.

Sobre la avenida Garay, por ejemplo, se presenta una videoperformance, creada por el artista y coreógrafo Garay, en el que una boxeadora ensaya movimientos pugilísticos sobre una azotea, con el barrio padre Mugica como paisaje urbano de fondo, mientras que sobre Paseo Colón se observa una obra paisajística de Maggi en gran formato.

El abordaje responde a una estrategia curatorial que busca explorar, desde el primer momento, la fusión entre lo público y lo privado a través de la acción de salir, observar y volver a entrar

Este abordaje responde a una estrategia curatorial que busca explorar, desde el primer momento, la fusión entre lo público y lo privado a través de la acción de salir, observar y volver a entrar: el gran ventanal permite mirar la ciudad y, simultáneamente, invita a quienes transitan afuera a espiar el interior.

“El título del proyecto remite a un juego conceptual en el que el adentro y el afuera mantienen un diálogo constante, tanto literal como metafórico”, explica Mayer, en un recorrido de prensa.

Este diálogo entre interior y exterior se potencia mediante un recurso arquitectónico: toda la estructura vidriada está recubierta por una película que genera un degradado cromático inspirado en los colores del atardecer, que busca que la percepción de las obras vaya cambiando según el horario del día.

“Todo el cristal del edificio tiene un degradado de un atardecer, que no está representando un atardecer, sino que está tomando la energía y los colores del atardecer para generar una ilusión,” especificó Mayer.

La muestra marca una búsqueda institucional de acercar a una audiencia más amplia

Consultada por Infobae Cultura, Elena Tavelli, directora artística de Fundación y una de las jurados, sostuvo sobre la elección del proyecto: “Hay algo que es muy difícil de este espacio, porque es una pecera, no tiene paredes, y que algunos artistas toman a su favor, que es la interacción con el afuera. Nos impactó mucho lo que ellos habían propuesto de esta veladura de color para que el color ingrese con la luz y al mismo tiempo este ventanal enorme de la esquina, que de alguna forma hace que el afuera también sea obra”.

Y agregó: “También en este espacio hay mucho público que no es el que visita normalmente un museo, por ejemplo, gente que viene a una reunión en el banco o mismo los empleados. Entonces también la muestra planteaba como una cuestión, como medio iniciática, en la observación del arte, que es la subjetividad. Es un proyecto que veíamos que iba a tener mucho interés en todo lo que es educativo, ya que se hacen visitas escolares, entre otras actividades”.

En lo que hace a las obras, Maggi (Tucumán, 1985) presenta paisajes pictóricos que no buscan la representación directa, sino que interpelan al observador sobre su manera de mirar la naturaleza. Entre sus obras, las palmeras que evocan el Parque Lezama invitan a reflexionar sobre la adaptación y el desplazamiento de especies en nuevos hábitats elegidos por el hombre.

Por su lado, Garay (Bogotá, 1981) despliega trabajos en videoperformance y performance grupal donde el cuerpo se convierte en el centro de la exploración y la memoria. Un hombre que recita poesía latinoamericana en un skatepark o un bailaor de flamenco filmando dentro de las instalaciones del banco, entre otros.

“Todo el cristal del edificio tiene un degradado de un atardecer, que no está representando un atardecer, sino que está tomando la energía y los colores del atardecer para generar una ilusión,” especificó Mayer

En 2026, el Premio recibió más de 150 proyectos de distintas regiones y tuvo un jurado compuesto por Tavelli, Guillermo Tempesta Leeds (presidente de Santander Argentina y de la fundación), Lucrecia Palacios (directora ejecutiva de Fundación arteba), la artista Gachi Hasper y la gestora cultural y curadora Solana Molina Viamonte.

“La cultura, tanto en sus contenidos como en la producción, es clave para el crecimiento de las personas y el país. Mirar el reverso para nosotros también implica reconocer que detrás de cada talento hay formación, trabajo y todo un ecosistema que hace posible que el público acceda al arte”, sostuvo Tempesta Leeds.

La Fundación anunció que, junto con la muestra, abrirá la convocatoria para que instituciones educativas participen en visitas guiadas y lanzará el Programa de Fortalecimiento para Emprendedores Culturales. Esta capacitación online, impulsada en alianza con la Universidad de San Andrés, tiene como meta fomentar la innovación en la gestión y liderazgo de proyectos culturales. Hasta el 27 de abril, los interesados podrán optar por una de las 40 becas ofrecidas para el ciclo.

En el segundo semestre, la fundación desarrollará junto a la Fundación Compromiso el programa Cultura Conectada, destinado a potenciar la comunicación y la medición de impacto de iniciativas culturales mediante herramientas digitales.

Fotos: Fundación Santander