Cultura

Norberto Puzzolo y Graciela Sacco en una mirada sutil sobre la memoria en Córdoba

El Centro de Arte Contemporáneo Chateau – Antonio Seguí presenta “Arte. Acción y pensamiento crítico”, una muestra que convoca a reflexionar sobre el pasado reciente y el compromiso social a través de obras y registros de los reconocidos artistas rosarinos

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entro de Arte Contemporáneo Chateau
Norberto Puzzolo y Graciela Sacco dialogan con la memoria en Córdoba

El Centro de Arte Contemporáneo Chateau – Antonio Seguí inauguró una exposición que reúne a dos referentes del arte argentino: Norberto Puzzolo y Graciela Sacco. El eje de la muestra, Arte. Acción y pensamiento crítico. N. Puzzolo & G. Sacco, es el modo en que sus obras y acciones urbanas encarnan el compromiso social y político en las últimas décadas, y particularmente, su capacidad para poner en cuestión la memoria a casi medio siglo del inicio de la última dictadura militar.

“La convocatoria nace de la necesidad de poner en diálogo a dos figuras fundamentales que, desde Rosario, transformaron la manera de entender el arte como una herramienta de interpelación social. El nexo principal es la coherencia ética y estética que ambos comparten: mientras Puzzolo es un referente histórico —protagonista de hitos como Tucumán Arde— que explora la memoria y la mirada cotidiana, Sacco, quien nos acompaña a través de su inmenso legado, llevó la luz y la interferencia urbana a una escala universal", explico Alejando Sasha Dávila, curador de la muestra, a Infobae Cultura.

La exposición, que coincide con los 50 años del golpe del 24 de marzo de 1976, propone un recorrido que explora “sutilezas y críticas que escapan a la tentación por lo evidente o panfletario”.

Ambos artistas aparecen como testigos y protagonistas de los grandes quiebres de la historia reciente. El recorrido abarca un período clave, desde fines de los años sesenta hasta la actualidad, y articula un diálogo entre el “antes y después” de 1976. El golpe aparece como un momento bisagra en la narrativa colectiva, pero la muestra evita exponerlo desde la consigna explícita y elige la vía del arte de preguntas abiertas.

entro de Arte Contemporáneo Chateau
La exposición, que coincide con los 50 años del golpe del 24 de marzo de 1976, propone un recorrido que explora “sutilezas y críticas que escapan a la tentación por lo evidente o panfletario”

“Elegí reunirlos en el Chateau Carreras porque sus obras no solo habitan el espacio, sino que lo atraviesan. Me interesa mostrar cómo ambos utilizan la imagen —ya sea desde la fotografía, la instalación o la heliografía— para cuestionar los límites de lo público y lo privado, y cómo sus preocupaciones sobre la condición humana y el territorio siguen vibrando con una actualidad asombrosa. Es un encuentro de poéticas potentes que invita al espectador cordobés a una reflexión profunda sobre nuestro presente", agregó el también galerista.

Graciela Sacco (Rosario, 1956-2017) se consolidó como figura central de la fotografía contemporánea e instalaciones, además de su rol como docente. Sus intervenciones urbanas se transformaron en marcas reconocibles de un lenguaje visual que busca interpelar a quien las observa. La acción en el espacio público fue uno de sus modos predilectos de obra, generando resonancias que aún subsisten en la práctica artística argentina.

Por su parte, Norberto Puzzolo (Rosario, 1948) es artista plástico, fotógrafo y docente, pero su nombre tiene un peso específico por haber sido uno de los impulsores de “Tucumán Arde”, una de las experiencias artísticas y políticas más influyentes de América Latina que hasta hoy sigue alimentando investigaciones en el país y en el exterior.

Entre los elementos centrales de la exposición se incluyen instalaciones, objetos y series fotográficas que resumen más de cinco décadas de arte como resistencia. El enfoque prioriza el proceso y los registros de acciones urbanas antes que la obra clausurada, facilitando una lectura en capas.

*Arte. Acción y pensamiento crítico. N. Puzzolo & G. Sacco, en el Centro de Arte Contemporáneo Chateau – Antonio Seguí, Av. Cárcano s/n. Parque del Chateau. Con entrada libre y gratuita. De martes a domingos y feriados, de 10 a 19h, hasta el 21 de junio.

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