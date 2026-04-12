El reloj del pasajero más rico del Titanic sale a subasta y promete romper todos los récords

Un reloj de bolsillo de oro de 18 quilates que fue hallado en el bolsillo de un náufrago del Titanic se ha vendido por más de 2 millones de euros

Una de las piezas más célebres vinculadas a la tragedia del Titanic saldrá a subasta: el reloj de bolsillo que perteneció a John Jacob Astor IV, magnate estadounidense y el pasajero más rico a bordo del trasatlántico, figura ahora como el principal atractivo de la venta del 22 de abril organizada por Freeman’s Auction en Chicago.

Este ejemplar Patek Philippe de oro de 18 quilates, vendido originalmente por Tiffany & Co. en 1904, llega al mercado acompañado de un lápiz también de oro hallado junto a los efectos personales de Astor. Se estima que el reloj alcanzará un precio de USD 300.000 a USD 500.000, mientras que el lápiz podría cotizarse entre USD 10.000 y USD 20.000.

En los últimos años, el precio de las reliquias recuperadas del Titanic ha escalado notablemente. El récord vigente lo ostenta el reloj de Isidor Straus, fundador de Macy’s y otro pasajero fallecido en el naufragio, que se vendió en noviembre pasado por USD 2,3 millones.

John Jacob Astor IV

Aquel resultado superó ampliamente a otro reloj presuntamente de Astor, subastado a principios de 2024 por USD 1,5 millones. Frente a la multiplicidad de objetos atribuidos a Astor, un inventario oficial de Halifax de 1912 señala que solo uno de estos relojes permaneció junto a su cuerpo tras el rescate, refuerza la casa de subastas responsable de la venta actual.

El reloj Patek Philippe que será subastado se diferencia por su localización directa con el cuerpo de John Jacob Astor IV tras el hundimiento, así como por una línea de procedencia familiar documentada durante más de un siglo.

De acuerdo con Freeman’s Auction, el hijo mayor del magnate, Vincent Astor, heredó el ejemplar y lo utilizó hasta su muerte. Posteriormente, el reloj pasó a su esposa en 1959. A la muerte de ella, en 2007, la pieza fue transferida a su hijo y, en 2014, llegó a manos de Charlene, esposa del heredero, quien falleció en 2023.

Este reloj de bolsillo de oro, con las iniciales "JJA" grabadas, perteneció al prominente empresario y víctima del Titanic, John Jacob Astor IV.

El propio representante de Freeman’s Auction afirmó en un correo citado por Artnet News: “Lo importante de esta pieza es su recuperación directa, la procedencia multigeneracional en la familia y la documentación de autenticidad que la acompaña”. La casa de subastas eludió pronunciarse sobre relojes atribuidos previamente a Astor puestos en venta por otras firmas, subrayando que su pieza cuenta con pruebas sólidas de autenticidad y permanencia ininterrumpida en la familia.

Además del reloj, la subasta incluye un lápiz de oro de 14 quilates fabricado por Battin & Co. que Astor recibió como obsequio en 1904. Esta firma de Newark estuvo activa durante tres décadas antes de su cierre en los años 1920.

John Jacob Astor IV embarcó en el Titanic en Francia, acompañado de su segunda esposa, Madeleine, quien tenía 30 años menos y estaba embarazada. Su viaje era parte de una larga luna de miel para escapar del escrutinio mediático tras su sonado matrimonio, y buscaban retornar a Estados Unidos antes del nacimiento de su primer hijo.

Este reloj de bolsillo Tiffany & Co. y el lapiz de oro pertenecieron a John Jacob Astor IV

En la noche del naufragio, Astor ayudó a Madeleine a abordar uno de los limitados botes salvavidas, cumpliendo con la orden de priorizar mujeres y niños. “Astor retrocedió calmadamente, besó a Madeleine en la despedida y permaneció en cubierta mientras continuaba la evacuación”, momento descrito como “uno de los episodios personales más conmovedores y recordados de la tragedia del Titanic”.

El cuerpo de Astor fue recuperado una semana después por el buque cable Mackay-Bennett, junto con sus pertenencias: el reloj, el lápiz y una suma de dinero en efectivo, detalla Artnet News. Un registro oficial elaborado por autoridades de Halifax dejó constancia de cada objeto.