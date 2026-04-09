Marilyn Monroe, el centenario que sacude Londres: cine, arte y el redescubrimiento de una creadora que desafió Hollywood

El British Film Institute celebra el centenario de Marilyn Monroe con una retrospectiva de su filmografía y ciclos especiales de cine en el Reino Unido - (Montaje Infobae España con imágenes de Wikimedia)

Las principales instituciones culturales del Reino Unido celebran el centenario de Marilyn Monroe con exposiciones y ciclos de cine que reivindican su trabajo como creadora de su imagen y artista pionera.

Desde el 1 de junio, el British Film Institute (BFI) y la National Portrait Gallery impulsan una revisión profunda de la figura de Monroe, según The Guardian.

Para conmemorar los cien años del nacimiento de la actriz, el British Film Institute presentará una amplia retrospectiva de su filmografía y la National Portrait Gallery organizará una gran exposición sobre la construcción visual del ícono. Ambas iniciativas subrayan el papel central de Monroe en la gestión autónoma de su carrera y el impacto que tuvo en la representación de la mujer en el cine y la cultura popular.

El BFI dedica una temporada completa a “El verano de Marilyn”, con funciones especiales de títulos clave como “Los caballeros las prefieren rubias”, “Cómo casarse con un millonario” y “Los inadaptados”. Esta programación busca, según el BFI, que el público revalore la amplitud interpretativa de la actriz, tanto en comedia como en drama, y reconozca su rol como innovadora en una industria dominada por hombres. La temporada invita a mirar más allá del mito para descubrir a Monroe como una artista multifacética y fuerza creativa pionera que fundó su propia productora en una época compleja.

Kimberley Sheehan, programadora principal y curadora del BFI, declaró a The Guardian que esta celebración “permite redescubrir la presencia arrolladora” de Monroe y reivindica que fue “la artista completa por excelencia” capaz de forjar su propia imagen y estrellato. Sheehan destacó que Monroe sobresalió tanto en papeles cómicos como dramáticos, y que en películas como “Los inadaptados” o en títulos menos conocidos como “Choque nocturno” y “Eva al desnudo” se aprecia su versatilidad y profundidad artística.

La National Portrait Gallery presenta la muestra 'Marilyn Monroe: Un retrato' que explora la construcción visual del ícono de Hollywood y su impacto en el arte contemporáneo - (Grosby)

Influencia artística y autonomía de Marilyn Monroe

Desde su debut en 1948 con “Ladies of the Chorus”, Marilyn Monroe construyó una carrera que se extendió hasta 1962, abarcando distintos géneros y colaborando con algunos de los cineastas más destacados de Hollywood.

Fue la primera mujer desde la era del cine mudo en crear su propia productora, convencida de que necesitaba mayor libertad artística y rechazar guiones de baja calidad. Según Sheehan, citada por The Guardian, Monroe “quería reinventarse, algo impensable en la década de 1950”, aunque el público suele dejar de lado estas facetas y reducirla a una imagen superficial.

El BFI relanzará durante la temporada “Los inadaptados” en salas de todo el Reino Unido e Irlanda, recuperando el impacto de la última película que completó. Para Sheehan, la revisión de sus películas cobra relevancia “sobre todo ahora, cuando su imagen se mercantiliza sin cesar”, en alusión al uso constante de Monroe en imágenes generadas por inteligencia artificial.

El legado visual de Marilyn Monroe

En paralelo, la National Portrait Gallery inaugura “Marilyn Monroe: Un retrato”, una exposición que examina la construcción visual del ícono y su influencia en artistas y fotógrafos de diferentes generaciones.

Entre las piezas seleccionadas figuran obras de Andy Warhol, Pauline Boty, Richard Avedon y fotografías inéditas captadas por Allan Grant para la revista Life el día antes de la muerte de Monroe, ocurrida en agosto de 1962. La muestra revela cómo Monroe no solo fue retratada, sino que dirigía activamente las sesiones y tenía poder de veto sobre las imágenes que no reflejaban su visión. Esta autonomía, según el análisis de The Guardian, supuso una novedad en la historia de la representación femenina y el control de la imagen pública en el sistema de estudios de Hollywood.

Exposiciones y proyecciones especiales reivindican el papel de Marilyn Monroe como artista multifacética e innovadora en la cultura popular y el cine - REUTERS/Krista Kennell/File Photo

Nacida el 1 de junio de 1926 como Norma Jeane, Monroe pasó de modelo a convertirse en una de las figuras más fotografiadas del siglo XX, forjando un sello visual que continúa vigente. La exposición permanecerá abierta hasta septiembre y resalta la dimensión consciente de Monroe en cada etapa de su vida pública.

Marilyn Monroe y la reinvención femenina en el cine

La figura de Marilyn Monroe es abordada también desde su influencia en la evolución del papel femenino en la industria. Kimberley Sheehan establece comparaciones con artistas actuales como Taylor Swift y Madonna, quienes, como Monroe, han sabido gestionar su imagen a lo largo del tiempo. Sheehan explica que, cuando Monroe fundó su productora, no fue comprendida y fue objeto de críticas, lo que refleja desafíos que las mujeres creadoras aún enfrentan.

A pesar de los avances, Sheehan advierte a The Guardian que “todavía queda camino por recorrer” para que las artistas logren reconocimiento en igualdad de condiciones. Sugiere que, de haber prolongado su carrera, Monroe habría mostrado aún mayor amplitud de su talento interpretativo y de gestión.

La conmemoración impulsada por el British Film Institute y la National Portrait Gallery recobra ese anhelo de mayor proyección, reafirmando el legado de Monroe e invitando a nuevas generaciones a repensar el espacio de la mujer como creadora en el cine y las artes visuales.