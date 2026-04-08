Cultura

“Dhurandhar”, el filme que rompe récords de Bollywood, toma EE.UU.

La secuela dirigida por Aditya Dhar, que ha hecho historia al recaudar más de USD 108 millones en la India, se convirtió en un fenómeno en Estados Unidos

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Dhurandhar
La película india "Dhurandhar" rompe récords de Bollywood

La película de acción india Dhurandhar: La Venganza ha arrasado con los récords de taquilla nacionales como la película en hindi producida en Bollywood de mayores ingresos, según informaron el miércoles sus productores, y compite por otros puestos destacados. Favorita del primer ministro Narendra Modi, esta cinta de alto voltaje y violenta es el segundo capítulo en la historia de un agente encubierto de inteligencia india infiltrado en el archienemigo Pakistán.

Denunciada como nacionalismo patriótico exacerbado por los críticos, ha sido acogida con entusiasmo por sus numerosos admiradores. Es la primera película en hindi —y solo la tercera película india— en superar la marca histórica de 10.000 millones de rupias (108 millones de dólares) en recaudación nacional, alcanzando esta hazaña en 18 días.

También se ha convertido en la película india de mayor recaudación en Norteamérica, siendo la primera en superar los 25 millones de dólares en ingresos. "Dhurandhar se ha convertido en un fenómeno cinematográfico masivo", dijo el veterano distribuidor de cine Raj Bansal. “Llevo cerca de cuatro décadas en el negocio del cine, y la locura por esta película me ha sorprendido”.

Protagonizada por Ranveer Singh y dirigida por Aditya Dhar, la secuela del éxito de taquilla de 2025 Dhurandhar —filmada de manera simultánea— saltó al éxito en taquilla desde su estreno el 19 de marzo. La película, que dura casi cuatro horas, ha recaudado más de 160.000 millones de rupias en todo el mundo, según su productora Jio Studios.

Dhurandhar
La secuela dirigida por Aditya Dhar ha hecho historia al recaudar más de 10.000 millones de rupias en la India, mientras el público vibra con intensas escenas de acción y un Ranveer Singh imparable

‘Gritos y ovaciones’

El musculoso Singh ha sido un atractivo especial, y Bansal describe escenas descontroladas en los cines mientras el héroe de acción de melena larga combate a sus enemigos en la pantalla. “Mujeres de mediana edad presenciaron la primera función del primer día, a pesar de saber del contenido de violencia extrema y acción brutal”, dijo. “Hay muchos gritos y ovaciones en las salas”.

El presidente francés Emmanuel Macron utilizó el tema principal de la película en un video en redes sociales durante su visita a la India. Sin embargo, en recaudación nacional sigue ocupando el tercer lugar detrás de dos éxitos en idioma telugu: la epopeya de 2017 Baahubali 2: The Conclusion y el drama de acción de 2024 Pushpa 2: The Rule.

Se mantiene muy por detrás de la película india más taquillera de todos los tiempos, el drama de lucha libre en hindi de 2016 Dangal, que alcanzó una enorme popularidad en la vecina China y superó los 200.000 millones de rupias en recaudación mundial. Pero mientras la película continúa su buena marcha, manteniendo altos números diarios en su tercera semana, los analistas de la industria sugieren que no superará a Dangal, Baahubali 2 o Pushpa 2.

Aun así, algunos productores han retrasado el estreno de sus películas y esperan que la fiebre por Dhurandhar en las taquillas disminuya. “Nadie se atreve a competir con la película”, dijo Bansal.

Fuente: AFP

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