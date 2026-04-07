Fotografías inéditas muestran detalles desconocidos de la visita de Los Beatles a Tokio en 1966

El Nippon Budokan de Tokio publica inéditas fotos de los Beatles tomadas durante su histórica gira en Japón en 1966 (Foto: Nippon Budokan)

El recinto que acogió los únicos conciertos de los Beatles en Japón ha publicado unas fotos olvidadas hace tiempo de la legendaria banda británica, seis décadas después de aquellos conciertos. En pleno apogeo de la Beatlemanía en 1966, cuando el cuarteto de Liverpool era el grupo pop más famoso del mundo, Los Beatles ofrecieron cinco conciertos de verano en Tokio ante una multitud de fans enloquecidos.

Según se informa, las multitudes se agolpaban en su hotel, donde se alojaban en la suite más lujosa. Luego, en 2009, más de 100 fotos tomadas durante los conciertos “fueron descubiertas en una estantería” dentro de una oficina del recinto de conciertos Nippon Budokan, según declaró el operador del recinto.

Las imágenes recuperadas muestran el ambiente y los momentos clave de la única visita de los Beatles al país asiático (Foto: Yomiuri Shimbun)

Pero, los 19 rollos de negativos —que, según se informa, estaban envueltos en papel y etiquetados de tal manera que sugerían que pertenecían al periódico japonés Yomiuri Shimbun— permanecieron “almacenados tal cual” hasta hace poco, según ha declarado el operador. Sin embargo, al acercarse el 60.º aniversario de la gira por Japón, el operador del recinto pidió a un experto en Los Beatles que examinara los negativos, y “su evaluación reveló que las fotos parecen no haber sido publicadas nunca” en periódicos u otros medios de comunicación.

Entre las fotos publicadas por la sala de conciertos hay una en la que aparece John Lennon sonriendo junto a una muñeca japonesa que se asemeja a una figurita que aparece en la portada del álbum de 1967 Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band. Las estrellas mundiales estuvieron bajo estrictas medidas de seguridad durante su visita, pero es posible que la muñeca podría haber sido comprada durante una salida de compras apresurada, según informó el diario Yomiuri Shimbun.

Entre las imágenes destaca una de John Lennon junto a una muñeca japonesa similar a una de la portada de 'Sgt. Pepper's'

El periódico está investigando quién tomó las fotos y por qué los negativos se habían conservado en el Nippon Budokan a pesar de estar envueltos en papel con la etiqueta “Sala de archivos del Yomiuri Shimbun”, según informó.

Las fotos capturan “el ambiente de aquella única gira por Japón —que ahora se recuerda como un acontecimiento histórico— así como diversos momentos de su estancia en el país", según el comunicado del Nippon Budokan.

Fuente: AFP.

Fotos: AFP y archivo.