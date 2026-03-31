6 obras de 5 países: cuáles son los libros que compiten por el Premio Booker Internacional 2026

La lista de finalistas del Premio Booker Internacional 2026 incluye a seis autores de Alemania, Francia, Taiwán, Bulgaria y Brasil, representando cuatro continentes y cinco lenguas - (India Hobson para Booker Prize Foundation)

Seis obras se consagraron finalistas 2026 del Premio Booker Internacional en el décimo aniversario de este reconocimiento literario. El anuncio, realizado este 31 de marzo, incluyó a nombres como Daniel Kehlmann, Marie NDiaye y Ana Paula Maia, junto a la mención del fondo de 50.000 libras esterlinas que se repartirá entre autor y traductor.

Los seis finalistas son: Daniel Kehlmann con “El Director”, Marie NDiaye con “La bruja”, Yáng Shuāng-zǐ con “Taiwan Travelogue”, René Karabash con “La que permanece”, Shida Bazyar con “Las noches son tranquilas en Teherán” y Ana Paula Maia con “Así en la tierra como debajo de la tierra”.

Las obras provienen de Alemania, Francia, Taiwán, Bulgaria y Brasil, respectivamente, y cada una fue traducida al inglés por reconocidos traductores. El premio ganador se anunciará el 19 de mayo.

Daniel Kehlmann compite con 'El Director', novela inspirada por el cine nazi, que ha sido aclamada como su mejor trabajo hasta la fecha por la crítica inglesa - REUTERS/Kai Pfaffenbach/Pool

“El Director” de Kehlmann, traducida por Ross Benjamin al inglés y en español por Isabel García Adanez, se inspira en la vida del cineasta GW Pabst bajo el régimen nazi y fue considerada “la mejor obra de Kehlmann hasta la fecha”, según reseñó The Guardian. Marie NDiaye, finalista previamente en 2013 y preseleccionada en 2016, llega con “La bruja”, novela traducida por Jordan Stump y publicada en su idioma original en 1996.

Yáng Shuāng-zǐ participa con “Taiwan Travelogue”, traducida por Lin King, narrando el periplo de una mujer japonesa en la Taiwán de los años treinta, bajo ocupación colonial. Este título fue reconocido con el premio Golden Tripod en 2020. René Karabash, con “La que permanece”, traducida por Izidora Angel, aborda una historia de iniciación en una comunidad patriarcal albanesa.

Por su parte, “Las noches son tranquilas en Teherán” de Shida Bazyar, traducida por Ruth Martin, narra el exilio de una familia iraní. Completa el listado: “Así en la tierra como debajo de la tierra”, novela corta de Ana Paula Maia, traducida por Padma Viswanathan al inglés y Cristian De Nápoli tradujo la historia al español, situada en una antigua plantación de esclavos convertida en colonia penal.

Entre los finalistas figuran autores como Daniel Kehlmann, Marie NDiaye y Yáng Shuāng-zǐ, reconocidos por su relevancia en la literatura contemporánea mundial - EFE/Toni Albir

Cinco de los seis autores finalistas son mujeres, reflejando la presencia femenina tanto en la literatura como en la traducción, con cuatro de los seis traductores pertenecientes también al género femenino.

Obras y diversidad entre los finalistas

Los libros seleccionados fueron escritos originalmente en alemán, francés, chino mandarín, búlgaro y portugués de Brasil. Autores y traductores de ocho países diferentes consolidan el perfil internacional del Premio Booker Internacional y muestran una amplia variedad de experiencias literarias.

“El Director” conecta con la historia alemana y la tradición del cine. Por su parte, “La bruja” de NDiaye equilibra el humor negro con el drama social contemporáneo. La propuesta de Yáng Shuāng-zǐ entrega una visión asiática y una mirada histórica, mientras que la narrativa de Bazyar expone el exilio y la migración.

La narrativa internacional de los finalistas abarca temas de exilio, migración, opresión patriarcal, historia asiática y la brutalidad en colonias penales - (India Hobson para Booker Prize Foundation)

Karabash explora la formación personal dentro de entornos opresivos, y Ana Paula Maia presenta una atmósfera marcada por la brutalidad y la resistencia. Entre los premios previos de las obras destaca el máximo galardón literario taiwanés otorgado a Yáng Shuāng-zǐ.

El Premio Booker Internacional y su proceso de selección

El Premio Booker Internacional otorga 50.000 libras esterlinas a autor y traductor de la obra ganadora, además de 5.000 libras esterlinas a cada uno de los finalistas. En esta edición, los títulos resultaron elegidos entre 128 candidaturas iniciales, de las cuales el jurado seleccionó 13 obras prefinalistas antes de llegar a los seis finalistas.

Este año, el comité estuvo presidido por Natasha Brown, junto al matemático Marcus du Sautoy, la traductora Sophie Hughes y los escritores Troy Onyango y Nilanjana S Roy. El año pasado, la novela “Heart Lamp” de Banu Mushtaq, traducida por Deepa Bhasthi, obtuvo el galardón, consolidando así el reconocimiento conjunto a autores y traductores.

La escritora brasileña Ana Paula Maia, entre los finalistas del Premio Booker Internacional (Foto: prensa Filba)

Entre los prefinalistas figuraron obras de Gabriela Cabezón Cámara, Anjet Daanje, Mathias Énard, Ia Genberg, Matteo Melchiorre, Shahrnush Parsipur y Olga Ravn. Esta diversidad evidencia la amplitud y riqueza del panorama literario internacional recogido por el premio.

En el décimo aniversario del galardón, la presidenta del jurado destacó que los libros seleccionados invitan a lectores de todo el mundo a acercarse a historias capaces de iluminar tanto el pasado como la complejidad de la experiencia humana. Con cada edición, el Premio Booker Internacional reafirma su propósito de abrir la literatura a nuevas voces, perspectivas y culturas.