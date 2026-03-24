Hatshepsut, la faraona de Egipto que desafió las reglas: una historia de poder, misterio y estatuas recicladas

Descubrimientos arqueológicos en Deir el-Bahri revelan la compleja damnatio memoriae contra Hatshepsut en el antiguo Egipto

En la década de 1920, mientras excavaban tumbas en Deir el-Bahri, en Luxor, los arqueólogos se toparon con una escena del crimen desconcertante: miles de estatuas destrozadas y relieves profanados de Hatshepsut, una de las pocas y más exitosas faraonas del antiguo Egipto.

Durante el siglo XV a.C., Hatshepsut, hija del faraón Tutmosis I, llevó a cabo una de las maniobras políticas más audaces de la Antigüedad. Tras la repentina muerte de su esposo-hermano, Tutmosis II, se autoproclamó regente de su joven hijastro, Tutmosis III, un niño nacido de una reina menor. Varios años después de haber asumido la regencia, Hatshepsut usurpó el trono; gobernó durante casi dos décadas, consolidando su legitimidad al cultivar la imagen de un dios viviente y autodenominarse “Señor de las Dos Tierras”.

Los estudiosos de los siglos XIX y principios del XX solían retratarla como una madrastra malvada del pasado remoto, una usurpadora cuya pericia política era presentada como villanía. Inicialmente, los egiptólogos sostenían que Tutmosis III, quien sucedió a Hatshepsut, ordenó la destrucción tras su muerte como un arrebato de borrado vengativo. Pero para la década de 1960, los destrozos se atribuyeron a un programa orquestado iniciado unos 25 años después. Sin embargo, últimamente, Hatshepsut ha experimentado una rehabilitación de su reputación; los académicos la han reimaginado como una diplomática magistral cuyo reinado fue una época de innovación artística y crecimiento económico. Un estudio reciente en la revista Antiquity suaviza aún más su imagen.

Jun Yi Wong, candidato a doctorado en Egiptología en la Universidad de Toronto, reexaminó décadas de registros de excavación, incluyendo notas inéditas, fotografías e informes de campo. Concluyó que parte de los daños a las estatuas de Hatshepsut no fueron obra de Tutmosis III y que las acciones que sí emprendió él, fueron menos brutales de lo que se había asumido previamente.

Basándose en otras investigaciones recientes, Wong propuso que la demolición de las estatuas fue una “desactivación” ritual destinada a anular su poder espiritual, más que una venganza. Al quebrar las estatuas en puntos específicos —el cuello, la cintura y las rodillas— Tutmosis III buscaba neutralizar la influencia inherente de estas imágenes antes de desecharlas. La estatuaria de otros reyes, de los cuales la mayoría no sufrió persecución, fue tratada de forma similar. Muchas esculturas de Hatshepsut fueron posteriormente reutilizadas como materia prima, lo que ocasionó daños adicionales que oscurecieron la naturaleza de las acciones de Tutmosis III.

Historiadores destacan que el borrado de la memoria de Hatshepsut respondió tanto a estrategias dinásticas como a intentos de legitimar la sucesión masculina. (Foto: Khaled DESOUKI / AFP)

Edward Bleiberg, conservador emérito de arte egipcio en el Museo de Brooklyn, declaró que el estudio de Wong refina el entendimiento académico de cómo fueron tratados los monumentos de Hatshepsut. Al priorizar la evidencia forense sobre las interpretaciones aceptadas, él demostró que las cicatrices físicas, a menudo acumulativas, de los artefactos cuentan una historia diferente de la que relatan los libros de historia. “Demuestra claramente que las distintas estatuas fueron rotas mediante diferentes procesos y, por lo tanto, por diferentes intenciones”, dijo el Dr. Bleiberg. “No hay una explicación única para toda esta destrucción, y la enemistad personal es la explicación menos probable”.

Tía, madrastra y suegra

Catorce siglos antes de Cleopatra, Hatshepsut desafió las normas patriarcales del Nilo. Algunas evidencias sugieren que, para asentar su autoridad, casó a su hija, Neferure, con Tutmosis III, creando una maraña genealógica que desafiaba incluso las convenciones egipcias antiguas. Cuando se disipó el incienso, Hatshepsut se habría convertido en la tía, madrastra y suegra del joven rey: una jugada magistral de consolidación dinástica.

Hatshepsut no solo gobernó; se transformó, encargando una serie de estatuas y relieves que fusionaban la sutileza femenina con la autoridad musculosa de un monarca masculino. Esta identidad curada —un rey masculinizado, con barba ceremonial, faldellín y una forma idealizada y esculpida— fue una transformación calculada, que le permitió reclamar un mandato divino completo. El resultado fue una época estable de prosperidad y relevancia cultural, sentando una base duradera para el Imperio Nuevo que permitió el futuro esplendor de Tutankamón. Desde el templo funerario de Hatshepsut, abrazado a los acantilados de Deir el-Bahri, hasta los imponentes obeliscos de granito de 29,5 metros que erigió en Karnak, su atrevida arquitectura fue una magistral campaña de propaganda sacralizada. Al reactivar rutas comerciales largamente perdidas —notablemente una expedición marítima a la Tierra de Punt (posiblemente la Eritrea actual) que regresó con oro, marfil, ébano y árboles vivos de mirra—, edificó las bases financieras de la dinastía XVIII.

Sin embargo, los restos físicos del gobierno de Hatshepsut no fueron simplemente olvidados; parecieron ser vandalizados activamente en una damnatio memoriae, un intento de borrar la memoria de una monarca fallecida que había caído en desgracia. Sus monumentos fueron desfigurados, sus cartuchos eliminados, su nombre borrado de las listas subsiguientes de reyes junto con sus logros, incluido el templo de Deir el-Bahri, supuestamente por su sucesor.

Para 2014, cuando Wong se interesó en Hatshepsut, los egiptólogos ya habían abandonado el relato dramático del hijastro despreciado, en favor de un análisis más frío y burocrático. Los estudiosos estaban divididos e interpretaban crecientemente la damnatio memoriae como un intento desesperado de legitimar a un heredero varón, o como una corrección contra una mujer que había gobernado con demasiada eficacia.

El estudio de los daños acumulativos evidencia que las motivaciones detrás del ataque a la memoria de Hatshepsut fueron diversas y no se reducen a enemistades personales (Foto: REUTERS/Sayed Sheashaa)

Lo que comenzó como la fascinación de pregrado en la Universidad de Durham, Inglaterra, se profundizó hasta volverse una vocación académica en la Universidad de Cambridge, donde se especializó en Egiptología. Inicialmente confundió el proyecto con una tesis de maestría, pero una revelación sobre su complejidad lo llevó a la Universidad de Toronto. Allí, como candidato a doctorado, abordó el monumental misterio que redefinió por completo su camino profesional. Wong pasó más de dos años estudiando el borrado de los relieves de Hatshepsut en su templo funerario de Deir el-Bahri. Pero los restos fragmentados de sus estatuas presentaron un desafío completamente distinto: se asemejaban a un caótico rompecabezas que se negaba a resolverse. “No parece haber mucha lógica o patrón en el estado de las estatuas”, di Wong. “Algunas estaban muy fragmentadas; otras se encontraron en bastante buen estado, con los rostros aún intactos. La mayoría también tenía muchas partes faltantes, lo que añadía complejidad a todo esto”.

Finalmente, Wong llegó a un avance al aplicar los principios de la tafonomía, el estudio de cómo se alteran y depositan los artefactos. Debido a que la mayoría de las estatuas no fueron enterradas tras su descarte, se convirtieron durante siglos en una fuente conveniente de material pétreo. Al tratar los terrenos del templo como un sitio de caza prehistórico, observó que los fragmentos de las estatuas con formas regulares (las partes más útiles para reutilizar como materia prima) faltaban de manera sistemática. Lo que al principio parecía un desorden de rostros y torsos desfigurados era en realidad el residuo de una antigua operación de reciclaje.

Al reconstruir los lugares donde se hallaron las estatuas, Wong descubrió que las que tenían los rostros intactos tendían a ser las menos afectadas por la reutilización. Esto sugirió que los destrozos provocados por Tutmosis III fueron mucho más limitados: las estatuas habían sido desactivadas, pero sus rostros se habían librado del daño. “La mayor parte de los daños significativos solo ocurrieron durante la reutilización del material”, dice Wong. Las piezas separadas, en particular los cuerpos en forma de bloque, se remodelaron como componentes de construcción o relleno, causando más daños. Es relevante que algunos fragmentos se emplearon como relleno en la calzada de acceso a un templo vecino construido por Tutmosis III.

“Las estatuas encontradas bajo la vereda eran como una cápsula del tiempo, ya que con certeza nunca fueron perturbadas después de su reinado”, dice Wong. “Allí, la mayoría de las estatuas exentas, las menos propensas a daños accidentales, tienen sus rostros completamente intactos”. Además, el análisis sobre las imágenes bidimensionales dentro del templo de Hatshepsut reveló una narrativa estratificada que derriba viejas hipótesis egiptológicas e indica que algunas de las modificaciones atribuidas a Tutmosis III se implementaron más de un siglo después.

Cuando el monoteísmo radical del faraón Akenatón se extendió por Egipto, los nombres e imágenes de los dioses tradicionales fueron violentamente eliminados de la historia. Esta revolución religiosa no duró, y los reyes subsiguientes pronto restauraron a las deidades convencionales. Pero los artesanos que restauraron el templo funerario de Hatshepsut tras esa convulsión se enfrentaron a un doble desafío. Debían reparar las eliminaciones religiosas de Akenatón y, al mismo tiempo, sortear los vacíos intencionales y angulosos dejados por Tutmosis III. Algunos artistas sustituyeron las imágenes dañadas de Hatshepsut por las de reyes varones. Mal atribuidas a Tutmosis III, estas alteraciones han distorsionado durante mucho tiempo nuestra comprensión de la persecución de Hatshepsut, sostiene Wong.

El análisis tafonómico de los restos muestra que muchas esculturas de Hatshepsut sufrieron más daños por su posterior reutilización como material de construcción

Aunque Tutmosis III sí reemplazó algunas imágenes de Hatshepsut, Wong sostiene que su campaña fue una edición selectiva y estratégica, ya que los cambios se concentraron en áreas donde tenían lugar festividades y procesiones clave. La evolución del templo refleja un esfuerzo práctico por mantener los espacios sagrados relevantes para esos eventos. Kara Cooney, egiptóloga de la Universidad de California en Los Ángeles, impulsa una contrateoría feminista. Propone que, al suprimir el nombre y la imagen de Hatshepsut tras su muerte, Tutmosis III procuró relegar a una exitosa faraona al olvido. Al atacar los propios monumentos que ella construyó, intentó eliminar su linaje real y asegurar una sucesión puramente masculina. Este “fantasmeo” antiguo, afirma la Dra. Cooney, fue una maniobra hostil diseñada para demostrar que un gobierno femenino tan exitoso representaba una extralimitación intolerable.

En respuesta, Wong dice que la teoría de la Dra. Cooney “es plausible, pero han sobrevivido algunas imágenes de Neferure, lo cual contradice la idea de una sucesión masculina impuesta”. La investigación pasada solía asumir a la ligera que cualquier daño a los monumentos de Hatshepsut era intencional, dice Peter F. Dorman, profesor emérito de Egiptología y Lenguas y Civilizaciones del Cercano Oriente en la Universidad de Chicago. Wong, según él, ha demostrado que una buena parte del daño fue incidental, producto de la remoción física de su estatuaria de los templos. “El resto de los ataques a su figura y nombre eran básicamente un borrado o reasignación de su masculinidad regia, y sus representaciones anteriores como reina rara vez se tocaron”, dice el Dr. Dorman. “Tales matices son cruciales para interpretar el contexto político de la historia antigua”. Dorman señala que la metodología de Wong tiene más implicaciones para desenmarañar el fenómeno de la damnatio memoriae. “Es decir, nos aconseja no sacar conclusiones sobre animosidades personales donde tal vez no existan”, dijo.

Fuente: The New York Times