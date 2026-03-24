El Museo de Arte Popular saca a la luz sus tesoros ocultos

El Museo de Arte Popular José Hernández (foto de archivo)inaugura una exposición con piezas poco conocidas de su colección institucional

El Museo de Arte Popular José Hernández [MAP] anunció la inauguración de la exposición Conservado y guardado: no olvidado: Piezas de la reserva del MAP poco conocidas, que abrirá sus puertas el viernes 27 de marzo a las 17. La muestra acerca al público una selección de objetos poco visibles de la colección institucional, compuesta por artesanías de distintas épocas y comunidades, y que habitualmente no integran las exhibiciones permanentes.

La exposición pone en relieve piezas de tabas, exvotos, chifles, yesqueros, cerámicas moqoit, chaguar wichis, boleadoras y estribos, entre otros objetos. Se presentan artesanías producidas por integrantes de pueblos originarios, artistas criollos y contemporáneos, lo que da lugar a un recorrido por distintas materialidades, formas y tradiciones. Tras un proceso de reacondicionamiento de los depósitos, el equipo de conservación del museo, coordinado por Horacio Torres, revisó, catalogó y actualizó las piezas para que puedan exhibirse en toda su dimensión, tanto en su factura técnica como en su vigencia actual.

Entre las piezas destacadas se encuentran tabas, exvotos, chifles, yesqueros, cerámicas moqoit, chaguar wichis, boleadoras y estribos

El objetivo de la muestra es dar visibilidad a la diversidad y funcionalidad de objetos que ya no tienen uso cotidiano y permitir a los visitantes explorar la riqueza visual y simbólica del acervo. La curaduría, a cargo del equipo del MAP, orienta el recorrido en torno a ejes didácticos y lúdicos, que invitan a analizar los materiales, descubrir la originalidad de las piezas y reconocer a los autores en su contexto histórico y cultural.

La exhibición permanecerá abierta hasta el 20 de septiembre, que se destaca por la importancia de conservar y preservar estas obras como patrimonio para las futuras generaciones.

* Museo de Arte Popular José Hernández [MAP], en Avenida del Libertador 2373, C. A. B. A.