El Museo de Arte Popular saca a la luz sus tesoros ocultos

El Museo de Arte Popular José Hernández [MAP] anunció la inauguración de la exposición Conservado y guardado: no olvidado: Piezas de la reserva del MAP poco conocidas, que abrirá sus puertas el viernes 27 de marzo a las 17. La muestra acerca al público una selección de objetos poco visibles de la colección institucional, compuesta por artesanías de distintas épocas y comunidades, y que habitualmente no integran las exhibiciones permanentes.
La exposición pone en relieve piezas de tabas, exvotos, chifles, yesqueros, cerámicas moqoit, chaguar wichis, boleadoras y estribos, entre otros objetos. Se presentan artesanías producidas por integrantes de pueblos originarios, artistas criollos y contemporáneos, lo que da lugar a un recorrido por distintas materialidades, formas y tradiciones. Tras un proceso de reacondicionamiento de los depósitos, el equipo de conservación del museo, coordinado por Horacio Torres, revisó, catalogó y actualizó las piezas para que puedan exhibirse en toda su dimensión, tanto en su factura técnica como en su vigencia actual.
El objetivo de la muestra es dar visibilidad a la diversidad y funcionalidad de objetos que ya no tienen uso cotidiano y permitir a los visitantes explorar la riqueza visual y simbólica del acervo. La curaduría, a cargo del equipo del MAP, orienta el recorrido en torno a ejes didácticos y lúdicos, que invitan a analizar los materiales, descubrir la originalidad de las piezas y reconocer a los autores en su contexto histórico y cultural.
La exhibición permanecerá abierta hasta el 20 de septiembre, que se destaca por la importancia de conservar y preservar estas obras como patrimonio para las futuras generaciones.
* Museo de Arte Popular José Hernández [MAP], en Avenida del Libertador 2373, C. A. B. A.