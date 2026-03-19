David Hume, filósofo escocés: "Todo el mundo se queja de su mala memoria; nadie de su poco entendimiento"

La célebre frase de David Hume sobre mala memoria y poco entendimiento refleja el debate sobre autocrítica en el razonamiento humano - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El debate sobre cómo los seres humanos evalúan sus propias capacidades intelectuales atravesó los siglos, y aunque se asocia popularmente con David Hume, filósofo escocés del siglo XVIII, por la afinidad con su pensamiento, la frase “Todo el mundo se queja de su mala memoria; nadie de su poco entendimiento” pertenece en realidad al moralista francés François de La Rochefoucauld.

Esta observación pone el foco en la tendencia universal a reconocer con facilidad los olvidos, pero no los errores de juicio. A pesar de la atribución habitual en círculos populares, la Stanford Encyclopedia of Philosophy no vincula esta cita con el pensador escocés en sus artículos oficiales, aunque la obra de Hume es fundamental para analizar el trasfondo de este planteamiento sobre las limitaciones de la mente humana.

Es que el interés en esta idea se mantuvo a través de generaciones, apareciendo en debates sobre psicología, pensamiento crítico y autoconciencia. Diversos estudios y publicaciones, tanto filosóficas como científicas, abordaron el trasfondo y la actualidad de este planteamiento, que conecta directamente con el trabajo intelectual de Hume y con ciertas intuiciones sobre la mente humana compartidas en la tradición occidental. La Stanford Encyclopedia of Philosophy no cita esta frase en su análisis de Hume, ya que su origen está plenamente documentado en la obra de La Rochefoucauld desde 1665.

El pensamiento crítico y la autopercepción intelectual, temas centrales en la filosofía de Hume, siguen vigentes en estudios contemporáneos - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué significa la frase

La frase “Todo el mundo se queja de su mala memoria; nadie de su poco entendimiento” fue interpretada como una crítica sutil a la falta de autocrítica en el razonamiento cotidiano. Mientras la memoria se percibe como una función pasiva y susceptible al error involuntario, el entendimiento implica una evaluación activa, racional y consciente de la realidad. Según estudios recientes publicados en Philosophical Studies, esta distinción apunta a que las personas encuentran más fácil admitir olvidos que reconocer limitaciones en su propia capacidad de análisis.

La observación se vincula con conceptos actuales de la psicología cognitiva, como el efecto Dunning-Kruger, que describe la tendencia de algunos individuos a sobrevalorar su propio conocimiento. Investigaciones realizadas en la Universidad de Cornell por Stav Atir, Emily Rosenzweig y David Dunning (2015), citadas por Psychological Science, muestran que la autopercepción intelectual suele estar condicionada por factores emocionales y sociales, lo que encaja con la crítica de Hume a la confianza absoluta en el propio juicio.

En obras como ‘A Treatise of Human Nature’ y ‘An Enquiry Concerning Human Understanding’, David Hume analizó cómo se forman las creencias a partir de hábitos, percepciones y experiencias individuales, y cómo la razón humana está lejos de ser completamente objetiva. The Cambridge Companion to Hume destaca que, para el filósofo, la mente tiende a justificar sus propias conclusiones en lugar de someterlas a un verdadero escrutinio.

Psicología cognitiva y filósofos modernos coinciden en que es más sencillo admitir olvidos que reconocer errores de juicio - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El origen y la atribución a David Hume

Aunque la frase se asocia habitualmente con David Hume, varios estudios académicos y textos de referencia señalan que la autoría legítima corresponde íntegramente a François de La Rochefoucauld. En sus ‘Máximas’, publicadas en 1665, La Rochefoucauld escribió: “Todo el mundo se queja de su memoria, y nadie se queja de su juicio”.

Según The Oxford Dictionary of Quotations, la versión de La Rochefoucauld antecede en casi un siglo a la de Hume, aunque el pensador escocés desarrolló ideas afines sobre la autopercepción intelectual y la naturaleza del entendimiento humano. Los expertos coinciden en que, independientemente de la autoría, la frase se convirtió en una síntesis eficaz de un fenómeno ampliamente reconocido en la filosofía y la psicología contemporánea.

El Journal of the History of Ideas publicó análisis que exploran cómo la frase adquirió popularidad en el contexto de la Ilustración escocesa, período en el que Hume participó activamente. El aforismo se difundió en escritos y debates filosóficos como un punto de partida para discutir los límites del conocimiento humano.

Investigaciones en la Universidad de Cornell relacionan el efecto Dunning-Kruger con la tendencia a sobrevalorar la propia inteligencia, en línea con Hume - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Quién fue David Hume

David Hume nació en Edimburgo, Escocia, en 1711, y se consolidó como una de las figuras más influyentes de la Ilustración escocesa. Su obra abarca la filosofía, la economía, la historia y la teoría política. Según un perfil elaborado por The Stanford Encyclopedia of Philosophy, Hume es considerado uno de los máximos exponentes del empirismo, corriente que sostiene que todo conocimiento deriva de la experiencia sensorial.

En ‘A Treatise of Human Nature’ (1739-1740), Hume expuso su teoría sobre la naturaleza humana, argumentando que el pensamiento está guiado más por la costumbre y el hábito que por la razón pura. Este enfoque revolucionó la filosofía moderna y marcó un punto de inflexión en el estudio de la mente. The Cambridge Companion to Hume subraya que sus ideas influyeron en autores como Immanuel Kant, Adam Smith y Charles Darwin.

Como historiador, Hume publicó una monumental ‘History of England’, que se convirtió en una referencia clave en el siglo XVIII. Además, mantuvo correspondencia y debates con algunos de los pensadores más destacados de su tiempo. The Oxford Handbook of British Philosophy in the Eighteenth Century analiza su legado y su impacto en la epistemología, la ética y la teoría política.

La reflexión sobre la memoria y el entendimiento sintetiza el núcleo de la filosofía de Hume: la dificultad de alcanzar un conocimiento objetivo y la necesidad de cuestionar las certezas personales. Su pensamiento continúa estando presente en los debates actuales sobre inteligencia, autopercepción y los límites del razonamiento humano.