Murió Len Deighton, el genio de los thrillers que conquistó el cine y la televisión

Len Deighton, un escritor prolífico cuyos duros y elegantes thrillers de espionaje figuraron durante décadas en las listas de libros más vendidos, falleció a los 97 años.

Su agente literario, Tim Bates, informó que murió el domingo. No se precisó la causa del fallecimiento.

La primera novela de Deighton, “El archivo IPCRESS” (“The IPCRESS File”), contribuyó a definir el tono de los thrillers fríos y crudos de los años sesenta y fue adaptada al cine con Michael Caine como protagonista, lo que impulsó las carreras tanto del autor como del actor.

“Len fue un titán”, declaró Bates el martes. “No solo fue uno de los mayores escritores de espionaje y thrillers del siglo XX, sino también uno de los grandes escritores de cualquier género”.

Póster original de la película británica de espías "El Expediente Ipcress" de 1965, protagonizada por Michael Caine como Harry Palmer, basada en la novela de Len Deighton.

Nacido en 1929 en el seno de una familia trabajadora en una zona acomodada de Londres —su padre era chófer y su madre cocinera a tiempo parcial—, Deighton creció atento a las complejidades y absurdos del sistema de clases británico.

Prestó servicio en la Real Fuerza Aérea como parte del servicio militar obligatorio de la época en Reino Unido, estudió arte y trabajó como camarero, pastelero y asistente de vuelo antes de lograr éxito como ilustrador de libros y revistas. Entre sus trabajos figura la portada de la primera edición británica de “En el camino” (“On the Road”) de Jack Kerouac en 1958.

Escribió “El archivo IPCRESS” para entretenerse durante unas vacaciones. La historia, centrada en un agente secreto enfrentado a la duplicidad y la burocracia de su propio bando mientras investiga una red soviética de secuestros, se publicó en 1962 y vendió millones de ejemplares.

La novela fue adaptada al cine en 1965, con Caine en una actuación que consolidó su carrera interpretando al protagonista de Deighton, un sofisticado trabajador de clase obrera con afición por la gastronomía. El personaje no tiene nombre en el libro, aunque en la película se le llamó Harry Palmer.

El autor Len Deighton, en el centro, posa para una foto con los actores Frank Windsor, a la izquierda, y Sam West, quienes aparecen en una dramatización de Radio 4 del libro de Len Deighton, "Bomber Harris", el 8 de febrero de 1995. (Sean Dempsey/PA vía AP, Archivo)

La visión que tenía Deighton del espionaje, como un oficio sórdido y plagado de errores, contrastaba con el glamour de las novelas de James Bond escritas por Ian Fleming.

“Nunca había leído un libro de James Bond”, contó Deighton en una entrevista con la BBC en 1997, pero casualmente “El archivo IPCRESS” se publicó el mismo mes que salió la primera película de 007, “Dr. No”.

El tono áspero de su libro, similar al ambiente turbio del mundo del espionaje en las novelas de John le Carré, conectó con la época, y Deighton atribuyó parte de su éxito a una reacción contra el fenómeno Bond. Recordó que un amigo le dijo: “Eres un instrumento que los críticos han usado para golpear a Ian Fleming”.

Las siguientes novelas de suspense, “Caballo bajo el agua” (“Horse Under Water”), “Funeral en Berlín” (“Funeral in Berlin”), “Un cerebro de mil millones de dólares” (“Billion-Dollar Brain”) y “Un lugar caro para morir” (“An Expensive Place to Die”) continuaron con el mismo protagonista. “Funeral en Berlín” y “Un cerebro de mil millones de dólares” también fueron llevadas al cine con Michael Caine en el papel principal.

Una colección de tres novelas del reconocido autor Len Deighton, incluyendo "Bombardero", "El Partido de Londres" y "Espía de Ayer", mostrando la diversidad de su obra literaria

“Juego en Berlín” (“Berlin Game”), publicada en 1983, fue la primera de diez novelas centradas en Bernard Samson, un inteligente y cínico agente del MI6. Junto con “El asunto México” (“Mexico Set”) y “La partida de Londres” (“London Match”), fue adaptada a la serie televisiva “Juego, set y partido” (“Game, Set and Match”) en 1988.

Deighton ambientó varias novelas en torno a la Segunda Guerra Mundial, entre ellas “Bombardero” (“Bomber”), que abordaba la guerra aérea desde las perspectivas británica y alemana, y “SS-GB”, una novela de historia alternativa situada en una Gran Bretaña ocupada por los nazis, que fue adaptada a la televisión en 2017.

En total, Deighton escribió más de dos docenas de novelas. El último libro de su trilogía final, “Fe” (“Faith”), “Esperanza” (“Hope”) y “Caridad” (“Charity”), se publicó en 1996.

El aclamado novelista británico Len Deighton en 1973 (PA via AP)

También incursionó en la no ficción histórica, con libros sobre el asesinato del presidente John F. Kennedy y “Cazador: La verdadera historia de la Batalla de Inglaterra” (“Fighter: The True Story of the Battle of Britain”).

Otra de sus pasiones fue la gastronomía. Deighton fue corresponsal gastronómico del periódico The Observer en los años sesenta y escribió varios libros de cocina dirigidos a hombres —una idea innovadora en ese momento—, incluido “El libro de cocina en acción de Len Deighton” (“Len Deighton’s Action Cook Book”), con recetas ilustradas como historietas.

Su primer matrimonio, con la ilustradora Shirley Thompson, terminó en divorcio. Posteriormente se casó con Ysabele de Ranitz. Tuvieron dos hijos.

Fuente: AP