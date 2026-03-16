Publican una obra inédita de los Machado que se creía perdida

La Fundación Unicaja publica la obra inédita 'Las tardes de la Moncloa o las brujas de don Francisco' de los hermanos Machado

La Fundación Unicaja ha anunciado la publicación de la obra inédita Las tardes de la Moncloa o las brujas de don Francisco, de los hermanos Machado, Manuel y Antonio, una pieza de tono satírico y crítico que retrata la vida política y social de España de finales del siglo XVIII.

Según ha informado Fundación Unicaja este lunes, su Servicio de Publicaciones ha recuperado el primer acto de los tres previstos de la obra, cuyo texto quedó inacabado en el taller de los hermanos Machado cuando estalló la Guerra Civil en 1936.

Al igual que con La diosa Razón, los investigadores han partido de una copia en limpio realizada por José Machado, el hermano pintor que se ocupaba habitualmente de preparar los textos de Manuel y de Antonio para mandarlos a la imprenta.

Asimismo, se han analizado otros manuscritos de los dramaturgos, que aparecían dispersos en el segundo legado que adquirió la Fundación Unicaja en 2018 y que han permitido la recuperación del texto del primer acto completo.

El texto satírico recupera la vida política y social de la España de finales del siglo XVIII durante la corte de Carlos III

Las tardes de la Moncloa o las brujas de don Francisco es una sátira humorística con algunas partes cantadas siguiendo el esquema del llamado género chico que retrata la vida política y social de la España de finales del siglo XVIII y de la corte de Carlos III y los prolegómenos de la de Carlos IV.

“A través del humor, la ironía y elementos cercanos al esperpento, los autores presentan a don Francisco (Goya) y a una serie de personajes caricaturescos que simbolizan el poder, la hipocresía y las intrigas políticas”, ha precisado Fundación Unicaja.

La obra combina crítica social y entretenimiento, utilizando el diálogo ágil y la exageración para denunciar los vicios de la política y las falsas apariencias de la sociedad de su tiempo.

De forma paralela a la publicación, se abrirá la exposición El nuevo teatro de los Machado, comisariada por Antonio Rodríguez Almodóvar, que realiza un recorrido por el estado y carácter novedoso de las obras teatrales La diosa Razón y Las tardes de la Moncloa o las brujas de Don Francisco.

A través de manuscritos de los hermanos, fotografías, libros, relatos históricos y comentarios, la exposición muestra el cambio en la dramaturgia de los Machado hacia el drama histórico sentimental o la comedia dramática con tintes locales.

Fuente: EFE.

Fotos: archivo.