Emmanuel Horvilleur: “Si no hablo de lo erótico, prefiero dejar la música”

El artista argentino propone la música como medicina frente al odio en el mundo, destacando la sensualidad y el erotismo en su obra

Si el odio está a flor de piel en el mundo, el artista argentino Emmanuel Horvilleur sugiere “usar la música como medicina”, tocando “fibras sensuales y eróticas”, como lo hizo con Dante Spinetta al publicar ”Coolo" en 1999, y ahora con “Tu cara de culo”, uno de los temas de su octavo álbum solista, Mi año gótico, que presenta en México.

“Si no hablo de lo erótico, prefiero dejar la música. La sensualidad, hable o no de sexo, sigue siendo mi motor musical y de vida”, confiesa en una charla con esta agencia, a unos días de reencontrarse con Dante Spinetta en los escenarios del Festival Vive Latino, el más influyente del género en Iberoamérica.

El exintegrante de Illya Kuryaki and the Valderramas no está dispuesto a censurarse, menos en estos tiempos, en los que uno “debe levantar la bandera del amor”, pero sí a “entender los cambios de la época”.

Nuevo erotismo masculino

Así lo hizo con “Tu cara de culo”, una canción que, con la voz de Griselda Siciliani, conocida por la exitosa serie Envidiosa (2024), explora las fantasías eróticas masculinas, enmarcadas en un contexto en el que los hombres también deben involucrarse en las labores domésticas y de cuidado.

Emmanuel Horvilleur presenta su octavo álbum solista ‘Mi año gótico’ en México durante el Festival Vive Latino

“La casa es un desastre, por qué no lavas esa montaña de platos, ordenas un poco (…) ¿Querés que yo vaya arriba, como anoche?”, recita Siciliani a Horvilleur, quienes en esta pieza juegan a lograr un equilibrio entre cumplir con las tareas domésticas y el deseo sexual.

Al cantante de 51 años se le escapa la risa al hablar de este tema, que narra su vida y la de muchos hombres contemporáneos.

“Es la canción que más me divirtió hacer y que todavía me divierte más tocarla en vivo”, relata de este repertorio del álbum compuesto por diez canciones.

Mi año gótico está lleno de anécdotas, algunas de ellas con Fito Páez, con quien canta “Caetano”, en honor al músico y activista brasileño, y otras con el afamado realizador hongkonés Wong Kar-wai.

El disco ‘Mi año gótico’ incluye colaboraciones con figuras como Fito Páez y homenajes a Caetano Veloso y Wong Kar-wai

Y es que la identidad visual del disco, que retrata con colores saturados la noche porteña, “es un homenaje a Wong Kar-wai”, asegura, tras recordar que en la década de 1990 el músico rechazó ser parte del elenco de Happy Together (1997).

“Este peliculón, este director tremendo, ¿entendés? Me quise matar de no haberla hecho”, exclama entre la decepción y la risa.

Reencuentro en México

Para Horvilleur, este regreso a México es especialmente potente, ya que, luego de su separación de ocho años, se reencontrará con el rapero argentino Spinetta, hijo del mítico compositor Luis Alberto Spinetta, en los escenarios del Vive Latino, un festival que ambos inauguraron en 1998.

“Este reencuentro conmemora nuestra relación con México”, apunta el artista, al recordar los viajes que con Spinetta por distintos estados del territorio mexicano, compartiendo ese rock que hablaba de mundos demolidos, del amor como salvación y de la resistencia ante la desigualdad.

Horvilleur se reencuentra con Dante Spinetta en los escenarios del Vive Latino tras ocho años de separación, celebrando su vínculo con México

Han pasado casi 30 años desde aquella primera vez en el Vive Latino, y en ese tiempo el país se ha tornado cada vez más violento, destaca, y “me lastima cuando la violencia le gana a todo lo mágico que tiene México”.

Pese a ello, cree que el arte y sus artistas, “aunque no son la salvación del mundo, hacen su esfuerzo por tirar una y exclamar como Lenny Kravitz: ‘Let Love Rule’”, ante la situación en Latinoamérica o los bombardeos de escuelas en Oriente Medio.

“Hay que levantar la bandera del amor y que, por lo menos, la gente se vaya con una sonrisa de un festival”, concluyó en el marco de la actuación de Illya Kuryaki and the Valderramas en el Vive Latino el pasado domingo 15 de marzo.

Fuente: EFE.

Fotos: Diego Barbatto; archivo.