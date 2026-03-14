Fito Páez cierra una semana a puro Rosario con un show gratuito en el Monumento a la Bandera

Fito Páez ofrece el domingo 15 de marzo un recital gratuito en el Monumento a la Bandera de Rosario

Fito Páez realiza este domingo 15 de marzo en el Monumento a la Bandera de su ciudad natal, Rosario, un recital gratuito que promete reunir a más de 150 mil personas. Y, según la información oficial difundida por la Municipalidad de Rosario y el gobierno provincial, el cantante decidió prescindir de honorarios para esta fecha. La inversión operativa y la producción del evento recaerán completamente en sponsors y empresas privadas, sin aportar fondos públicos ni gastos asumidos por el artista.

El recital está agendado para el domingo 15 de marzo a las 19:45, pero autoridades recomendaron a los asistentes anticipar su llegada para presenciar la participación de dos teloneros locales: Luisina Cali a las 18:20 y Killer Burritos, banda de Coki Debernardi, desde las 18:45.

En respuesta a la magnitud prevista de asistencia, autoridades municipales anunciaron un operativo especial para reordenar el tránsito. A partir de las 17 hs. del domingo, se implementarán cortes parciales en calles clave del área del Monumento, abarcando las calles Belgrano y San Juan, Belgrano y Laprida, Córdoba y Santa Fe, y Córdoba y Buenos Aires. El secretario de Cultura, Federico Valentini, solicitó a los espectadores que consulten los sitios web oficiales de la provincia y el municipio, donde se publicarán mapas de accesos, áreas de hidratación y ubicación de servicios médicos.

Fito Paéz ya tocó en Rosario esta semana, en los teatros El Círculo y Astengo, asociados a su historia personal desde adolescente

Fito Páez y Rosario, una historia de amor

La elección de Rosario como punto de partida convierte a la ciudad en el “kilómetro cero” del Sale el Sol Tour 2026, que continuará su itinerario en Buenos Aires, Uruguay, Colombia y otros países de América latina. En palabras difundidas por la organización, Páez eligió comenzar el ciclo en su ciudad natal tras una serie de tres recitales con entradas agotadas bajo el formato Casa Páez, que incluyeron dos funciones en el Teatro El Círculo y una en el Teatro Astengo.

En el plano artístico, el show del Monumento presentará una selección que articula “grandes clásicos, canciones nuevas y una puesta especialmente diseñada para la ocasión”. Las funciones en El Círculo contaron con presencia destacada de figuras públicas, como el futbolista Ángel Di María, y abordaron repertorios que incluyeron por primera vez en esa sala el álbum “Del 63”, pieza fundacional de la carrera solista de Páez.

El miércoles de esta semana, Páez realizó en el Astengo un show “a piano solo” que sirvió para presentar formalmente su último disco, Novela, y evocar su vínculo histórico con la sala. La programación de la semana finaliza con el macroevento gratuito en el Monumento a la Bandera, enfatizando el regreso del artista a los grandes escenarios de espacio público con un formato de acceso irrestricto, financiamiento no estatal e implementación técnica de alto despliegue.

[Fotos: Guido Adler]