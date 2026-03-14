Cultura

Fito Páez cierra una semana a puro Rosario con un show gratuito en el Monumento a la Bandera

El pianista y cantante, personaje central en la historia del rock argentino de los últimos 40 años, brinda este domingo un recital que promete convocar a más de 150 mil personas

Guardar
Fito Páez ofrece el domingo
Fito Páez ofrece el domingo 15 de marzo un recital gratuito en el Monumento a la Bandera de Rosario

Fito Páez realiza este domingo 15 de marzo en el Monumento a la Bandera de su ciudad natal, Rosario, un recital gratuito que promete reunir a más de 150 mil personas. Y, según la información oficial difundida por la Municipalidad de Rosario y el gobierno provincial, el cantante decidió prescindir de honorarios para esta fecha. La inversión operativa y la producción del evento recaerán completamente en sponsors y empresas privadas, sin aportar fondos públicos ni gastos asumidos por el artista.

El recital está agendado para el domingo 15 de marzo a las 19:45, pero autoridades recomendaron a los asistentes anticipar su llegada para presenciar la participación de dos teloneros locales: Luisina Cali a las 18:20 y Killer Burritos, banda de Coki Debernardi, desde las 18:45.

En respuesta a la magnitud prevista de asistencia, autoridades municipales anunciaron un operativo especial para reordenar el tránsito. A partir de las 17 hs. del domingo, se implementarán cortes parciales en calles clave del área del Monumento, abarcando las calles Belgrano y San Juan, Belgrano y Laprida, Córdoba y Santa Fe, y Córdoba y Buenos Aires. El secretario de Cultura, Federico Valentini, solicitó a los espectadores que consulten los sitios web oficiales de la provincia y el municipio, donde se publicarán mapas de accesos, áreas de hidratación y ubicación de servicios médicos.

Fito Paéz ya tocó en
Fito Paéz ya tocó en Rosario esta semana, en los teatros El Círculo y Astengo, asociados a su historia personal desde adolescente

Fito Páez y Rosario, una historia de amor

La elección de Rosario como punto de partida convierte a la ciudad en el “kilómetro cero” del Sale el Sol Tour 2026, que continuará su itinerario en Buenos Aires, Uruguay, Colombia y otros países de América latina. En palabras difundidas por la organización, Páez eligió comenzar el ciclo en su ciudad natal tras una serie de tres recitales con entradas agotadas bajo el formato Casa Páez, que incluyeron dos funciones en el Teatro El Círculo y una en el Teatro Astengo.

En el plano artístico, el show del Monumento presentará una selección que articula “grandes clásicos, canciones nuevas y una puesta especialmente diseñada para la ocasión”. Las funciones en El Círculo contaron con presencia destacada de figuras públicas, como el futbolista Ángel Di María, y abordaron repertorios que incluyeron por primera vez en esa sala el álbum “Del 63”, pieza fundacional de la carrera solista de Páez.

El miércoles de esta semana, Páez realizó en el Astengo un show “a piano solo” que sirvió para presentar formalmente su último disco, Novela, y evocar su vínculo histórico con la sala. La programación de la semana finaliza con el macroevento gratuito en el Monumento a la Bandera, enfatizando el regreso del artista a los grandes escenarios de espacio público con un formato de acceso irrestricto, financiamiento no estatal e implementación técnica de alto despliegue.

[Fotos: Guido Adler]

Temas Relacionados

Fito PáezRosarioRock argentinoMúsica popular argentinaUltimas noticias

Últimas Noticias

El pianista Gerald Clayton debuta en Buenos Aires: “Si cuidas de la música, todo lo demás llegará solo”

El reconocido músico que une tradición e innovación como continuador de una dinastía familiar, abre con su trío un ciclo anual auspiciado por ‘Jazz at Lincoln Center’ en el Teatro San Martín

El pianista Gerald Clayton debuta

‘El juguete rabioso’ de Roberto Arlt cumple 100 años: así lo analizó Noé Jitrik

La lectura del prestigioso crítico literario y escritor argentino propone que los conflictos del protagonista reflejan las contradicciones de la cultura argentina y los dilemas de la modernidad

‘El juguete rabioso’ de Roberto

El Oscar 2026 a mejor película extranjera no es solo una competencia entre ‘Valor sentimental’ y ‘El agente secreto’

Las películas de Noruega y Brasil asoman como favoritas en la categoría, pero su presencia también revela el peso de las producciones internacionales en los nuevos criterios de la Academia de Hollywood

El Oscar 2026 a mejor

Reaparición del mercado del arte global: subastas millonarias en Nueva York, auge de maestros clásicos y el desafío del costo operativo

La recuperación financiera tras años de descenso motiva optimismo entre especialistas. La concentración en Estados Unidos y el rol de las ferias marcan una transformación incierta. Nuevos actores emergen en un escenario competitivo

Reaparición del mercado del arte

Rosalía da marcha atrás tras sus polémicas palabras sobre Picasso: “No tenía consciencia de que había casos reales de maltrato”

La cantante dijo en el programa de Mariana Enríquez ser capaz de diferenciar obra de artista en referencia al pintor acusado de varios casos de maltrato

Rosalía da marcha atrás tras
DEPORTES
Lionel Messi buscará su gol

Lionel Messi buscará su gol 900 en la visita del Inter Miami al Charlotte FC por la MLS: hora, TV y formaciones

El motivo detrás de la arenga viral de los jugadores del Chelsea con el árbitro en la mitad de la cancha

Franco Colapinto largará desde la 12ª posición el Gran Premio de China de Fórmula 1: hora, TV y todo lo que hay que saber

La gran remontada de Los Pumas ante España para meterse en las semifinales del Seven de Nueva York

Discutió con su rival y le pellizcó los testículos: la insólita expulsión en la victoria del Atlético Madrid sobre Getafe

TELESHOW
Quiénes son los tres argentinos

Quiénes son los tres argentinos nominados a los Premios Oscar 2026

Tobika, Marttein y Joaquina deslumbran con sus shows en el arranque de la segunda jornada de Lollapalooza

El fuerte cruce entre Eliana Guercio y Carolina Molinari: “Querés instalar que tuve algo con tu ex”

El reclamo de Gustavo Garzón contra los recortes en discapacidad: “¿Cómo les digo a mis hijos que no hay plata?”

El plan de entrecasa de Evangelina Anderson mientras Ian Lucas celebraba su cumpleaños

INFOBAE AMÉRICA

Un centro petrolero de Emiratos

Un centro petrolero de Emiratos Árabes Unidos sufrió un incendio tras un ataque con drones por parte de Irán

Estudio alerta sobre deterioro del Pacífico panameño por sobrepesca, especies invasoras y residuos

Kast anunció un proyecto de ley para reconstruir la región chilena del Biobío tras los devastadores incendios forestales

Retiran multivitamínicos para niños en 25 estados tras detectar niveles incorrectos de vitamina D

Cuotas que oscilan entre $50 y $150 serán canceladas por familias beneficiadas con proyecto habitacional en El Salvador