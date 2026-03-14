El Oscar 2026 a mejor película extranjera no es solo una competencia entre ‘Valor sentimental’ y ‘El agente secreto’

Tráiler de 'Valor sentimental', de Joachim Trier, protagonizada por Renate Reinsve, Stellan Skarsgård, Inga Ibsdotter Lilleaas y Elle Fanning

Valor sentimental de Joachim Trier (Noruega) y El agente secreto de Kleber Mendonça Filho (Brasil) son las grandes favoritas para llevarse el Oscar a “mejor película extranjera”, por encima de Sirat, de Oliver Laxe (España), Fue solo un accidente, de Jafar Panahi (Irán, aunque representa a Francia) y La voz de Hind Rajab (Túnez). Subyacente a los pronósticos y antecedentes de cada una de estas notables películas (todas lo son, en su estilo y formas), subyace un cambio de paradigma en la elección de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood: el cine del mundo se impone por peso propio.

La edición 98 de los premios de cine más famosos del mundo, con 23 producciones internacionales entre los 50 títulos nominados —de los cuales solo 17 calificaron como completamente extranjeras—, sostiene la tendencia marcada desde la deconstrucción de la anterior categoría de “película en lengua extranjera”. En los últimos seis años, el dato histórico indica que cinco de los seis ganadores del premio británico BAFTA a mejor película internacional repitieron triunfo en los Oscar, una correlación que aumentó la presión sobre los productores y distribuidoras involucrados en la carrera.

A nivel de industria, lo singular de 2026 consistió en la inédita distribución de nominaciones: Valor sentimental tiene nueve candidaturas, incluidas mención para Trier como director, nominaciones individuales de actuación para Renate Reinsve, Stellan Skarsgård, Elle Fanning e Inga Ibsdotter Lilleaas. Ningún otro largometraje no angloparlante alcanzó tal apoyo, un indicador clave del grado de penetración de los títulos internacionales fuera de su categoría asignada. También, el thriller político brasileño de Mendonça Filho acumula cuatro nominaciones, incluida una histórica candidatura para Wagner Moura como mejor actor.

Tráiler de "El agente secreto", de Kleber Mendonça Filho

El peso del BAFTA en los Oscar

La obtención del BAFTA a mejor película internacional por parte de Valor sentimental resulta determinante para los pronósticos de industria: el premio británico, cada vez más alineado con los Oscar desde la apertura del voto a todos los miembros, otorgó al drama familiar de Joachim Trier una proyección estadística superior a la de cualquier otro contendiente. La notable presencia de películas co-producidas entre Estados Unidos y mercados extranjeros, como Bugonia y Hamnet además, instaura una división en la contabilidad de lo internacional: el conteo estricto arroja dos títulos plenamente foráneos entre los diez aspirantes principales, mismo saldo que en el ciclo anterior.

La Academia, tras la ola crítica precipitada en 2015 por la campaña #Oscarssowhite y la publicación de la composición demográfica de su membresía por el diario Los Angeles Times, implementó desde 2020 criterios explícitos de diversidad que comenzaron a impactar la construcción de las nominaciones a partir de 2024. La propia institución pasó de un 94% de miembros blancos en 2012 a un 35% de mujeres y un 20% perteneciente a minorías raciales o étnicas, configuración que, según analistas de la publicación online Vulture, favoreció un panel de candidaturas más abierto a cinematografías extranjeras.

Joachim Trier, director de 'Valor sentimental', posa con el premio a mejor director en los European Film Awards 2026 (Foto: REUTERS/Nadja Wohlleben)

La era global del Oscar

El debate sobre el carácter “local” o global de los Oscar ha redefinido sus estándares en los últimos cinco años. En la edición 2026, el número total de filmes internacionales —23 sobre 50 nominados— marca el salto respecto a ciclos anteriores dominados por producciones netamente estadounidenses y de habla inglesa. Esta transición cristaliza el nuevo equilibrio entre el peso de la industria hollywoodense y la cada vez mayor visibilidad de propuestas no angloparlantes.

La participación consecutiva de títulos extranjeros en la terna a mejor película principal, sumada a los precedentes de 2024 —cuando Anatomía de una caída (Francia) y La Zona de Interés (Reino Unido) lograron nominación en esa rama— y al hito de Parasitos en 2020, expuso la aceleración de un proceso que la propia Academia promovió mediante modificaciones reglamentarias e impulso al voto corporativo sobre el sectorial.

En ese contexto, la cita del director coreano Bong Joon Ho a Vulture en 2019 —“Los Oscar no son un festival internacional de cine. Son muy locales”— iluminó la distancia recorrida: desde 2020, ningún año ha estado exento de presencia internacional en la máxima categoría. El modelo “más internacional” planteado por la Academia en 2026 parece consolidarse como la nueva norma estadística del premio.