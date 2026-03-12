Cultura

Ortografía y redacción: incomodidad o malestar, mejor que disconfort

Escribir bien no es una tarea sencilla, requiere de práctica y de conocer las estructuras de la lengua

Guardar
Conoce las recomendaciones que hace
Conoce las recomendaciones que hace la Fundéu RAE para mejorar la escritura. (Infobae/Jovani Pérez)

En un mundo regido por la inmediatez parecería que la ortografía ha dejado de tener relevancia, sin embargo, el escribir textos con coherencia y sin erratas siempre traerá beneficios en todos los ámbitos.

En lo laboral, el escribir de forma correcta deja ver a los demás las habilidades y conocimientos que una persona posee; además, ayuda a construir una imagen óptima a través de la cual puedes parecer más serio y confiable. El tener errores de ortografía y sintaxis pueden, por el contrario, dar un pensamiento negativo que te haría parecer descuidado o poco preparado.

Por otro lado, el tener la capacidad de hacer un texto bien redactado habla también de la personalidad, al mostrar interés por siempre construir un buen puente de comunicación con los interlocutores.

Aunque escribir bien no es una tarea sencilla, requiere de mucha práctica y de conocer las estructuras de la lengua, por lo que leer puede ser un gran apoyo para la riqueza del léxico.

En este sentido, la Real Academia Española (RAE) se ha convertido en la institución más relevante para la regularización lingüística, mediante la promulgación de normas para fomentar la unidad idiomática del mundo hispanohablante.

La Fundación del Español Urgente (Fundéu), una institución sin ánimo de lucro que tiene como objetivo el impulsar el buen uso del español en los medios de comunicación, se ha aliado con la RAE y emite a través de su página web y de manera constante diversos tips para que los ciudadanos puedan resolver sus dudas sobre cómo se escribe correctamente cierta palabra, cómo se usa una expresión o tips de temáticas varias.

Uso correcto

Voces como incomodidad , molestia o malestar son preferibles a disconfort .

En las noticias, no obstante, a veces se leen frases como «Pueden tener un resultado no buscado, ya sea una alergia en la piel o un disconfort digestivo», «Con temperaturas debajo de los 15 grados comienza la sensación de disconfort térmico» o «Está seguro de que el disconfort impulsa las buenas ideas».

Frente a confort , que es un sustantivo asentado con el sentido de ‘bienestar o comodidad’ (aunque sustituible por estos mismos términos), no se aconseja el empleo de disconfort como equivalente de incomodidad , molestia o malestar , según el contexto, uso que viene motivado por la forma inglesa discomfort , con m , de acuerdo con el Diccionario panhispánico de dudas .

Por tanto, en los ejemplos habría sido mejor escribir «Pueden tener un resultado no buscado, ya sea una alergia en la piel o un malestar digestivo», «Con temperaturas debajo de los 15 grados comienza la sensación de malestar térmico» y «Está seguro de que la incomodidad impulsa las buenas ideas».

¿Qué hace la RAE?

La RAE vela por el
La RAE vela por el idioma español. (RAE)

Fundada en Madrid en 1713 por iniciativa del octavo marqués de Villena, Juan Manuel Fernández Pacheco y Zúñiga, la RAE es la institución que busca preservar el buen uso y la unidad de una lengua en permanente evolución y expansión.

Sus más recientes estatutos (actualizados en 1993), establecen que la función principal de la Real Academia es “velar por que la lengua española, en su continua adaptación a las necesidades de los hablantes, no quiebre su esencial unidad”.

Este compromiso se ha plasmado en la denominada política lingüística panhispánica, compartida con las otras 22 corporaciones que forman parte de la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE), creada en México en 1951.

Actualmente, la institución está constituida por 46 académicos, entre ellos el director y los demás cargos de la Junta de Gobierno, elegidos para mandatos temporales.

Una de las críticas que se le han hecho a la RAE es su negativa a reconocer palabras o expresiones que han surgido entre las generaciones más jóvenes, sobre todo a raíz de la aparición de las redes sociales. Una de las polémicas más recientes es el reconocimiento del lenguaje inclusivo.

Sin embargo, en el 2020 optó por lanzar el Observatorio de Palabras, un repositorio digital que ofrece información sobre palabras o acepciones de palabras y expresiones que no aparecen en el Diccionario de la Lengua Española (DLE), pero que han generado dudas en cuanto a su uso, tales como neologismos, extranjerismos, tecnicismos, regionalismos, entre otros.

La información contenida en el Observatorio es provisional al no estar contemplada en las obras académicas, por lo que puede verse modificada y cambiar con el paso del tiempo, pero ello no implica que se acepte su uso.

Temas Relacionados

OrtografíaRAEFundéuCómo se escribeDudas del españolÚltimas actualizacionesRAE y OrtografíaConsultas de la Lengua

Últimas Noticias

Kleber Mendonça Filho, director de “El agente secreto”, entre la memoria y el gran momento del cine brasileño

Con guiños nostálgicos, humor y profundas reflexiones, la película de Kleber Mendonça Filho destaca entre las favoritas de los Oscar, mostrando el poder de la memoria y el talento brasileño en la gran pantalla

Kleber Mendonça Filho, director de

La Sala Lugones proyecta Garage Olimpo en función especial

El film de Marco Bechis será exhibido en una única fecha como parte de la programación conmemorativa por el aniversario del golpe de Estado de 1976, bajo la organización del Complejo Teatral de Buenos Aires y la Fundación Cinemateca Argentina

La Sala Lugones proyecta Garage

El orden real de los libros de Bridgerton: qué cambió la serie y por qué importa en la historia

La adaptación televisiva modificó la secuencia de los protagonistas, generando nuevas expectativas entre quienes buscan conocer la evolución completa de la familia en ambas versiones

El orden real de los

Rousseau y la frase sobre la libertad que marcó la política moderna

La famosa expresión transformó la mirada sobre el vínculo entre individuo y sociedad. La cita que aún genera controversia atraviesa siglos de historia y debate

Rousseau y la frase sobre

Fernanda Laguna: “El arte es como una de esas máquinas del pasado que no se sabe para qué sirven”

La artista, escritora y gestora dialogó con Infobae Cultura sobre ‘Mi corazón es un imán’, una muestra con 200 obras que recorre tres décadas de su arte en el Malba

Fernanda Laguna: “El arte es
DEPORTES
En el debut del Chacho

En el debut del Chacho Coudet, River Plate visitará a Huracán por el Torneo Apertura: hora, TV y formaciones

Max Verstappen volvió a criticar a los nuevos autos de la F1: la particular comparación con un videojuego

La frase del presidente del Barcelona sobre el interés por Julián Álvarez que da que hablar en Europa

Tiro imposible, 26 golpes consecutivos y definición increíble: el punto del año que ganó Djokovic en su eliminación de Indian Wells

Franco Colapinto afrontará la única práctica y la clasificación de la carrera sprint del GP de China de F1: todo lo que hay que saber

TELESHOW
Agresiones, insultos racistas y participantes

Agresiones, insultos racistas y participantes en riesgo: así fueron todas las expulsiones en Gran Hermano Argentina

Sorpresa en Gran Hermano tras la expulsión de Carmiña: la reacción de la producción y las dudas sobre su reemplazo

La frase de Wanda Nara que emocionó a Evangelina Anderson en su despedida de MasterChef Celebrity

Dalma Maradona y una carta escrita con el corazón: “Se cumplen 7 años del mejor día de mi vida”

Line up histórico, mapa renovado y una experiencia multisensorial: las claves de la épica edición de Lollapalooza 2026

INFOBAE AMÉRICA

Bolivia y Chile plantearon mejorar

Bolivia y Chile plantearon mejorar la relación: Kast ordenó el cierre de la frontera en el primer día de gestión

El secreto detrás del nuevo aluminio que promete autos más resistentes y ecológicos

Volodymyr Zelensky realiza una visita oficial a Bucarest y París en busca de respaldo europeo

Uruguay extiende área de emergencia por la sequía: preocupa en el gobierno la caída de la producción

Un informe asegura que el petróleo iraní mantiene su flujo por el Estrecho de Ormuz pese al conflicto