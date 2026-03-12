La Feria del Libro de Buenos Aires está postulada para el Premio Princesa de Asturias, en un año con grandes visitas

La Feria del Libro de Buenos Aires y su público. Un encuentro que la hace única.

“Me dirijo a ustedes para expresar mi entusiasta apoyo a la candidatura de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires al Premio Princesa de Asturias, en el año en que celebra su 50º aniversario, una fecha que no solo marca el paso del tiempo, sino la consolidación de una de las grandes celebraciones culturales de nuestra lengua”. Esto le escribió un autor de relevancia internacional -que pidió reserva de su nombre- a la Fundación Princesa de Asturias, responsable de esta distinción de la corona española.

No es una edición cualquiera. Se espera que en este año -la feria abre el 23 de abril- participen del encuentro el Premio Nobel sudafricano J.M Coetzee, el cubano Leonardo Padura, el español Fernando Aramburu, el autor italiano Andrea Bajani, el mexicano Daniel Saldaña París y el coreano Kim Ho-yeon, autor de un género en alza, la “ficción reparadora” y la chilena Nona Fernández entre otros que todavía se están confirmando.

Ezequiel Martínez, director de la Feria del Libro de Buenos Aires.

El Premio otorga mucho prestigio, una escultura de Miró y 50.000 euros. Este año, la Fundación Princesa de Asturias recibió 363 candidaturas de 67 nacionalidades para el premio. La Feria postula a ganarlo en el rubro Comunicación y Humanidades, que se entrega en octubre.

“En sus salas y auditorios se cruzan generaciones, tradiciones y miradas diversas del mundo; allí la literatura dialoga con la historia, la memoria y los desafíos contemporáneos de nuestras sociedades”, argumenta la carta, que es una de las muchas que fueron enviadas a la Fundación para apoyar la candidatura de este encuentro editorial único, por la cantidad de visitantes que convoca año tras año.

Según trascendió la Feria de Buenos Aires -que dirige Ezequiel Martínez- cuenta también con el aval de figuras como el escritor nicaragüense Sergio Ramírez, de Joan Manuel Serrat, de Leonardo Padura, de Marisol Schulz (directora de la relevante Feria del Libro de Guadalajara), y de la gestora cultural española Cristina Fuentes La Roche, directora internacional del Hay Festival.

El escritor y novelista sudafricano asisitió a la Feria del Libro 2018 y vuelve en 2026.

Una Feria con fuerza

Durante un período de tres semanas -que la vuelve una de las más largas del mundo- la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires congrega a nombres clave de la narrativa contemporánea, así como a sellos editoriales, traductores, bibliotecarios, profesionales docentes, estudiantes y público general.

La presencia de actores clave del ecosistema editorial respalda la proyección internacional de la feria y su capacidad de incidir en la agenda de políticas culturales, posicionando a la ciudad de Buenos Aires y a la Feria como referentes obligados en la circulación de ideas y libros en el mundo hispanohablante.

La Feria del Libro de Buenos Aires recibe alrededor de un millón de visitantes cada año. (Crédito: Fundación El Libro)

“Por su trayectoria, por su impacto en la promoción de la lectura y por su aporte decisivo al diálogo cultural iberoamericano, considero que la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires cumple plenamente con el espíritu y los valores del Premio Princesa de Asturias”, decía la carta de recomendación citada al comienzo de este artículo.

El proceso de evaluación para el Premio Princesa de Asturias —que distingue anualmente proyectos, personalidades e instituciones de alto impacto en la cultura y comunicación— plantea para la feria un escenario de validación institucional entre los grandes hitos de la industria editorial. La suma de apoyos desde América Latina y España, y su consideración como “faro cultural”, coloca a la feria argentina en un umbral de reconocimiento internacional relevante para el calendario 2024 del sector.