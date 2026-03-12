Cultura

La Feria del Libro de Buenos Aires está postulada para el Premio Princesa de Asturias, en un año con grandes visitas

La presentación del encuentro cultural está respaldada por nombres importantes del campo literario. Quiénes vienen a esta edición, la número 50

Guardar
La Feria del Libro de
La Feria del Libro de Buenos Aires y su público. Un encuentro que la hace única.

“Me dirijo a ustedes para expresar mi entusiasta apoyo a la candidatura de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires al Premio Princesa de Asturias, en el año en que celebra su 50º aniversario, una fecha que no solo marca el paso del tiempo, sino la consolidación de una de las grandes celebraciones culturales de nuestra lengua”. Esto le escribió un autor de relevancia internacional -que pidió reserva de su nombre- a la Fundación Princesa de Asturias, responsable de esta distinción de la corona española.

No es una edición cualquiera. Se espera que en este año -la feria abre el 23 de abril- participen del encuentro el Premio Nobel sudafricano J.M Coetzee, el cubano Leonardo Padura, el español Fernando Aramburu, el autor italiano Andrea Bajani, el mexicano Daniel Saldaña París y el coreano Kim Ho-yeon, autor de un género en alza, la “ficción reparadora” y la chilena Nona Fernández entre otros que todavía se están confirmando.

Ezequiel Martínez, director de la
Ezequiel Martínez, director de la Feria del Libro de Buenos Aires.

El Premio otorga mucho prestigio, una escultura de Miró y 50.000 euros. Este año, la Fundación Princesa de Asturias recibió 363 candidaturas de 67 nacionalidades para el premio. La Feria postula a ganarlo en el rubro Comunicación y Humanidades, que se entrega en octubre.

“En sus salas y auditorios se cruzan generaciones, tradiciones y miradas diversas del mundo; allí la literatura dialoga con la historia, la memoria y los desafíos contemporáneos de nuestras sociedades”, argumenta la carta, que es una de las muchas que fueron enviadas a la Fundación para apoyar la candidatura de este encuentro editorial único, por la cantidad de visitantes que convoca año tras año.

Según trascendió la Feria de Buenos Aires -que dirige Ezequiel Martínez- cuenta también con el aval de figuras como el escritor nicaragüense Sergio Ramírez, de Joan Manuel Serrat, de Leonardo Padura, de Marisol Schulz (directora de la relevante Feria del Libro de Guadalajara), y de la gestora cultural española Cristina Fuentes La Roche, directora internacional del Hay Festival.

El escritor y novelista sudafricano
El escritor y novelista sudafricano asisitió a la Feria del Libro 2018 y vuelve en 2026.

Una Feria con fuerza

Durante un período de tres semanas -que la vuelve una de las más largas del mundo- la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires congrega a nombres clave de la narrativa contemporánea, así como a sellos editoriales, traductores, bibliotecarios, profesionales docentes, estudiantes y público general.

La presencia de actores clave del ecosistema editorial respalda la proyección internacional de la feria y su capacidad de incidir en la agenda de políticas culturales, posicionando a la ciudad de Buenos Aires y a la Feria como referentes obligados en la circulación de ideas y libros en el mundo hispanohablante.

La Feria del Libro de
La Feria del Libro de Buenos Aires recibe alrededor de un millón de visitantes cada año. (Crédito: Fundación El Libro)

“Por su trayectoria, por su impacto en la promoción de la lectura y por su aporte decisivo al diálogo cultural iberoamericano, considero que la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires cumple plenamente con el espíritu y los valores del Premio Princesa de Asturias”, decía la carta de recomendación citada al comienzo de este artículo.

El proceso de evaluación para el Premio Princesa de Asturias —que distingue anualmente proyectos, personalidades e instituciones de alto impacto en la cultura y comunicación— plantea para la feria un escenario de validación institucional entre los grandes hitos de la industria editorial. La suma de apoyos desde América Latina y España, y su consideración como “faro cultural”, coloca a la feria argentina en un umbral de reconocimiento internacional relevante para el calendario 2024 del sector.

Temas Relacionados

Feria del LibroFeria del Libro de Buenos AiresPremio Princesa de Asturias

Últimas Noticias

Quentin Tarantino planea una obra “de capa y espada” para el teatro londinense

‘The Popinjay Cavalier’, escrita y dirigida por Tarantino, se estrenará el año que viene. Se describe como una “comedia desenfrenada sobre el engaño” ambientada en la Europa de la década de 1830

Quentin Tarantino planea una obra

El chileno Smiljan Radic Clarke obtuvo el premio Pritzker, “el Nobel de la arquitectura”

El profesional de 60 años, parte de una familia de origen croata-británica, destaca por un estilo de innovación e integración con el entorno: el pabellón de la Serpentine Gallery de Londres es su obra más famosa

El chileno Smiljan Radic Clarke

Gilberto Gil brindó un show acorde a su leyenda de gigante de la música popular de América latina

El artista brasileño de 83 años pasó por Buenos Aires en el marco de su gira de despedida ‘Tempo Rei’ y emocionó con sus clásicos de todas las épocas, bajo una deslumbrante puesta en escena

Gilberto Gil brindó un show

“Me siento más yo que nunca”: la reflexión de Delfina Pignatiello sobre dejar el alto rendimiento y apostar por la fotografía

La exnadadora olímpica inauguró Ninfas, una muestra de imágenes tomadas bajo el agua que conecta su historia con la pileta y su nueva búsqueda artística. Cómo fue el proceso creativo, su mirada sobre el éxito y la decisión de abrirse a otros caminos fuera del alto rendimiento

“Me siento más yo que

Perú despidió a Bryce Echenique, su último gran escritor

El autor de “Un mundo para Julius” y “La vida exagerada de Martín Romaña” tuvo un velatorio privado en la Casona de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos

Perú despidió a Bryce Echenique,
DEPORTES
En el debut del Chacho

En el debut del Chacho Coudet, River Plate visitará a Huracán por el Torneo Apertura: hora, TV y formaciones

Los gestos de Riquelme en su palco de La Bombonera una hora después del empate de Boca con San Lorenzo

La frase del Chiqui Tapia sobre la Finalíssima entre Argentina y España: “Quiero que se juegue en el Monumental”

Impacto en el Arnold Classic: la performance del gigante nigeriano de casi 2 metros y 130 kilos que le dio el título en el certamen de fisicoculturistas

San Lorenzo confirmó las dos graves lesiones que sufrieron Ezequiel Cerutti y Gastón Hernández ante Boca

TELESHOW
El exabrupto de Ian Lucas

El exabrupto de Ian Lucas luego de la eliminación de Evangelina Anderson de MasterChef Celebrity

De Stranger Things a la Bombonera: Joe Keery revolucionó Buenos Aires antes su show en Lollapalooza

La China Suárez festejó en Milán con Mauro Icardi y su círculo íntimo: regalos de lujo y una cena inolvidable

Bautista Vicuña mostró su duro entrenamiento de boxeo para poder cumplir un sueño: “¡Voy por vos!”

La palabra de la familia de Carmiña Masi luego de su expulsión de Gran Hermano: “Es intensa, picante y sin filtro”

INFOBAE AMÉRICA

Los opositores nicaragüenses pidieron a

Los opositores nicaragüenses pidieron a la comunidad internacional “actuar” para liberar al país

María Corina Machado y Flávio Bolsonaro prometieron ayudarse en defensa de la justicia

El Reino Unido envió un destructor al Mediterráneo oriental y continúa desplegando aviones en Oriente Próximo

Italia denunció un ataque con misil contra una de sus bases militares en el norte de Irak

Avanza ratificación de nueva directora de Senniaf en medio de denuncias en albergues en Panamá