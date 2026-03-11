‘Los Soprano’ conecta con nuevas generaciones en una exposición que recorre su historia y legado

La célebre apertura de la serie "Los Soprano"

Aunque Los Soprano cortó a negro hace casi 20 años, la serie ha seguido viva (una y otra y otra vez). Ha llegado a nuevas audiencias —muchos integrantes de la Generación Z la vieron compulsivamente durante la pandemia— y ha inspirado sitios de fans, libros, pódcast y un sinfín de memes. A esa lista se suma ahora una exposición y un ciclo de proyecciones en el Museo de la Imagen en Movimiento, en Queens.

Historias y diseños de escenarios para ‘Los Soprano’, abierta hasta el 31 de mayo, muestra cómo se desarrollaron las narrativas y los lugares para la serie a través de guiones, investigaciones, bocetos conceptuales y más. El museo también organizó recientemente proyecciones de tres episodios de la tercera temporada, con charlas junto al creador, David Chase, y miembros del elenco, como Edie Falco y Steven Van Zandt. La idea de la exposición surgió mientras Michael Koresky, comisario principal de cine del museo, planeaba 2001: El año, no la película, un ciclo de proyecciones para celebrar películas notables que salieron ese año. Koresky, un fan devoto del drama de la mafia, sintió que la serie debía estar incluida.

“Los Soprano es extraordinaria por sus propiedades cinematográficas propias”, dijo. La serie se estrenó en HBO en 1999, pero Koresky afirma que fue en la temporada 3, que debutó en 2001, cuando alcanzó “categoría de obra maestra”. Barbara Miller, subdirectora de asuntos curatoriales del museo, organizó la exposición para acompañar las proyecciones. Seleccionó objetos de la colección del museo y de los archivos personales de David Chase para detallar cómo evolucionaron los elementos principales después de que HBO aprobara el episodio piloto. “Fue realmente interesante ver cómo se establecieron desde el principio”, comentó Miller.

La exposición ‘Historias y diseños de escenarios para Los Soprano’ se presenta en el Museo de la Imagen en Movimiento de Queens, Nueva York

Entre los objetos en exhibición hay bocetos de diseño de escenarios para lugares clave como el club de striptease Bada Bing, el consultorio de la psiquiatra Dra. Melfi, la carnicería Satriale’s Pork Store y la mansión estilo McMansion de los Soprano en Nueva Jersey. En una entrevista, Chase señaló que la casa debía tener una piscina para la trama de los patos.

En el guion piloto, el carismático y asesino jefe mafioso Tony Soprano (James Gandolfini) originalmente iba a llamarse Tommy. Cuando el equipo legal del programa descubrió que existía un Tommy Soprano en la vida real, aconsejaron a Chase cambiar el nombre. En otros espacios de la exposición, los visitantes se enteran de que Tony inicialmente iba a asfixiar a su madre manipuladora, Livia (Nancy Marchand), hasta matarla en el final de la primera temporada. Pero Marchand estaba enferma en ese momento y le pidió a Chase que la mantuviera trabajando, aseguró. “Resultó que eso fue bueno porque estuvo toda esa escena en la que ella sonreía con suficiencia debajo de la mascarilla de oxígeno”, añadió.

El creador ha dicho durante mucho tiempo que el personaje de Livia estuvo basado en su madre. “Mi madre nunca quiso matarme”, relató. “Pero en 1967, en el apogeo de la Guerra de Vietnam, me dijo: ‘Preferiría verte muerto antes que esquives el reclutamiento’. Y nunca olvidé eso.” Dominic Chianese, quien interpretó al irónico Tío Junior, recordó haber grabado una escena para el piloto en la que Junior básicamente le dice a Livia que quizás tenga que matar a su hijo. “Pensé que era una farsa, porque ni siquiera sabía de qué trataba la historia”, comentó en una entrevista.

'Los Soprano' cautiva a nuevas generaciones y consolida su legado a casi 20 años de su final

Chianese fue uno de los miembros del elenco que tomaron la palabra en las proyecciones del museo, que presentaron episodios clave de la tercera temporada, escogidos por Chase y Koresky. “Universidad” traza paralelos entre las vidas de Meadow Soprano (Jamie-Lynn Sigler) y su compañera de universidad con la de una joven bailarina de Bada Bing, quien es golpeada hasta la muerte; una escena que, según Chase, generó quejas de feministas. “Pensé: ‘Bueno, hemos estado matando hombres durante tres años ya’”, añadió. Koresky aseguró que incrementar la violencia fue “intencional y necesario” para recordar al público que estos carismáticos mafiosos eran asesinos a sangre fría.

“Una segunda opinión” sigue a Carmela (Edie Falco) y el Tío Junior, quienes reciben diagnósticos de nuevos doctores sobre sus respectivos dilemas. Una escena en particular, en la que Tony y su principal hombre de confianza, Furio Giunta (Federico Castelluccio), encaran a un médico por no responder las llamadas del Tío Junior, quedó grabada en la memoria de Chase. “Recuerdo a Furio diciéndole a ese doctor: ‘Tienes una abeja en el sombrero’, y le dio una palmada al sombrero, que cayó al estanque”, contó entre risas. “Esa es la razón por la que lo elegí.”

“Amour Fou” se centra en la tormentosa relación de Tony con Gloria Trillo (Annabella Sciorra) y en su descubrimiento de que ella encarna los rasgos tóxicos de su madre. El episodio le valió un Emmy a Gandolfini y la inquietante actuación de Sciorra obtuvo una nominación.

'Los Soprano' explora temas universales como la dinámica familiar, el consumismo y las luchas existenciales, factores que lo hacen identificable y vigente

Sabah Malik, de 25 años, vio la serie por primera vez el otoño pasado. “Me enamoré y me obsesioné totalmente”, relató. Durante su visita a la exposición el fin de semana de apertura, quedó fascinada por los documentos originales y los bocetos conceptuales. “Fue genial poder compararlo con lo que vimos en pantalla”, comentó. Art Vizthum, de 66 años, otro fan presente en el museo, vio la emisión original de Los Soprano. Tony, a pesar de todos sus defectos, era su personaje favorito. “Era tan complejo”, manifestó.

Aunque Los Soprano transcurre en el mundo del crimen organizado, Miller, del museo, asegura que el análisis de la dinámica familiar y el consumismo lo hacen identificable. Pero también “es tan lejano de nuestra experiencia que resulta emocionante”, agregó. Y luego están los temas morales, espirituales y existenciales que se entretejen a lo largo de los 86 episodios. Chianese comentó que la escritura cargada de suspenso mantenía a los espectadores enganchados, preguntándose si los personajes —la mayoría cómplices directa o indirectamente de los actos de la mafia— lograrían redimirse. “Todos llevamos algo de oscuridad dentro”, dijo Chianese. “¿Cómo lidiamos con ello?”

Más de 27 años después de la llegada de Los Soprano a la televisión, Chase no puede creer que siga resonando y tenga un legado tan duradero. Dijo que pensó que las referencias y la tecnología de la serie se volverían obsoletas. “Me alegra haberme equivocado”, aseguró. “Fue la mejor experiencia creativa que tuve en mi vida.”

Fuente: The New York Times

[Fotos: Museum of Moving Image; Will Hart / HBO]