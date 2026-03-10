Joaquín Furriel encabezó el estreno mundial de ‘La verdadera historia de Ricardo III’ en el Festival de Málaga

'La verdadera historia de Ricardo III' realizó su estreno mundial en el Festival de Málaga

La película argentina La verdadera historia de Ricardo III, dirigida por Marcelo Piñeyro y protagonizada por Joaquín Furriel, tuvo su estreno mundial en el Festival de Málaga y llegará a las primeras salas locales durante el próximo BAFICI. La producción es una adaptación audiovisual de la puesta teatral presentada en 2025 en el Teatro San Martín, basada en la obra de William Shakespeare y dirigida originalmente por Calixto Bieito. La película fue proyectada en el Auditorio Christine Ruiz-Picasso con la presencia del elenco de la obra y de Gabriela Ricardes, ministra de Cultura de Buenos Aires.

La realización forma parte de la estrategia de desarrollo audiovisual oficial y surgió tras el anuncio realizado por Ricardes en noviembre de 2025, durante una presentación en Nueva York en el marco de los premios International Emmy Awards. Allí comunicó que el Teatro San Martín iniciará la generación de contenidos audiovisuales a partir de montajes escénicos previos, comenzando con las películas sobre Ricardo III y Cyrano de Bergerac.

La adaptación audiovisual reproduce la puesta teatral original presentada en 2025 en la sala Martín Coronado del Teatro San Martín

La adaptación fílmica reproduce la puesta original en la sala Martín Coronado del Teatro San Martín y emplea un dispositivo multicámara y equipo técnico especializado para trasladar la experiencia teatral al lenguaje audiovisual. Esta metodología incluyó la grabación de imágenes en tres funciones distintas de la obra realizados en 2025: una función de temporada regular con público, otra dirigida a invitados especiales y una tercera sin espectadores, con el propósito de capturar la puesta desde diferentes puntos de vista visuales.

El reparto de la película está encabezado por Joaquín Furriel e integra, además, a Belén Blanco, María Figueras, Luis Ziembrowski, Luciano Suardi, Ingrid Pelicori, Marcos Montes, Iván Moschner, Luis Herrera y Silvina Sabater.

Joaquín Furriel, junto a la ministra de Cultura de CABA, Gabriela Ricardes, y el director del Festival de Málaga, Juan Antonio Vigar

Durante la presentación en Málaga, Juan Antonio Vigar, director del festival, manifestó públicamente el interés del certamen en apoyar la producción argentina que explora el vínculo entre teatro y cine. “Ustedes tiene un talento infinito”, afirmó Vigar a la delegación local. Por su parte, Gabriela Ricardes declaró: “Esta película es una representación muy poderosa de lo que significa el arte, la cultura y la industria del cine y el audiovisual en Buenos Aires”.

Joaquín Furriel, en diálogo con el público tras la proyección, subrayó el desafío de trasladar una experiencia ideada para el escenario a una sala cinematográfica. "La verdadera historia de Ricardo III, la película es un híbrido en el buen sentido”, afirmó el actor sobre el trabajo de adaptación. La película tendrá sus primeras proyecciones en la Argentina durante el BAFICI (Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente), que se desarrollará del 15 al 26 de abril.

