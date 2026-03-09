Cultura

Ucrania insta a la Bienal de Venecia a excluir la participación de Rusia

Kiev solicitó que los organizadores de la exposición internacional no permitan el regreso de representantes rusos, defendiendo la postura firme adoptada tras el inicio del conflicto en 2022

Ucrania pidió el domingo a los organizadores de la Bienal de Venecia que impidan la participación de Rusia, cuyo regreso al certamen está previsto en mayo por primera vez desde que Moscú lanzó la invasión del territorio ucraniano en febrero de 2022.

La Bienal, una cita importante del arte contemporáneo, prohibió la participación de cualquier persona vinculada al Gobierno ruso en 2022.

Rusia también estuvo ausente en la siguiente edición, en 2024, pero podrá participar en la de 2026, que se celebrará del 9 de mayo al 22 de noviembre.

“Instamos a los organizadores de la Bienal de Venecia a que reconsideren su decisión de permitir el regreso de la Federación de Rusia y mantengan la postura de principios que mostraron en 2022 y 2024”, declararon en un comunicado el ministro de Relaciones Exteriores ucraniano, Andrii Sibiga, y la ministra de Cultura, Tetiana Berezna.

Desde 2022, “la guerra emprendida por Rusia ha costado la vida a 346 artistas y a 132 profesionales de los medios de comunicación ucranianos y extranjeros” y Rusia ha dañado o destruido miles de sitios culturales, afirma Kiev.

“Rusia también utiliza abiertamente la cultura como instrumento de influencia política”, añade.

Los ministros ucranianos estiman que “en este contexto, permitir que representantes de Rusia participen en eventos culturales internacionales es inaceptable”.

En esta 61.ª edición, cerca de 40 artistas rusos deben participar en la exposición The tree is rooted in the sky (El árbol ha arraigado en el cielo) que se llevará a cabo en el pabellón ruso, situado en los jardines de la Bienal.

El Ministerio de Cultura italiano afirmó el jueves 5 de marzo que la fundación de la Bienal tomó esta decisión “con total independencia” y “a pesar de la oposición del Gobierno italiano”.

Fuente: AFP.

Fotos: archivo.

Temas Relacionados

Bienal de VeneciaUcraniaVeneciaExclusión CulturalConflicto Rusia-Ucrania

