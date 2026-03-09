La inquietante fascinación por los dobles y duplicados

La cultura contemporánea experimenta una fascinación creciente por el doppelgänger, reflejada en literatura, moda, cine y vida digital (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la cultura contemporánea, la figura del doppelgänger se volvió frecuente. Desde imitaciones de lujo conocidas como “dupes”, pasando por dobles en la industria de la moda y teorías conspirativas sobre imitadores de figuras públicas, hasta la presencia de dobles en novelas recientes, el fenómeno de los duplicados atraviesa distintos ámbitos y genera desconfianza.

Esta proliferación, tanto en la vida cotidiana como en la ficción, responde a un clima de sospecha y recelo en la actualidad, según un artículo publicado en el diario británico de referencia The Guardian.

El concepto de doppelgänger no surgió en los últimos años. Su primera aparición literaria se registró en la novela Siebenkäs de Jean Paul, editada entre 1796 y 1797. Pronto, la figura del doble se consolidó como un motivo recurrente en la literatura occidental, sobre todo en la tradición gótica.

Obras como William Wilson de Edgar Allan Poe, Jane Eyre de Charlotte Brontë o The Private Memoirs and Confessions of a Justified Sinner de James Hogg exploraron el alter ego como recurso narrativo. El doble encarnó deseos reprimidos, impulsos inconfesables o funcionó como conciencia moral que frena actos transgresores. Más adelante, autores como Vladimir Nabokov, con Despair, y Muriel Spark, con The Ballad of Peckham Rye, actualizaron el tema y evidenciaron su versatilidad.

Literatura reciente y el tema del doble

En la producción literaria actual, el doppelgänger sigue presente: August Blue de Deborah Levy narra la persecución de una pianista por sus propias sombras, Yellowface de Rebecca F Kuang cuenta la historia de una escritora acosada por el espectro de la autora real de su libro, mientras que He’s the Devil de Tobi Coventry describe a un camarero obsesionado con su compañero de piso, un demonio que cambia de cuerpo.

Esta constante está también en las novelas As If de Isabel Waidner y Lean Cat, Savage Cat de Lauren J. Joseph. Sus protagonistas provienen de los márgenes del mundo del espectáculo, emplean el lenguaje de la moda y ponen en contraste el mito artístico con la inestabilidad habitacional y la precariedad laboral. En el núcleo de ambas historias aparece una pareja de dobles misteriosos y, lo relevante, ambos libros salieron a la venta el mismo día.

Dobles en el cine, la moda y ficción contemporánea

El cine abordó la figura del doble desde sus primeros días. The Student of Prague (1913) introdujo el tema en la pantalla grande, seguido de películas como Rebecca, Vertigo y Black Swan. En años recientes, títulos como The Substance y Get Out renovaron el interés, situando en primer plano los dilemas de identidad y fama.

Durante la última entrega de los premios Bafta, la película Sinners, con Michael B. Jordan encarnando a dos hermanos gemelos, obtuvo tres galardones. Por su parte, Famous, donde Zac Efron interpreta a un actor y a su fan obsesionado, está en etapa de posproducción.

La moda también absorbió el fenómeno. Denise Ohnona, conocida por su parecido con Kate Moss, desfiló y participó en campañas bajo la identidad de la supermodelo. Firmas como H&M crearon “gemelos” digitales de modelos para sus anuncios, mientras la marca GmbH presentó en Berlín una colección titulada Doppelgänger.

Cultura del “dupe” y dobles digitales

La cultura de la imitación traspasó el arte y el entretenimiento. El fenómeno de los “dupes” se expandió entre consumidores, que celebran la adquisición de productos no falsificados, sino imitaciones más asequibles que los originales. Esto modificó la percepción de la copia y redefinió la autenticidad.

El crecimiento de la identidad digital incrementó las duplicaciones personales. Muchos usuarios gestionan perfiles secundarios en redes sociales, como las cuentas “finsta” en Instagram, creadas para publicar contenido más personal o reservado. Al mismo tiempo, la minería de datos permitió a las empresas tecnológicas desarrollar dobles digitales de cada usuario, con el fin de rastrear comportamientos y dirigir publicidad. En aplicaciones de citas, el catfishing se volvió frecuente: personas que publican fotos ajenas o crean perfiles ficticios por inseguridad o con intenciones engañosas.

La búsqueda de autenticidad y el manejo de la imagen se trasladaron también al plano físico. Los procedimientos estéticos se multiplicaron para homogeneizar los rasgos de celebridades y personas comunes. Consecuencia de cirugías pensadas para lograr una imagen reconocible y comercializable, es común que figuras públicas exhiban rostros similares en eventos. Este fenómeno, conocido como la “cara Mar-a-Lago”, pasó de ser un atributo de Hollywood a popularizarse en una franja más amplia de la sociedad.

Las teorías conspirativas sobre dobles e imitadores de personajes públicos reflejan un clima de desconfianza extendido. Esta figura atraviesa literatura, moda, cine y vida digital. La sospecha de que las apariencias engañan y que tras cada rostro podría esconderse otra identidad se impone.

Interpretaciones psicoanalíticas y resignificaciones modernas

El psicoanálisis ya exploró el fenómeno. En su obra original Das Unheimliche (1919), Sigmund Freud argumentó que el doppelgänger surge de la incapacidad de aceptar la propia mortalidad. Según Freud, la creencia en el alma eterna permitió superar el miedo a la muerte, pero ese temor regresó disfrazado de reflejos, gemelos y duplicados.

La literatura moderna revisó el significado del doble, convirtiéndolo en un recurso recurrente, capaz de asumir variadas funciones e interpretaciones.