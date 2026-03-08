Trás más de 2 siglos, Tintoretto vuelve a brillar en Venecia con la reunión inédita de sus “Historias del Génesis” (Gallerie dell’Accademia)

Cuatro lienzos de la serie Historias del Génesis pintados por Tintoretto en el siglo XVI han sido reunidos en Venecia tras más de dos siglos, resultado de un exhaustivo proceso de restauración que devolvió a estas obras su cromatismo original y reavivó su intensidad dramática, a la vez que permitió recuperar sus detalles concebidos por el artista.

La exposición Tintoretto narra el Génesis: Investigación, Análisis y Restauración gira en torno a la labor de conservación desarrollada durante un año, que hizo posible la limpieza de tres de los cuadros, hasta entonces ocultos tras barnices oscurecidos y capas de suciedad que atenuaron los matices de color y los detalles ideados por el pintor.

Para estudiosos y visitantes, esta muestra representa una oportunidad para reevaluar uno de los ciclos bíblicos más tempranos y ambiciosos del pintor veneciano, según informó el medio especializado en arte Artnet News.

El proyecto ha permitido que tres obras conservadas en la Gallerie dell’Accademia —La creación de los animales, El pecado original y Caín mata a Abel— se exhiban junto a un cuarto lienzo, Adán y Eva ante el Padre Eterno, cedido de manera excepcional por las Galerías Uffizi de Florencia.

Tintoretto, "Pecado Original" antes y después de la restauración (Matteo De Fina, cortesía del Ministerio de Cultura de Italia)

Desde principios del siglo XIX, esta serie permanecía fragmentada: el quinto y último cuadro, La creación de Eva, sigue en una colección privada en Alemania. La reunión parcial cobra relevancia porque solo ahora es posible apreciar nuevamente la secuencia original concebida para la sede de la Scuola della Santissima Trinità en la Venecia renacentista, contexto esencial para la comprensión del proyecto de Tintoretto.

La intervención de conservación, desarrollada entre febrero de 2024 y enero de 2025, ha sacado a la luz detalles antes ocultos, especialmente en los paisajes que acompañan cada escena bíblica.

El ciclo marca el primer gran avance de Tintoretto en la representación del entorno natural como protagonista pictórico. El pecado original es un caso paradigmático: la restauración devolvió su compleja variedad de verdes y permitió identificar la variedad arbórea y la vegetación plena que activan la imaginación del espectador y forman parte central de la composición. Las imágenes comparativas de antes y después de El pecado original muestran con claridad el alcance de la limpieza.

La monumental pintura La Creación de los Animales de Tintoretto representa a Dios flotando en el cielo mientras da vida a diversas criaturas que emergen en el aire, el agua y la tierra, capturando un momento trascendental

Durante el proceso, el equipo de restauradores y científicos detectó desafíos específicos derivados de siglos de traslados y múltiples intervenciones no documentadas. Además, estudios técnicos recientes comprobaron el modo en que el pintor recurrió tanto a la paleta cromática de Tiziano como a la grandiosidad anatómica de Miguel ángel para inyectar un dinamismo propio en escenas tradicionalmente estáticas de la iconografía religiosa. El análisis detallado permitió seguir el rastro de la creación, desde los dibujos preliminares a carboncillo hasta las revisiones realizadas en las últimas etapas.

Giulio Manieri Elia, director de la Gallerie dell’Accademia, señaló al medio Artnet News que la exposición ejemplifica cómo la investigación científica y el trabajo de restauración adquieren nuevo sentido como herramientas narrativas. Manieri Elia afirmó: “Esta exposición parte de la idea de un museo como lugar vivo de investigación, capaz no solo de proteger, conservar y poner en valor sus colecciones, sino también de fomentar el conocimiento”.