Cultura

Trás más de 2 siglos, Tintoretto vuelve a brillar en Venecia con la reunión inédita de sus “Historias del Génesis”

Cuatro impactantes lienzos restaurados del pintor renacentista se reencuentran por primera vez en una exposición que revive la intensidad y el color original del arte veneciano

Guardar
Trás más de 2 siglos,
Trás más de 2 siglos, Tintoretto vuelve a brillar en Venecia con la reunión inédita de sus “Historias del Génesis” (Gallerie dell’Accademia)

Cuatro lienzos de la serie Historias del Génesis pintados por Tintoretto en el siglo XVI han sido reunidos en Venecia tras más de dos siglos, resultado de un exhaustivo proceso de restauración que devolvió a estas obras su cromatismo original y reavivó su intensidad dramática, a la vez que permitió recuperar sus detalles concebidos por el artista.

La exposición Tintoretto narra el Génesis: Investigación, Análisis y Restauración gira en torno a la labor de conservación desarrollada durante un año, que hizo posible la limpieza de tres de los cuadros, hasta entonces ocultos tras barnices oscurecidos y capas de suciedad que atenuaron los matices de color y los detalles ideados por el pintor.

Para estudiosos y visitantes, esta muestra representa una oportunidad para reevaluar uno de los ciclos bíblicos más tempranos y ambiciosos del pintor veneciano, según informó el medio especializado en arte Artnet News.

El proyecto ha permitido que tres obras conservadas en la Gallerie dell’AccademiaLa creación de los animales, El pecado original y Caín mata a Abel— se exhiban junto a un cuarto lienzo, Adán y Eva ante el Padre Eterno, cedido de manera excepcional por las Galerías Uffizi de Florencia.

Tintoretto, "Pecado Original" antes y
Tintoretto, "Pecado Original" antes y después de la restauración (Matteo De Fina, cortesía del Ministerio de Cultura de Italia)

Desde principios del siglo XIX, esta serie permanecía fragmentada: el quinto y último cuadro, La creación de Eva, sigue en una colección privada en Alemania. La reunión parcial cobra relevancia porque solo ahora es posible apreciar nuevamente la secuencia original concebida para la sede de la Scuola della Santissima Trinità en la Venecia renacentista, contexto esencial para la comprensión del proyecto de Tintoretto.

La intervención de conservación, desarrollada entre febrero de 2024 y enero de 2025, ha sacado a la luz detalles antes ocultos, especialmente en los paisajes que acompañan cada escena bíblica.

El ciclo marca el primer gran avance de Tintoretto en la representación del entorno natural como protagonista pictórico. El pecado original es un caso paradigmático: la restauración devolvió su compleja variedad de verdes y permitió identificar la variedad arbórea y la vegetación plena que activan la imaginación del espectador y forman parte central de la composición. Las imágenes comparativas de antes y después de El pecado original muestran con claridad el alcance de la limpieza.

La monumental pintura La Creación
La monumental pintura La Creación de los Animales de Tintoretto representa a Dios flotando en el cielo mientras da vida a diversas criaturas que emergen en el aire, el agua y la tierra, capturando un momento trascendental

Durante el proceso, el equipo de restauradores y científicos detectó desafíos específicos derivados de siglos de traslados y múltiples intervenciones no documentadas. Además, estudios técnicos recientes comprobaron el modo en que el pintor recurrió tanto a la paleta cromática de Tiziano como a la grandiosidad anatómica de Miguel ángel para inyectar un dinamismo propio en escenas tradicionalmente estáticas de la iconografía religiosa. El análisis detallado permitió seguir el rastro de la creación, desde los dibujos preliminares a carboncillo hasta las revisiones realizadas en las últimas etapas.

Giulio Manieri Elia, director de la Gallerie dell’Accademia, señaló al medio Artnet News que la exposición ejemplifica cómo la investigación científica y el trabajo de restauración adquieren nuevo sentido como herramientas narrativas. Manieri Elia afirmó: “Esta exposición parte de la idea de un museo como lugar vivo de investigación, capaz no solo de proteger, conservar y poner en valor sus colecciones, sino también de fomentar el conocimiento”.

Temas Relacionados

TintorettoVeneciaGallerie dell’AccademiaRenacimiento Italianoarte

Últimas Noticias

El ‘Río de colinas’: cómo una carretera en el desierto redefinió “Una batalla tras otra”

El responsable de locaciones, Michael Glaser, recorrió California de norte a sur para encontrar paisajes que dieran vida a la historia, convirtiendo escenarios reales en piezas clave del filme de Paul Thomas Anderson

El ‘Río de colinas’: cómo

Histórico: el anime y el manga ingresan al mundo de las grandes subastas

Un evento digital de Christie’s en Nueva York presentará más de cuarenta lotes originales, desde cels históricos hasta carteles de películas emblemáticas, junto a arte contemporáneo nipón

Histórico: el anime y el

Cinco novelas para leer a Irán: una íntima mirada a la vida bajo vigilancia

Las experiencias narradas por estas escritoras contemporáneas evidencian cómo amor, educación y memoria se tejen bajo estrictas estructuras de control religioso en un territorio milenario

Cinco novelas para leer a

Filas interminables, tensión gremial y sensación de desorden: así es visitar el Louvre hoy

La expectativa se topa con la realidad del museo más famoso del mundo saturado por una multitud. Así, el encuentro con obras maestras está marcado por el asombro y la incomodidad

Filas interminables, tensión gremial y

El bien morir, un desafío para humanizar el final de la vida

La negación social y las carencias en cuidados paliativos invitan a repensar el acceso equitativo a una experiencia final basada en la compasión, la bioética y el sentido de comunidad

El bien morir, un desafío
DEPORTES
Jugó con Messi, Neymar y

Jugó con Messi, Neymar y Mbappé y comparó ese PSG con el que ganó la Champions: “No te puedes dar el lujo de tener tres que no corran”

Los elogios que recibió Colapinto por la maniobra “mágica” que evitó un accidente en el GP de Australia: “Podría verla mil veces”

“Este sujeto apesta”: el áspero cruce entre pilotos en el GP de Australia que revivió una histórica rivalidad

Jugó con Messi en la Selección, brilló en el fútbol argentino y anunció su retiro a los 32 años: “Las cosas no se dieron como esperaba”

El mensaje de Colapinto tras su actuación en el GP de Australia de la Fórmula 1: “Bueno, de reflejos andamos bien”

TELESHOW
Jorge Martínez fue operado de

Jorge Martínez fue operado de urgencia: los detalles de su estado de salud

El regalo de Mauro Icardi a la China Suárez por el Día de la Mujer: la reacción de la actriz

Tras los rumores de infidelidad, Pampita volvió a mostrarse por primera vez con Martín Pepa

La vuelta de Claudio Orellano en LAM: “Me sorprende que después de tantos años la gente en la calle me recuerde”

Julieta Cayetina y su regreso a las tablas: “No solo trabajo con el humor, es parte de mi vida”

INFOBAE AMÉRICA

Israel dijo haber destruido el

Israel dijo haber destruido el cuartel general de la “fuerza espacial” iraní y 50 búnkeres de municiones en Teherán

El ‘Río de colinas’: cómo una carretera en el desierto redefinió “Una batalla tras otra”

Casi la mitad de los trabajadores en Panamá tiene una mala opinión de su jefe

Con las negociaciones estancadas, Rusia aumenta los ataques masivos contra Ucrania: en una semana lanzó miles de drones y bombas aéreas

Histórico: el anime y el manga ingresan al mundo de las grandes subastas