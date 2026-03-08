Cultura

Filas interminables, tensión gremial y sensación de desorden: así es visitar el Louvre hoy

La expectativa se topa con la realidad del museo más famoso del mundo saturado por una multitud. Así, el encuentro con obras maestras está marcado por el asombro y la incomodidad

Visita al Museo del Louvre

Soñé durante años con ver la pirámide de cristal del Louvre. El arte, la historia y la promesa de París en invierno me impulsaron a emprender un largo viaje hasta esa plaza colosal donde multitudes se reunían bajo un cielo gris y frío.

Visitar el Museo del Louvre implica posibles varias horas de espera bajo la lluvia, filas interminables y una experiencia marcada tanto por el asombro como por frustraciones ocasionadas por la multitud y situaciones inesperadas. Quienes deciden explorar el museo se enfrentan a accesos difíciles, tensiones internas entre el personal y, a veces, la incertidumbre causada por decisiones administrativas o incidentes recientes. Todo esto hace que recorrer el Louvre sea una vivencia intensa, en la que admiración e incomodidad se entremezclan.

Al llegar esa mañana, la estructura de cristal brillaba en la explanada principal. Percibí la energía de quienes, como yo, estaban allí con la esperanza de ingresar y contemplar siglos de arte y memoria. Pese al frío y a la llovizna, nadie se retiraba; solo el silencio y la paciencia dominaban el ambiente.

Filas esperando absorbían el paso del tiempo. A mi alrededor, familias y viajeros solitarios permanecían bajo paraguas, mientras carteles empapados mostraban horarios transcurridos y mi entrada, empapada también, era apenas una garantía de acceso.

La espera interminable

La inquietud aumentaba con las horas. Algunos visitantes decidieron irse. Otros, entre los que me contaba, aguantábamos confiando en que el ingreso sería posible con el tiempo. Al intentar obtener información, encontré rostros tensos y reservas en las respuestas. La llegada de uniformados alimentó rumores sobre un conflicto por mejoras salariales entre los empleados del museo.

Se generó un murmullo generalizado entre quienes aguardábamos, y el malestar creció al constatar que ni salía ni entraba nadie al museo. La percepción era que el propio Louvre se agitaba en esas horas de espera bajo la lluvia y el desconcierto.

Salones abarrotados y el uso
Salones abarrotados y el uso de audioguías dificultan el acceso a obras icónicas como "La Gioconda" y la "Venus de Milo" en el Louvre

Tensión gremial

El acceso cambió cuando vi, a lo lejos, un pequeño grupo ordenado aproximándose a una puerta lateral discreta. Los comentarios sobre demandas salariales cobraron fuerza, sugiriendo que una tregua había permitido reanudar la admisión. Finalmente, la reapertura se produjo varias horas después de aquella espera colectiva.

Me sumé a la fila que llevó al vestíbulo principal. Superado ese obstáculo, la emoción de recorrer el museo regresó, pero quedaba por comprobar si sería posible conectar con las obras tan deseadas. Ya dentro, la realidad de los salones saturados se impuso. A pesar de los 3.500 tesoros que resguarda el museo, centenares de personas ocupaban cada espacio y apenas permitían vislumbrar detalles de las pinturas o esculturas.

Casi todos utilizaban audioguías y la tecnología parecía canalizar tanto el asombro como el desconcierto. Acceder a piezas como La Gioconda o la Venus de Milo resultó extremadamente difícil. La multitud rodeaba las obras más famosas, haciéndolas inalcanzables por la combinación de tiempo limitado y la gran afluencia de público.

En ese contexto, experimenté cómo historia y arte global se entrelazan, compensando en parte el agobio. Permanecer allí, custodiado por siglos de cultura, evocó la responsabilidad compartida de proteger un patrimonio cuya vigencia supera los desafíos del momento.

El Museo del Louvre enfrenta
El Museo del Louvre enfrenta largas filas y espera bajo condiciones adversas, que marcan la experiencia de miles de turistas en París

Una renuncia histórica

El recuerdo de la vulnerabilidad del museo era recurrente, sobre todo tras el robo cometido en 2025, un importante hurto de joyas aún no recuperadas, que puso de manifiesto falencias en la seguridad. Dos días después de aquella visita, se conoció una noticia relevante: Laurence des Cars, la primera mujer que asumió la dirección del Louvre en 2021, presentó su renuncia. El presidente de Francia Emmanuel Macron aceptó la dimisión, cerrando así un ciclo de cambios marcado por tensiones laborales, problemas de seguridad y la permanencia de un legado monumental.

Salí del Louvre con la certeza de que cada recorrido revela matices únicos y que, tras las puertas del museo, aún quedan obras originales por descubrir. La motivación por regresar sigue tan viva como las historias que alberga el propio museo.

[Fotos: L. S.; Reuters/ Sarah Meyssonnier]

