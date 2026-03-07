Lo que la ficción no dice sobre los hombres que cuidan a sus hijos

¿Todavía los libros no reflejan a los padres que se ocupan de sus hijos? (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Cuando me convertí en padre que se queda en casa, estaba demasiado ocupado esterilizando biberones y lavando pañales reutilizables como para leer siquiera un cuento corto, mucho menos una novela entera”.

Así inicia su relato Eric Magnuson, escritor y artista estadounidense radicado en Minneapolis, en un artículo publicado en la revista estadounidense The Atlantic. Magnuson, conocido por su novela autopublicada Leftover Fun, describe la paradoja de haber dedicado años a la crianza doméstica y descubrir después que la literatura lo representaba mediante estereotipos distantes de su experiencia real. Cuando sus hijos crecieron y pudo volver a la lectura, buscó novelas protagonizadas por padres en casa esperando encontrar personajes afines a su vivencia, pero se topó con relatos que insistían en mostrar a estos hombres como incompetentes, desempleados o torpes, forzando la reiteración de estos esquemas.

Magnuson plantea la pregunta sobre la escasez de modelos más diversos para los padres que asumen el cuidado principal del hogar, al observar que, desde los años setenta, la presencia del padre que se queda en casa en la ficción comenzó a surgir, generalmente vinculada a situaciones laborales o dificultades personales.

El primer personaje de su revisión, Mr. Quimby en la novela infantil Ramona y su padre de Beverly Cleary, se convierte en el cuidador principal tras perder su empleo. Su rutina diaria, centrada en el cigarrillo y la televisión, establece un referente de baja participación parental.

"Ramona y su padre". Él se queda sin trabajo y la vida cambia.

En los años ochenta, la representación muestra cambios menores. Cuatro de seis novelas identificadas por Magnuson —incluida La tribu de Krippendorf, de Frank Parkin— exponen a padres cuidadores que, además, mantienen relaciones extramatrimoniales o recurren a la fantasía para evadir responsabilidades familiares.

Durante la década de 1990, el número de padres literarios en la ficción aumenta y algunos se involucran más en el cuidado infantil, pero muchos priorizan actividades laborales desde el hogar sobre sus tareas domésticas.

Cambios sociales y transformaciones en la ficción

A partir de la década de 2010, se incrementa la cantidad de hombres que eligen ser cuidadores principales también en la vida real, reflejándose en la narrativa. Los personajes se muestran más dedicados a las tareas de crianza: cambian pañales, pasean a sus hijos y los alimentan.

La tribu de Krippendorf

Varios de estos hombres asumen el papel de manera voluntaria. Magnuson cita como ejemplo a un personaje de Finding Jake de Bryan Reardon, quien deja una exitosa carrera ejecutiva para criar a sus hijos y es descrito como “todo lo que está bien en los hombres del nuevo milenio”. En Sisterland de Curtis Sittenfeld, una madre busca el consejo de un padre que está en la casa, invirtiendo los roles habituales.

En la última década, la proporción de padres que se quedan en casa en la ficción ha crecido, en paralelo con la realidad de Estados Unidos: “casi una quinta parte de quienes asumen el cuidado doméstico en Estados Unidos son hombres”, según Magnuson. Desde 2020, se han publicado dieciocho novelas con protagonistas que ejercen la paternidad a tiempo completo, casi el doble que cualquier década previa.

Persistencia de esquemas y la complejidad de la nueva paternidad literaria

No obstante, los arquetipos negativos perduran. Cerca de la mitad de estos personajes, en los libros recientes, pone a sus hijos en situaciones de riesgo físico, tendencia que era poco frecuente antes de 2010.

Casi el 40 % de los padres literarios de la generación actual asume el rol principal por no poder mantener un empleo, una proporción mucho mayor frente al 10 % en las dos décadas anteriores. También se observa un aumento en figuras paternas que abusan del alcohol o las drogas y hombres que engañan a su pareja trabajadora o resultan poco atractivos para ella.

Sisterland, otro modelo de crianza.

Muchos de estos personajes afrontan episodios de desajuste emocional frente al juicio social y a las expectativas culturales de la masculinidad.

The River Is Waiting de Wally Lamb sobresale por llevar estas tendencias al extremo. El protagonista, Corby, es un publicista despedido que cuida de sus hijos gemelos de dos años mientras consume ron y abusa de medicamentos. Culpando de su situación a una colega con mejores oportunidades, emplea su tiempo en actividades como ver pornografía. El relato señala: “¡Es un perdedor! ¡Es un caso perdido!”. La historia de Corby finaliza cuando, en estado de embriaguez, atropella a su propio hijo y es enviado a prisión; su incapacidad para desafiar expectativas tradicionales lo conduce a la desgracia.

En Something Rotten de Andrew Lipstein, el padre en casa, Reuben, comete errores menores —como olvidar descongelar leche materna—, aunque su nueva situación corresponde a un despido tras un escándalo laboral. Percibe un doble estándar de género y solo recibe atención positiva de su esposa al adoptar actitudes tradicionalmente masculinas.

El hallazgo de una representación distinta

Magnuson solo identifica una excepción entre las novelas contemporáneas: el protagonista de Room Temperature de Nicholson Baker cuida de su hija de seis meses observando detalles mínimos de su entorno, sin crisis y sin autocompasión.

Después de analizar decenas de obras y confrontar la suma de padres literarios asociados con la ineptitud o el resentimiento, Eric Magnuson expresa su alivio al hallar una figura diferente.

La experiencia de Magnuson subraya la separación que todavía existe entre la vivencia de muchos hombres a cargo del hogar y la representación prevalente en la literatura. Aunque el número de personajes se ha multiplicado, la mayoría aún se construye bajo esquemas de incapacidad, frustración o confusión identitaria.