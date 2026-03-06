La posible atribución de un busto de Cristo a Michelangelo desata polémica internacional

El hallazgo de documentos inéditos aviva la controversia sobre la autoría del busto de Cristo atribuido a Michelangelo - (AP Photo/Gregorio Borgia)

El anuncio de la posible atribución de un busto de Cristo a Michelangelo por parte de Valentina Salerno, investigadora independiente, generó un intenso debate en el mundo del arte el día de su 550 aniversario del nacimiento del maestro del Renacimiento. La escultura se encuentra en la Basílica de Sant’Agnese Fuori le Mura de Roma y cobró relevancia tras la difusión de supuestas pruebas documentales inéditas.

Atribuir una escultura de Cristo a Michelangelo origina controversia porque podría modificar la percepción histórica y cultural sobre su legado, involucra directamente a instituciones de alto perfil y mantiene viva la inquietud por la autenticidad de nuevas obras atribuidas al artista, en un contexto marcado por precedentes dudosos y la ausencia de consenso entre especialistas.

Salerno, quien no posee formación universitaria en arte, sostiene que su hipótesis se basa en el estudio de testamentos, inventarios y registros notariales almacenados en archivos eclesiásticos y estatales. De acuerdo con AP, la investigadora afirma haber encontrado referencias en documentos de los siglos posteriores a la muerte de Michelangelo Buonarroti que atribuyen la obra al artista. Salerno señala que estos datos habrían sido pasados por alto tras una atribución corregida por un académico en 1984, lo que a su juicio perpetuó el error.

La investigadora publicó su trabajo en academia.edu y presentó sus hallazgos en una conferencia de prensa el 4 de marzo de 2026. Salerno sostiene que identificó un presunto “pacto de indisolubilidad” entre algunos discípulos del artista, el cual habría llevado a la existencia de una cámara secreta resguardada por tres llaves, aunque no presentó aún las transcripciones de los documentos que apoyan esta afirmación.

Reacción y escepticismo de la comunidad académica

El planteo de Salerno fue recibido con cautela entre los expertos. William Wallace, profesor de historia del arte en la Universidad de Washington en San Luis, recordó a AP que el busto de Cristo ya había sido erróneamente atribuido a Michelangelo en el pasado, citando como ejemplo una referencia del escritor Stendhal en el siglo XIX.

Wallace subrayó que “la cabeza nunca ha sido tomada en serio” y destacó la tradición europea de investigadores sin formación académica que aportan al campo, aunque señaló la necesidad de someter los hallazgos a revisión por pares y de publicar los documentos originales para su análisis.

Además, el especialista consideró novedoso el testimonio documental sobre la “cámara secreta”, aunque matizó el alcance de la hipótesis, señalando que en los últimos años de su vida, Michelangelo se dedicaba sobre todo a proyectos arquitectónicos y ya no generaba grandes volúmenes de obra. Wallace indicó que la metodología de Salerno podría ser válida, siempre que permita la evaluación abierta de la comunidad científica.

El escepticismo de los expertos se alimenta de casos similares: desde el año 2000, se hicieron cerca de 45 atribuciones nuevas a Michelangelo, pero la mayoría no fue reconocida finalmente.

Implicación institucional y respuesta del Vaticano

De acuerdo con AP, el Vaticano mostró interés inicial en la investigación de Salerno. El cardenal Mauro Gambetti, a cargo de la basílica de San Pedro, creó en 2025 un comité científico para examinar la posible atribución, incorporando a Salerno y a su mentor.

En el comité participaron expertos como Barbara Jatta, directora del Museo del Vaticano, y Hugo Chapman, curador del Museo Británico. Sin embargo, Jatta señaló a AP que su participación fue propuesta, pero que era un proyecto del cardenal Gambetti. Chapman no fue autorizado por el Museo Británico a hacer declaraciones y la oficina de Gambetti tampoco respondió a la prensa.

Por su parte, la policía patrimonial italiana, la Carabinieri, evitó pronunciarse sobre la autenticidad de la pieza. El teniente coronel Paolo Salvatori confirmó a AP que la escultura se encuentra protegida como parte del patrimonio nacional y destacó la responsabilidad estatal en la defensa de los bienes culturales, al margen de cualquier polémica.

El Ministerio de Cultura de Italia también optó por la distancia institucional y no participó oficialmente en el evento de presentación.

Debate sobre la autenticidad y legado de Michelangelo

El caso destaca los retos constantes para autenticar nuevas obras atribuidas a Michelangelo, cuyo legado fue objeto de copias, fraudes e interpretaciones diversas durante siglos. Estas atribuciones sin consenso académico tienden a obtener amplia difusión mediática, pero pocas logran la validación de la comunidad científica.

Como ejemplo reciente, un boceto al que se atribuyó la autoría de Michelangelo fue subastado por USD 27,2 millones, lo que revela tanto el valor comercial de este tipo de hallazgos como la dificultad para confirmar su autenticidad.

Salerno se comprometió a transcribir y publicar los documentos que respalden su tesis, condición fundamental para que los expertos puedan someter la evidencia a escrutinio.

En las últimas décadas, proliferaron reclamos de “descubrimientos extraordinarios” sobre obras del artista, aunque solo unas pocas prosperó tras la revisión de especialistas, y el impacto en la historiografía del arte y la memoria colectiva resulta limitado.

A lo largo de los años, las noticias sobre nuevas piezas atribuibles a Michelangelo acapararon la atención internacional, pero raras veces transformó de manera profunda el universo del arte renacentista.