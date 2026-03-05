Cultura

Santiago Poggio llega al MACLA con sus figuraciones fantásticas y abstracciones

El reconocido artista platense presenta “Se suponía que te haría feliz”, una selección de obras que abren un espacio único para el asombro y la reflexión en el Museo de Arte Contemporáneo Latinoamericano

“Se suponía que te haría feliz”: Santiago Poggio llega al MACLA con arte gratuito y formas sorprendentes

El MACLA Museo de Arte Contemporáneo Latinoamericano de La Plata abrirá el próximo 6 de marzo de 2026, a las 19:00, la exposición Se suponía que te haría feliz, creada por Santiago Poggio, que estará disponible hasta el 26 de abril de 2026 en las salas 1, 2 y 3, con entrada gratuita.

Algunas de las piezas exploran la convivencia de figuraciones fantásticas y abstracciones con estructuras geométricas rígidas, invitando al público a una observación reflexiva. En palabras de Poggio, la pintura actúa como “herramienta para reflexionar sobre el mundo, desplegar planteos filosóficos y crear pensamiento”. Un texto de Joaquín Almeida que acompaña la muestra profundiza en este enfoque al señalar que “la geometría es parte de la vida, ordena nuestro espacio y cuerpo situado, permitiendo una lectura también política”.

El reconocido artista platense presenta una selección de obras que cruzan lo fantástico con la abstracción, abriendo un espacio único para el asombro y la reflexión en el Museo de Arte Contemporáneo Latinoamericano

Nacido en 1979 en La Plata, Santiago Poggio es Profesor y Licenciado en Artes Plásticas por la UNLP y ha sido becario con la Fundación Alberto J. Trabucco, Fundación Antorchas y el Fondo Nacional de las Artes. Su trayectoria incluye residencias internacionales en instituciones como Edinburgh Sculpture Workshop (Reino Unido), Atelier Mondial (Suiza), Lugar a Dudas (Colombia) y Matadero Madrid (España), así como reconocimientos como el 3º Premio del 107° Salón Nacional de Artes Visuales (2018), la Mención honorífica del Premio Kenneth Kemble (2021) y la Primera Mención Especial del Jurado en el Premio Lucio Fontana.

Aquellos interesados en recorridos guiados con taller pueden solicitar turno a educación@macla.ar. Las visitas al museo son de martes a domingo entre las 12:00 y las 20:00; los lunes permanece cerrado. La entrada es libre y gratuita.

