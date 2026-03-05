Danza contemporánea y el juego de la imprevisibilidad: el Borges presenta la tercera edición de Experimenta

Danza contemporánea y el juego de la imprevisibilidad: el Centro Cultural Borges presenta la tercera edición de Experimenta

En abril, el Centro Cultural Borges de Buenos Aires reúne a coreógrafos y artistas visuales destacados en la tercera edición de EXPERIMENTA, un ciclo que desafía los límites tradicionales al presentar cuatro propuestas escénicas creadas por parejas interdisciplinarias, donde las fronteras entre danza, instalación y performance se diluyen para generar un ecosistema artístico en continuo cambio.

A lo largo del mes, EXPERIMENTA#03 concentrará su programación en la exploración del cruce entre tiempo y espacio, proponiendo un laboratorio transdisciplinario en el que la coreografía estructura la presencia y el desplazamiento, mientras la práctica visual transforma el espacio en una superficie viva que responde al movimiento. El ciclo invita al público a sumergirse en una experiencia inmersiva, donde la fricción y la transformación mutua generan resultados imprevisibles, y el espectáculo se convierte en un territorio híbrido abierto a la percepción y la contingencia. La programación se estructura en cuatro bloques semanales, cada uno protagonizado por una dupla de creadores, que presentará su obra durante tres días consecutivos.

La propuesta inaugural, Cruza koi, a cargo de Ana Gurbanov y Mariela Vita, subirá a escena los días 3, 4 y 5 de abril. Esta performance se centra en la tensión y el contagio entre los gestos de una perra y un pez koi, desplegando un “apareo de dudas” a contracorriente y enfatizando la fuerza y la insistencia como impulsos vitales. Gurbanov, coreógrafa, directora e intérprete con una sólida trayectoria interdisciplinaria, comparte la escena junto a Victoria Farina y colabora con Vita, cuya obra artística ha sido reconocida en instituciones nacionales e internacionales como el Museo de Arte Contemporáneo de Rosario y el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires.

El Centro Cultural Borges será la sede de la nueva edición de Experimenta

La segunda semana (10, 11 y 12 de abril) estará dedicada a Mueve montañas, desarrollada por Florencia Werchowsky y Marcela Cabutti. Aquí la performer Julieta Zabalza atraviesa capas de relatos y materiales como si recorriera eras geológicas, en una escena que “se erosiona y se transforma” en tiempo real. Werchowsky, escritora y directora escénica, integra lenguajes clásicos y contemporáneos; Cabutti, artista visual distinguida con premios como el Primer Premio Bienal Arte Joven de Buenos Aires y el Diploma al Mérito de la Fundación Konex en escultura, aporta un abordaje donde instalación y narrativa convergen.

Del 17 al 19 de abril, Federico Fontán y Augusto Zanela presentan Instalación Eléctrica #1. Esta propuesta convierte la sala en un organismo bioelectromecánico activado por el público, con performers camuflados entre los asistentes que canalizan impulsos a través de siete secuencias de voltaje. Se trata de una experiencia donde luz, sonido y cuerpos generan “un cortocircuito poético en tiempo real”. Fontán, bailarín y docente en el Teatro General San Martín, y Zanela, arquitecto y artista galardonado con el Gran Premio Adquisición en Nuevos Soportes e Instalaciones, exploran la interacción entre tecnología y artes del movimiento, destacando en su currículum obras expuestas en instituciones de reconocimiento internacional en América y Europa.

El ciclo cierra los días 24, 25 y 26 de abril con formas breves, creación conjunta de Gustavo Lesgart e Irina Kirchuk. Definiendo lo experimental como lo que no tiene un resultado anticipado, la obra investiga cómo cuerpo y materia actúan como sistemas en negociación constante, abiertos al contacto y a lo inesperado. Lesgart, coreógrafo y maestro de danza contemporánea, galardonado con el Premio Clarín como Mejor Bailarín y el Diploma al Mérito de la Fundación Konex, comparte escena con Kirchuk, escultora reconocida con premios como el Premio Konex en categoría Objeto y fellowships internacionales.

Las funciones de EXPERIMENTA#03 se realizarán a las 20:00 h con entrada libre y gratuita. Las localidades estarán disponibles media hora antes del inicio en la Mesa de Informes del segundo piso. Esta edición reúne a una selección de artistas que han obtenido distinciones nacionales e internacionales, becas y residencias en China, Alemania, Japón, Italia, Francia, Brasil, Estados Unidos y otros países. Entre las trayectorias detalladas, destaca la de Ana Gurbanov, creadora de espectáculos premiados, docente universitaria y actual coreógrafa invitada de la Compañía de Danza de la Universidad Nacional de las Artes. Mariela Vita cuenta con una obra presente en colecciones públicas y privadas, como el Palais de Glace y el Museo Provincial de Bellas Artes Emilio Pettoruti.

La programación de este ciclo reúne a coreógrafos y artistas visuales que exploran límites interdisciplinarios en cuatro obras, abriendo un espacio de experiencias inmersivas y colaboraciones entre movimiento, instalación y tecnología

Florencia Werchowsky se ha presentado en el Festival Internacional de Buenos Aires, el Teatro Colón y festivales internacionales en Estados Unidos y Francia. Marcela Cabutti ha trabajado y expuesto en Londres, Milán, Nueva York, Rotterdam y Ohio, y su bibliografía incluye títulos clave sobre arte y residencias internacionales.

Dentro del despliegue interdisciplinario del ciclo, Federico Fontán ha dirigido obras apoyadas por fondos como el Mecenazgo, el Instituto Prodanza y el Fondo Metropolitano de las Artes, y ha participado en proyectos audiovisuales y cinematográficos de creación colectiva. Augusto Zanela es profesor titular en la Universidad Nacional de Tres de Febrero, expositor y curador internacional, y fundador del Taller de Fotografía FADU/UBA.

Finalmente, Gustavo Lesgart, actual director artístico de la Compañía Nacional de Danza Contemporánea, ha sido protagonista de la escena independiente desde los años noventa, colaborando con los grupos Núcleodanza, El Descueve y De La Guarda, mientras que Irina Kirchuk despliega una trayectoria reconocida tanto por premios nacionales —Premio Fortabat, Premio Petrobras, Premio Klemm— como por residencias y exposiciones en Europa y América.

Las presentaciones congregan a intérpretes como Victoria Farina, Julieta Zabalza, Isaías Sajama y Alejo Burgos, y a colaboradores artísticos y técnicos de diferentes disciplinas. El espíritu de EXPERIMENTA#03 reside en la búsqueda permanente de nuevas formas de interacción entre lenguajes, en la generación de obras en transformación y en el compromiso con la experimentación escénica colectiva como motor de la creación contemporánea.