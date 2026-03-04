La necrópolis de Egipto y la historia olvidada de los tamiles: antiguas escrituras, vínculos comerciales y el misterio del nombre Cikai Koṟṟaṉ

Arqueólogos hallan cerca de 30 inscripciones indias en tumbas egipcias del Valle de los Reyes, ampliando evidencia sobre intercambios entre India y Egipto en la Antigüedad - REUTERS/Mohamed Abd El Ghany

El hallazgo de cerca de 30 inscripciones tamil-brahmi antiguas en la necrópolis del Valle de los Reyes, Egipto, aporta nuevas pruebas de la presencia india antigua en África durante los siglos I al III d.C. Esta investigación impulsada por Charlotte Schmid (Escuela Francesa de Estudios Asiáticos) e Ingo Strauch (Universidad de Lausana) demuestra que individuos del subcontinente indio dejaron marcas de identidad a cientos de kilómetros del litoral egipcio, más allá de los puertos donde ya existía constancia de su paso.

La localización de estas inscripciones en seis tumbas egipcias revela que antiguos viajeros de la India no solo participaron en el comercio marítimo, sino que accedieron a espacios culturales relevantes del Egipto interior. Esto presenta la evidencia más sostenida hasta la fecha sobre las conexiones entre civilizaciones del sur de Asia y Egipto durante la Antigüedad, mostrando intercambios de bienes y saberes que alcanzaban el Valle del Nilo.

La investigación, llevada a cabo entre 2024 y 2025 y presentada en la Conferencia Internacional de Epigrafía Tamil en Chennai, documentó cerca de 30 inscripciones diferentes en la necrópolis tebana. De ellas, aproximadamente 20 están en tamil-brahmi, la escritura más antigua documentada del tamil, y el resto en prácrito, sánscrito y gandhari-kharosthi.

Este descubrimiento amplía los registros previos, que solo situaban presencia india en puertos como Berenike y Socotra, y proporciona pruebas directas de movilidad, integración y alfabetización de visitantes surasiáticos tierra adentro, según The Art Newspaper.

Las inscripciones principales incluyen nombres como “Cikai Koṟṟaṉ”, grabado ocho veces en cinco tumbas, junto a otros como Kopāṉ, Cātaṉ y Kiraṉ. El nombre Cikai Koṟṟaṉ, de acuerdo con Charlotte Schmid en The Hindu, tiene un primer elemento vinculado al término sánscrito śikhā (mechón o corona), y “koṟṟaṉ” presenta connotaciones de victoria y realeza en la tradición tamil. Esta recurrencia conecta la evidencia egipcia con inscripciones y literatura antigua del sur de la India.

Legado tamil y diversidad lingüística en las inscripciones del Valle de los Reyes

El estudio confirma una significativa diversidad lingüística en las inscripciones: junto al predominio de la inscripción en tamil-brahmi, hay ejemplos en prácrito, sánscrito y gandhari-kharosthi. Los nombres hallados han sido documentados también en inscripciones tempranas del sur de la India.

Una inscripción en tamil muestra la fórmula “Kopāṉ vino y vio”, habitual en los grafitis griegos de las mismas tumbas, lo que demuestra la práctica extendida de dejar constancia personal en monumentos de prestigio entre culturas mediterráneas.

La reiteración del nombre Koṟṟaṉ corresponde a hallazgos anteriores en Egipto, como en la cerámica de Berenike, puerto clave del mar Rojo, y está registrada en la literatura Sangam y otros documentos epigráficos de la región de Tamilagam. Estos datos contribuyen a enlazar la presencia surindia en Egipto con la historia y los relatos del mundo tamil.

Las inscripciones aparecen tanto a nivel del suelo como a varios metros sobre las paredes, lo que sugiere visitas repetidas de viajeros indios y, según The Art Newspaper, una formación multilingüe que les permitió interactuar con griegos, egipcios y otras comunidades, expresando una clara conciencia identitaria.

Vínculos comerciales y culturales entre India y Egipto en la Antigüedad

El análisis revela la existencia de una “red de intercambio comercial y cultural en el mundo antiguo” que iba más allá de las rutas costeras. Según K. Rajan, citado por The Hindu, los descubrimientos muestran contactos estrechos entre Tamilagam y Egipto durante la época romana, penetrando hasta el Nilo y no solo en puertos marítimos.

El hallazgo de una inscripción en sánscrito que menciona un emisario de un rey Kshaharata indica la participación directa de comerciantes y representantes de linajes gobernantes del subcontinente en estos intercambios trasoceánicos.

La egiptóloga Steve Harvey explicó en The Art Newspaper que el reconocimiento tardío de estos grafitis se debió a la escasez de especialistas en lenguas indias entre quienes estudiaban las tumbas, pues la atención tradicional se centraba en textos griegos y arameos. El nuevo hallazgo refuerza la hipótesis de movilidad constante entre Asia y Egipto y de la integración de prácticas culturales compartidas, como el tallado de inscripciones en monumentos visitados.

Estos datos, junto con las pruebas recogidas en lugares como Socotra y Berenike, confirman que los flujos de personas y saberes incluían una fecunda participación cultural, además del comercio de bienes.

Reacciones en India y Egipto ante el hallazgo de inscripciones indígenas

El ministro de Finanzas y Arqueología de Tamil Nadu, Thangam Thennarasu, valoró el descubrimiento en declaraciones a The Hindu: “Este hallazgo es un recordatorio al mundo de que el pueblo tamil es una civilización orgullosa que dejó su huella en culturas globales, mucho más allá de los mares”. El ministro subrayó la presencia repetida del nombre Sikai Kotran, un comerciante tamil, en distintos túmulos egipcios, como evidencia del grado de integración tamil en las redes comerciales de la época.

Ingo Strauch declaró a The Art Newspaper que las inscripciones confirman la integración de personas de todas las regiones del subcontinente indio en la sociedad del Egipto romano. Charlotte Schmid señaló la relevancia identitaria del hecho de grabar mensajes en varios idiomas originarios de la India, en consonancia con textos griegos hallados en las mismas tumbas.

Círculos culturales y académicos de India y Egipto han recibido la noticia con entusiasmo, considerando que el hallazgo fomentará futuras búsquedas de inscripciones y materiales indios en el territorio egipcio, ampliando el conocimiento sobre los intercambios mediterráneos de la era romana.

El descubrimiento aporta una imagen de comunidades tamiles y de otras zonas del subcontinente con movilidad y vocación global en la Antigüedad, cuya influencia quedó grabada en las culturas a orillas del Nilo y cuyas huellas siguen iluminando la historia compartida de civilizaciones distantes.