Residencia de Escritores Malba: quiénes son los cinco autores seleccionados

Residencia de Escritores Malba: los cinco autores seleccionados para la edición 2026

La Residencia de Escritores Malba (REM) anunció la selección de cinco autores internacionales que residirán en Buenos Aires durante 2026, en el marco de un proceso que recibió cerca de 600 postulaciones de 50 países, como parte de las celebraciones por el 25º aniversario del museo y en línea con su objetivo de fortalecer los vínculos culturales entre América Latina y Europa, según informó Malba Literatura.

Para esta nueva edición de la REM, fueron seleccionados, tras un riguroso proceso de evaluación, Diego Zúñiga (Chile), Beñat Sarasola (País Vasco), Mayte Gómez Molina (España), Riccardo Frolloni (Italia) y Benoît Coquil (Francia). Los autores residirán durante cinco semanas en la capital argentina, donde trabajarán en sus proyectos literarios y participarán de actividades junto a colegas y organizaciones locales, detalló Malba Literatura. El proceso de selección estuvo a cargo de un comité honorario integrado por John M. Coetzee (Premio Nobel de Literatura), M. Soledad Costantini (directora de Malba Literatura), Fabio Morábito (escritor y traductor), Christian Lund (director del Louisiana Literature Festival) y Valerie Miles (escritora y directora de la edición española de Granta).

Beñat Sarasola, del País Vasco (Foto: Juan González Andrés)

La alianza entre la REM y diversas instituciones culturales internacionales se consolidó este año a través del apoyo de entidades como Ampersand —socio institucional—, Acción Cultural Española (AC/E), Centro Cultural Matta - Embajada de Chile en Argentina, Instituto Italiano de Cultura de Buenos Aires y Etxepare Euskal Institutua. Por tercer año consecutivo, las becas de colaboración permiten la presencia de un escritor chileno, mientras que, por segunda vez, la REM albergará a un autor italiano a través de una beca exclusiva.

La edición 2026 suma como novedad la incorporación de un autor originario del País Vasco gracias al apoyo de Etxepare Euskal Institutua, que brindó una beca destinada a la promoción del euskera y la cultura vasca en Argentina. Además, la posibilidad de recibir a una autora española responde al objetivo común de la REM y Acción Cultural Española (AC/E) de internacionalizar la labor de creadores de España y Argentina, fomentando el intercambio entre escritores, editores y gestores literarios de ambos países.

El chileno Diego Zúñiga (Foto: Lorena Amaro)

En coincidencia con el aniversario número 25 del museo, la REM incorporará de manera excepcional dos estadías cortas dirigidas a autores destacados de México y Brasil. Estas residencias especiales incluirán clases magistrales abiertas al público, conversaciones con lectores y la comunidad literaria, y la posterior integración de las intervenciones a la colección editorial del museo, ampliando el archivo vivo de pensamiento y creación que Malba ha construido a lo largo de un cuarto de siglo.

El chileno Diego Zúñiga (Iquique, 1987) cuenta con una obra traducida a varios idiomas y ha sido distinguido por el Hay Festival como uno de los 39 escritores latinoamericanos menores de 40 años. En 2021, la revista Granta lo incluyó entre los 25 mejores narradores jóvenes en español. Ha publicado novelas como Camanchaca, Racimo y Tierra de campeones, cuentos, libros de no ficción y ha sido finalista en premios internacionales, como el Gabriel García Márquez y Finestres de Narrativa.

La española Mayte Gómez Molina (Foto: Vincenzo Rigogliuso)

El vasco Beñat Sarasola (San Sebastián, 1984) es doctor en Teoría de la Literatura y Literatura Comparada por la Universidad de Barcelona. Su obra, escrita principalmente en euskera, abarca novela, poesía y ensayo, y ha sido traducida a varios idiomas. Ha desempeñado funciones como editor y mediador cultural en el ámbito literario vasco, destacándose por su atención al lenguaje y los cruces entre literatura y artes visuales.

Desde España, Mayte Gómez Molina (Madrid, 1993) se presenta como escritora, investigadora y artista de nuevos medios. Es autora de los poemarios Los trabajos sin Hércules, premiado en 2023 con el Premio Miguel Hernández, y Circuito cerrado de vigilancia. Su primera novela, La boca llena de trigo, se publicará en marzo de 2026. Gómez Molina es profesora en Basilea y doctoranda, con investigaciones que abordan la relación entre camuflaje, desaparición y trastornos alimentarios, explorando la posibilidad de materializar esos conceptos en una novela y un videojuego.

El itailiano Riccardo Frolloni (Foto: Dino Ignani)

El italiano Riccardo Frolloni (Macerata, 1993) es poeta, traductor y gestor cultural, con una trayectoria reconocida en la poesía italiana contemporánea. Su trabajo explora la relación entre cuerpo, memoria, imagen y lenguaje, y ha mantenido un vínculo activo con la escena cultural argentina desde 2022. En 2026, se publicará en Argentina la traducción de uno de sus libros, resultado de este intercambio.

El francés Benoît Coquil (Brest, 1989) es investigador especializado en literatura argentina contemporánea y profesor en la Universidad de Amiens. Ha desarrollado una obra literaria como narrador, incluyendo la novela Buenos Aires n’existe pas, que se encuentra en proceso de traducción al español, y Petites choses, editada en 2023 y publicada en América Latina a través de varias traducciones. En 2026 lanzará su tercera novela, Pas perdu.

El francés Benoît Coquil (Foto: Michel Coquil)

Durante su estadía, los seleccionados participarán de un programa especial que contempla jornadas de escritura, encuentros con colegas y colaboraciones con organizaciones argentinas. Las intervenciones de los autores invitados se sumarán luego a la colección editorial de Malba Literatura, enriqueciendo con nuevos aportes el acervo del museo. La REM 2026 reafirma así su misión de favorecer la circulación y el intercambio de voces literarias de la región y el mundo, promoviendo un espacio de creación, reflexión y convergencia entre escritores de diversas procedencias, con especial atención al fortalecimiento de lazos culturales internacionales.