Cultura

El argentino Julio Le Parc tendrá una mega muestra en la Tate Modern

El espacio británico recorrerá, a través de más de sesenta piezas, siete décadas de carrera del pionero del arte cinético, el movimiento y los efectos ópticos

Guardar
El argentino Julio Le Parc
El argentino Julio Le Parc tendrá una mega muestra en la Tate Modern (galería Albarrán Bourdais)

Más de sesenta piezas del argentino Julio Le Parc (1928) protagonizarán una exposición en la Tate Modern, que recorrerá siete décadas de carrera de un artista al que el museo londinense califica de “visionario” por su investigación pionera sobre la luz, el movimiento y los efectos ópticos.

La muestra, que se podrá visitar del 11 de junio de 2026 al 3 de mayo de 2027, propone “un recorrido en forma de laberinto que enfatiza la participación del espectador”, uno de los principios centrales de Le Parc, cuyas obras interactivas y lumínicas buscan activar la percepción del público y “hacerlo consciente de su papel en la creación de la experiencia artística”, según un comunicado del museo.

Nacido en Argentina y formado en la Escuela de Bellas Artes de Buenos Aires, Le Parc se trasladó a Francia en 1958 e ingresó en la escena creativa parisina de los años sesenta.

La exposición en la Tate se iniciará con su serie ‘Surfaces’, unos ‘gouaches’ en blanco y negro de finales de los años 50 del siglo pasado, que emplean formas geométricas repetidas y principios matemáticos para generar ilusiones ópticas, movimientos aparentes y efectos de inestabilidad visual.

El espacio británico recorrerá, a
El espacio británico recorrerá, a través de más de sesenta piezas, siete décadas de carrera del pionero del arte cinético

Entre las obras lumino-cinéticas se incluirán las primeras ‘Light Boxes’ (1959) y los ‘Continual Light Mobiles’ (1960), donde la combinación de focos y elementos móviles reflectantes crea efectos caleidoscópicos que cambian con el movimiento del público.

También habrá instalaciones participativas como ’64 Reflective Blades’ (2017) y piezas de su ‘Game Room’, que invitan a pulsar botones o girar elementos, convirtiendo al espectador en parte activa de la obra.

La muestra londinense concluirá con trabajos dedicados al color, como su paleta de 14 tonos desarrollada en 1959, sus patrones ondulantes y la impactante escultura ‘Blue Sphere’ (2001-22), adquirida por la Tate en 2024 y que expande su investigación sobre luz y movimiento.

Fuente: EFE

Temas Relacionados

Julio Le ParcarteTate Modern

Últimas Noticias

“Pedagogías de guerra”, la exposición ucraniana que desafía los clichés

Las obras audiovisuales de Roman Khimei y Yarema Malashchuk, presentadas en el Museo Thyssen de Madrid, invitan al público a reflexionar sobre la vida diaria en una Ucrania transformada, lejos de trincheras y explosiones

“Pedagogías de guerra”, la exposición

Tip de la RAE: en relación con o con relación a, pero también en relación a

La forma en la que una persona escribe puede decir mucho de su personalidad y preparación

Tip de la RAE: en

La arquitecta que cambió de rumbo en la madurez y hoy exhibe su obra en las grandes ferias del mundo

Formación profesional, experimentación y sensibilidad se encuentran en piezas que dialogan con la luz. Una historia de reinvención y éxito en el panorama internacional del arte

La arquitecta que cambió de

Silvana Vogt, premiada en Barcelona: “Soportamos la vida a través de las historias que nos contamos y que le dan belleza a la herida, al mundo, a la catástrofe”

La escritora argentina acaba de ganar el prestigioso Premio Finestres con su novela “El fino arte de crear monstruos”. Dialogó con Infobae Cultura sobre el desarraigo, el valor de la fantasía y lo que nos hace “más humanos” que Europa

Silvana Vogt, premiada en Barcelona:

Juan Forn: “Nadar de noche” y un padre que vuelve de la muerte para hablar con su hijo

La antología de cuentos del autor y editor, que murió en 2021, habla de gente que tiene problemas y no sabe muy bien qué hacer con ellos. Es como no respirar bajo el agua hasta que no das más y entonces sacas la cabeza para no ahogarte

Juan Forn: “Nadar de noche”
DEPORTES
Los detalles sobre el rumor

Los detalles sobre el rumor que sorprendió a Boca Juniors: ¿Sebastián Villa puede volver al Xeneize?

La primera gran decisión que tomará Chacho Coudet como entrenador de River Plate

La electrizante definición rueda a rueda del Moto3 en la antesala del MotoGP: ganó por apenas 3 milésimas de segundo

El álbum de fotos y los videos del íntimo casamiento de la figura de la F1 Charles Leclerc y la influencer Alexandra Saint Mleux

Revelaron la frase que Franco Mastantuono le dijo al árbitro y provocó su expulsión en la derrota del Real Madrid

TELESHOW
El mensaje de Fito Páez

El mensaje de Fito Páez a Fabiana Cantilo por su cumpleaños: “Es emocionante verte atravesar el tiempo”

“¿Papá, te vas a morir?”: el conmovedor relato de Jairo Straccia sobre el diagnóstico médico que transformó su vida

La reacción de Dante Spinetta ante los rumores que lo vinculan con Griselda Siciliani

Joaquín Levinton habló de cómo está hoy su salud: "Pude volver a hacer las cosas mías"

Gabriel Lucero, el primer eliminado de Gran Hermano, habló sobre su temprana salida de la casa: “Sobrepensé y no me relajé nunca”

INFOBAE AMÉRICA

Cinco días de tornados y

Cinco días de tornados y granizo amenazan a millones de personas en 6 estados de EEUU

Uruguay: Orsi anuncia cárceles de máxima seguridad y ministerio de justicia en discurso de balance por el año de gestión

Cubanos se movilizaron en Uruguay pidiendo ayuda humanitaria y libertad de presos políticos: “La dictadura va a caer”

Rematan autos de alta gama de una imputada por megaestafa ganadera en Uruguay: los precios de cada uno

Aprueban discutir proyecto que crea registro nacional de pacientes diabéticos en Panamá