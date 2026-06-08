Quiénes pueden cobrar el aguinaldo de junio 2026

El Sueldo Anual Complementario es un derecho laboral establecido por la legislación argentina para trabajadores en relación de dependencia registrada (REUTERS/Agustin Marcarian)

El aguinaldo, denominado oficialmente Sueldo Anual Complementario (SAC), es una remuneración adicional establecida por la legislación argentina para quienes mantienen una relación laboral registrada. Su origen y obligatoriedad surgen de la Ley de Contrato de Trabajo, que lo define como un derecho laboral irrenunciable y lo diferencia de cualquier bono extraordinario o gratificación discrecional otorgada por el empleador.

A lo largo del año, el trabajador acumula una parte de su salario con la expectativa de percibir esta suma extra en dos cuotas, distribuidas en distintos momentos del calendario. Este pago tiene como fundamento la idea de compensar el esfuerzo sostenido durante el semestre y proporcionar un alivio financiero significativo, especialmente en períodos donde suelen incrementarse los gastos personales y familiares. La normativa establece criterios precisos para su cálculo y liquidación, garantizando transparencia y evitando conflictos entre las partes involucradas en la relación laboral.

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El mecanismo de determinación del monto del aguinaldo responde a una lógica específica: el pago no corresponde al promedio de las remuneraciones mensuales, sino que se calcula sobre la base de la mayor remuneración bruta percibida en el semestre correspondiente. De este modo, se busca que el trabajador reciba la suma más favorable posible dentro del período considerado, contemplando todos los conceptos remunerativos que integran el salario habitual, como horas extra, comisiones y adicionales sujetos a aportes y contribuciones.

Quiénes pueden cobrar el aguinaldo

El derecho a percibir el aguinaldo está reservado exclusivamente a quienes mantienen una relación laboral registrada bajo el régimen de dependencia, así como a quienes son beneficiarios del sistema previsional argentino. Esta prestación alcanza tanto al sector privado como a los empleados del Estado, en los tres niveles de gobierno, y al personal de casas particulares cuyo régimen específico contempla el pago del Sueldo Anual Complementario en condiciones similares a las de otros trabajadores registrados.

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La inclusión de los jubilados y pensionados en el esquema fue consagrada mediante la legislación correspondiente, integrando el pago directamente en su haber mensual durante los dos períodos del año. Para estos beneficiarios, la liquidación es automática y no requiere trámite adicional, lo que simplifica el acceso al beneficio y asegura su percepción junto con el resto de los haberes.

Por otro lado, quedan excluidos de este derecho los trabajadores autónomos, los monotributistas y quienes desarrollan actividades en la informalidad. La ausencia de una relación de dependencia registrada elimina la obligación legal de pago del Sueldo Anual Complementario, ya que no existe un vínculo laboral formal que sustente la exigencia de este tipo de remuneración adicional. Tampoco pueden cobrar quienes reciben ingresos exclusivamente a través de planes sociales, ya que estos programas no implican un contrato laboral amparado por la ley.

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El SAC se paga en dos cuotas al año y se liquida con criterios definidos por la normativa laboral (Imagen Ilustrativa Infobae)

El acceso al aguinaldo está vinculado estrictamente a la existencia de un empleo formal registrado o a la percepción de una prestación previsional, de modo que el universo de beneficiarios queda claramente delimitado por la normativa vigente y la condición laboral de cada persona.

Cómo se calcula el aguinaldo

El cálculo responde a una metodología precisa que prioriza la remuneración más alta percibida durante el semestre correspondiente. La Ley 23.041 y las modificaciones introducidas por la Ley 27.073 establecen que el Sueldo Anual Complementario equivale al 50% de la mayor remuneración mensual bruta devengada en el período de referencia. Esta base de cálculo asegura que el trabajador reciba el monto más favorable posible, reflejando los conceptos remunerativos de mayor impacto dentro del semestre.

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Para determinar el importe del aguinaldo, se debe identificar cuál fue el salario mensual más alto entre enero y junio (para la primera cuota) o entre julio y diciembre (para la segunda cuota). En este monto se incluyen todos los conceptos de carácter remunerativo: sueldo básico, horas extra, comisiones y adicionales sujetos a aportes y contribuciones. No forman parte del cálculo los conceptos no remunerativos, como reintegros de gastos, asignaciones específicas determinadas por la ley o compensaciones por indumentaria.

Los empleados del sector privado, del Estado y del régimen de casas particulares acceden a esta remuneración adicional (REUTERS/Tomas Cuesta)

Por ejemplo, si un trabajador percibió en marzo un salario bruto de $1.200.000 y esa fue su mayor remuneración del semestre, el aguinaldo bruto será de $600.000. A este importe se le aplican los mismos descuentos obligatorios que afectan al salario mensual, como aportes jubilatorios, obra social y PAMI. Según el nivel de ingresos y la situación fiscal, el aguinaldo también puede estar alcanzado por el Impuesto a las Ganancias.

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El método de cálculo se diferencia del promedio salarial, ya que toma como base el mejor mes y no la media de los salarios semestrales. Esta característica es central para entender el sentido protector que la normativa otorga al Sueldo Anual Complementario: el objetivo es beneficiar al trabajador con la cifra más elevada que haya cobrado en el período, siempre que corresponda a conceptos remunerativos sujetos a los aportes y deducciones habituales.

Cuándo se cobra el aguinaldo de junio 2026

El aguinaldo de junio 2026 está regulado por plazos estrictamente definidos en la Ley de Contrato de Trabajo. El artículo 122 de la normativa fija el 30 de junio como fecha límite para el depósito del aguinaldo correspondiente al primer semestre del año. Para 2026, este día cae martes, estableciéndose así el plazo formal para el cumplimiento de la obligación.

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No obstante, el artículo 128 de la misma ley otorga a los empleadores un plazo de gracia de cuatro días hábiles para el pago de las remuneraciones. La jurisprudencia ha extendido este criterio al aguinaldo, lo que significa que el vencimiento efectivo para abonar la primera cuota del SAC en 2026 se traslada hasta el 7 de julio. Si el empleador no efectúa el pago dentro de ese período, incurre en mora automática a partir del día siguiente al vencimiento, sin que sea necesaria una notificación previa por parte del trabajador, y queda obligado a pagar intereses por el retraso.

Los autónomos, monotributistas, trabajadores informales y titulares de planes sociales quedan excluidos de este beneficio (REUTERS/Francisco Loureiro)

Para el personal de casas particulares, la normativa es más estricta. Según la Ley 26.844, el aguinaldo debe abonarse en la última jornada laboral de junio, sin posibilidad de prórroga. Esta especificidad diferencia al régimen de casas particulares del resto de los trabajadores registrados que cuentan con el plazo de gracia mencionado.

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En el caso de jubilados y pensionados administrados por la ANSES, el pago del aguinaldo se integra automáticamente al haber mensual de junio. El cronograma de acreditación se organiza de manera escalonada según el tipo de beneficio y la terminación del DNI, permitiendo que quienes perciben el haber mínimo cobren entre el 8 y el 22 de junio, y quienes tienen haberes superiores lo hagan entre el 23 y el 29. Los titulares de Pensiones No Contributivas acceden al pago entre el 8 y el 12 de junio, también de acuerdo al último dígito del documento.