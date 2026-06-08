Femicidio en Uruguay: una joven fue asesinada a puñaladas por un compañero de liceo que dijo que la odiaba

Femicidio de Avril generó conmoción en Ciudad del Plata, Uruguay (Captura Telemundo/Canal 12)

Un vecino de Ciudad del Plata, una ciudad del departamento uruguayo de San José, vio que en la calle una joven era apuñalada por un hombre poco mayor que ella. Ese testigo llamó a la Policía y a los médicos, que cuando llegaron al lugar constataron que la joven había sido asesinada. Él, que era compañero de clase de la mujer, declaró ante una policlínica que la mató porque “la odiaba”.

Avril, la víctima del femicidio, tenía 19 años.

El caso generó conmoción en la zona y el liceo al que iba Avril suspendió las clases. El caso avanzó por la vía judicial, que definió que el hombre fue considerado inimputable. Además, fue internado en el hospital psiquiátrico Vilardebó.

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La internación fue una medida cautelar por 180 días.

La joven había salido del liceo y se había trasladado en ómnibus. Cuando bajó, el joven la siguió y esperó a que quedara sola. El asesino, que ya le había dicho que “la odiaba”, le dio de 41 puñaladas (algunas en la cabeza), informó el noticiero Telemundo de Canal 12.

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Un adolescente que estaba cerca intentó hacer frenar la agresión, pero no tuvo éxito. Otro hombre arrojó piedras contra él, pero no pudo frenar el femicidio.

Femicidio de Avril generó conmoción en Ciudad del Plata, Uruguay (Captura Telemundo/Canal 12)

En la audiencia judicial, el juez consideró que es una persona peligrosa para la sociedad y para sí mismo.

En su primera declaración, el hombre confesó que había matado a la mujer y dijo no saber por qué lo había hecho. Ante un funcionario, se tiró al piso y dijo que merecía morir. Fue detenido de manera inmediata. Uno de los testigos le aseguró al funcionario que esa persona había cometido el crimen.

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El asesino tenía esquizofrenia, un trastorno que nunca había sido tratado. En la audiencia judicial estuvo acompañado por su madre, que se vio afectada por esta situación, de acuerdo a lo que relató este noticiero.

“Mucha conmoción, muy doloroso para toda la institución, para toda la comunidad educativa”, dijo a Canal 12 Grisel Rodríguez, una docente que había tenido como alumnos a la víctima y al victimario. Recordó a Avril como una “muy buena estudiante” y “comprometida”. “Hacía muchas actividades y se comprometía en pro de los derechos de la diversidad. Era muy sociable y extrovertida, tenía muchas ganas de vivir”, relató.

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“No podemos caer”, dijo Rodríguez, en referencia a que el homicida también había sido su alumno. “Es incomprensible. No caemos como institución”, complementó. La docente definió al homicida como una persona que siempre fue “introvertida”.

De la audiencia judicial surge que el crimen fue planificado. De hecho, se había apropiado del arma homicida hacía dos meses. Además, del historial del Chat GPT surge que le había preguntado a la inteligencia artificial cuáles son los puntos en los que se pude apuñalar a alguien para matarla más rápido, cómo se puede hacer una bomba, cuál es la pena por femicidio, si existe la cadena perpetua en Uruguay y qué pasaría si decapita a una mujer.

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Otra consulta al Chat GPT fue extraña, según informó Teledoce: le preguntó si podía hacer una conjunción con el nombre de Avril y el suyo, Maicol. Esto muestra que tenía una obsesión con ella.

Femicidio de Avril generó conmoción en Ciudad del Plata, Uruguay (Captura Telemundo/Canal 12)

En Ciudad del Plata hubo manifestaciones. En concreto, generó mucha molestia la declaración de inimputabilidad del femicida. Una vecina relató que este episodio dejó a todos los vecinos “en shock”. “No podemos creer todavía. De ahora en adelante tenemos que apoyar a la familia”, dijo.

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Otra joven que participaba de la movilización relató que si la víctima fuera otra persona, Avril habría salido a la calle a protestar