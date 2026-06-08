América Latina

Femicidio en Uruguay: una joven fue asesinada a puñaladas por un compañero de liceo que dijo que la odiaba

El caso generó conmoción en una pequeña localidad de Uruguay. El liceo suspendió las clases y el autor del crimen fue declarado inimputable; había averiguado cómo matar por Chat GPT

Guardar
Google icon
Femicidio de Avril generó conmoción en Ciudad del Plata, Uruguay (Captura Telemundo/Canal 12)
Femicidio de Avril generó conmoción en Ciudad del Plata, Uruguay (Captura Telemundo/Canal 12)

Un vecino de Ciudad del Plata, una ciudad del departamento uruguayo de San José, vio que en la calle una joven era apuñalada por un hombre poco mayor que ella. Ese testigo llamó a la Policía y a los médicos, que cuando llegaron al lugar constataron que la joven había sido asesinada. Él, que era compañero de clase de la mujer, declaró ante una policlínica que la mató porque “la odiaba”.

Avril, la víctima del femicidio, tenía 19 años.

El caso generó conmoción en la zona y el liceo al que iba Avril suspendió las clases. El caso avanzó por la vía judicial, que definió que el hombre fue considerado inimputable. Además, fue internado en el hospital psiquiátrico Vilardebó.

PUBLICIDAD

La internación fue una medida cautelar por 180 días.

La joven había salido del liceo y se había trasladado en ómnibus. Cuando bajó, el joven la siguió y esperó a que quedara sola. El asesino, que ya le había dicho que “la odiaba”, le dio de 41 puñaladas (algunas en la cabeza), informó el noticiero Telemundo de Canal 12.

PUBLICIDAD

Un adolescente que estaba cerca intentó hacer frenar la agresión, pero no tuvo éxito. Otro hombre arrojó piedras contra él, pero no pudo frenar el femicidio.

Femicidio de Avril generó conmoción en Ciudad del Plata, Uruguay (Captura Telemundo/Canal 12)
Femicidio de Avril generó conmoción en Ciudad del Plata, Uruguay (Captura Telemundo/Canal 12)

En la audiencia judicial, el juez consideró que es una persona peligrosa para la sociedad y para sí mismo.

En su primera declaración, el hombre confesó que había matado a la mujer y dijo no saber por qué lo había hecho. Ante un funcionario, se tiró al piso y dijo que merecía morir. Fue detenido de manera inmediata. Uno de los testigos le aseguró al funcionario que esa persona había cometido el crimen.

El asesino tenía esquizofrenia, un trastorno que nunca había sido tratado. En la audiencia judicial estuvo acompañado por su madre, que se vio afectada por esta situación, de acuerdo a lo que relató este noticiero.

Mucha conmoción, muy doloroso para toda la institución, para toda la comunidad educativa”, dijo a Canal 12 Grisel Rodríguez, una docente que había tenido como alumnos a la víctima y al victimario. Recordó a Avril como una “muy buena estudiante” y “comprometida”. “Hacía muchas actividades y se comprometía en pro de los derechos de la diversidad. Era muy sociable y extrovertida, tenía muchas ganas de vivir”, relató.

“No podemos caer”, dijo Rodríguez, en referencia a que el homicida también había sido su alumno. “Es incomprensible. No caemos como institución”, complementó. La docente definió al homicida como una persona que siempre fue “introvertida”.

De la audiencia judicial surge que el crimen fue planificado. De hecho, se había apropiado del arma homicida hacía dos meses. Además, del historial del Chat GPT surge que le había preguntado a la inteligencia artificial cuáles son los puntos en los que se pude apuñalar a alguien para matarla más rápido, cómo se puede hacer una bomba, cuál es la pena por femicidio, si existe la cadena perpetua en Uruguay y qué pasaría si decapita a una mujer.

Otra consulta al Chat GPT fue extraña, según informó Teledoce: le preguntó si podía hacer una conjunción con el nombre de Avril y el suyo, Maicol. Esto muestra que tenía una obsesión con ella.

Femicidio de Avril generó conmoción en Ciudad del Plata, Uruguay (Captura Telemundo/Canal 12)
Femicidio de Avril generó conmoción en Ciudad del Plata, Uruguay (Captura Telemundo/Canal 12)

En Ciudad del Plata hubo manifestaciones. En concreto, generó mucha molestia la declaración de inimputabilidad del femicida. Una vecina relató que este episodio dejó a todos los vecinos “en shock”. “No podemos creer todavía. De ahora en adelante tenemos que apoyar a la familia”, dijo.

Otra joven que participaba de la movilización relató que si la víctima fuera otra persona, Avril habría salido a la calle a protestar

Temas Relacionados

femicidioCiudad del PlataUruguay

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

República Dominicana: avión accidentado en La Romana tenía como destino buscar al expelotero Yadier Molina

Los reportes preliminares indican que la nave notificó una falla a unos 30 kilómetros al suroeste de la terminal y cayó dentro del perímetro aeroportuario, donde intervinieron bomberos y equipos especializados

República Dominicana: avión accidentado en La Romana tenía como destino buscar al expelotero Yadier Molina

Guatemala lleva a la UNESCO a las Romerías de Esquipulas y a los recados mayas con una apuesta por su legado vivo

El país presentó dos candidaturas que buscan dar visibilidad internacional a una peregrinación histórica y a una tradición culinaria ancestral, con la mira puesta en proteger su transmisión entre comunidades y nuevas generaciones

Guatemala lleva a la UNESCO a las Romerías de Esquipulas y a los recados mayas con una apuesta por su legado vivo

Empresas hondureñas proyectan inversiones por 600 millones de dólares en diversos sectores productivos del país

Empresas ya establecidas en Honduras proyectan inversiones cercanas a los 600 millones de dólares durante los próximos meses, una iniciativa que permitirá la creación de alrededor de 10 mil empleos y fortalecerá sectores estratégicos como la construcción, la producción avícola y el comercio, según informó la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC)

Empresas hondureñas proyectan inversiones por 600 millones de dólares en diversos sectores productivos del país

Las olas de calor elevan hasta 15% el costo de producción de ganado en El Salvador

Las altas temperaturas han obligado a elevar el gasto en agua, sales minerales, vitaminas y personal, mientras el estrés térmico reduce la productividad de leche y carne, según productores locales

Las olas de calor elevan hasta 15% el costo de producción de ganado en El Salvador

Chile: polémica por entrega de miles de documentos con residencia a migrantes que no cumplían los requisitos

El Registro Civil reconoció el error y apuntó a un nuevo software implementado en 2024

Chile: polémica por entrega de miles de documentos con residencia a migrantes que no cumplían los requisitos
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Un ciclista cayó a centímetros de la llanta de un tractocamión en la vía Sibaté-Soacha: todo quedó en video

Un ciclista cayó a centímetros de la llanta de un tractocamión en la vía Sibaté-Soacha: todo quedó en video

Victoria Villarruel envió una corona de flores al funeral del Indio Solari y buscó diferenciarse del Gobierno

Beca Rita Cetina 2026: ¿Por qué no habrá pagos a los beneficiarios los próximos meses?

Iván Cepeda provocó críticas al pedir que quienes no les gusta Colombia se vayan del país: “Fatal”

La selección de Suiza y el problema con una plaga de serpientes venenosas en su campo de entrenamiento para el Mundial 2026

INFOBAE AMÉRICA

La Protección Civil rescata a varias personas atrapadas en un vehículo por inundaciones en Ilopango

La Protección Civil rescata a varias personas atrapadas en un vehículo por inundaciones en Ilopango

República Dominicana: avión accidentado en La Romana tenía como destino buscar al expelotero Yadier Molina

¿Qué son los disruptores endocrinos? Químicos ocultos que incrementan los riesgos de cáncer, advierte especialista salvadoreña

Guatemala lleva a la UNESCO a las Romerías de Esquipulas y a los recados mayas con una apuesta por su legado vivo

Irán e Israel anunciaron el cese de las hostilidades tras el episodio más intenso desde la tregua de abril

ENTRETENIMIENTO

Taylor Swift contó qué la ayudó a escribir la canción original de Toy Story 5

Taylor Swift contó qué la ayudó a escribir la canción original de Toy Story 5

Hugh Laurie reacciona a burla por 'Dr. House': “Espero con interés tu primera novela”

The Super Mario Galaxy Movie rompe la barrera de los 1.000 millones y se adueña de la taquilla de 2026

Netflix comparte el primer adelanto de ‘Scooby-Doo’ en su nueva versión live-action y confirma su fecha de estreno

Steve Spielberg revela qué lo convence de que no estamos solos: “Ha llegado a ser abrumador”