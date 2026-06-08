Economía

ANSES: cuándo cobro en junio 2026 si mi DNI termina en 5

El esquema de acreditación separa jubilaciones y pensiones por nivel de ingreso, define una jornada para Pensiones No Contributivas y fija días para AUH, AUE, Prenatal y desempleo

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Interior de una oficina de ANSES con personas haciendo fila y sentadas, mientras empleados atienden en mostradores, algunos entregando dinero. Hay carteles de ANSES.
ANSES definió el calendario de pagos de junio de 2026 según la terminación del DNI y aplicó un aumento del 2,58% por movilidad (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) definió el calendario de pagos de junio de 2026 para jubilaciones, pensiones y asignaciones según la terminación del DNI.

Durante este mes, las prestaciones tienen un aumento del 2,58% por la movilidad que ajusta por inflación con dos meses de rezago (IPC de abril). Además, en jubilaciones y pensiones se paga el medio aguinaldo (Sueldo Anual Complementario), que equivale al 50% del haber más alto del semestre y se acredita junto con el haber mensual.

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Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo

Para quienes cobran una jubilación o pensión del sistema previsional que no supera el haber mínimo y cuyo DNI termina en 5, el haber será abonado el martes 16 de junio.

El haber mínimo actualizado es de $403.317,99. A esto se suma un bono extraordinario de $70.000 y el medio aguinaldo de $201.659,00, lo que lleva el monto total a cobrar en junio a $674.976,99. Este valor refleja la liquidación de todos los conceptos en el mismo día que el haber principal.

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Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo

Para jubilados y pensionados cuyos haberes superen el haber mínimo, ANSES fijó un cronograma diferente. Con DNI terminado en 5, el pago está previsto para el jueves 25 de junio.

En junio, el haber máximo informado para el sistema previsional asciende a $2.713.948 brutos. Con el descuento del aporte al PAMI, el ingreso se reduce a $2.563.211 netos. El aguinaldo asociado es de $1.356.974,09, por lo que el total a cobrar en junio es de $4.070.922,27. Quienes superan el haber mínimo no perciben el bono extraordinario.

Pensiones No Contributivas (PNC)

Las Pensiones No Contributivas (PNC) tienen un cronograma propio. Para quienes tienen DNI terminado en 5, la fecha de cobro de junio es el miércoles 10 de junio.

El haber base se ubica en $282.322,60. Al sumarse el medio aguinaldo de $141.161,30 y el bono de $70.000, el ingreso total bruto para junio asciende a $493.483,90.

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM)

La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) se ubicará en $322.654 en junio. A ese monto se le suma el bono extraordinario de $70.000, lo que lleva el ingreso del mes a $392.654.

Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo

Para titulares de AUH y de la Asignación Familiar por Hijo, el pago también se ordena por terminación de DNI. Si tu DNI termina en 5, ANSES paga el martes 16 de junio.

  • AUH General: El monto actualizado es de $144.932. ANSES deposita el 80% mensualmente ($115.945,60 en mano) y retiene el 20% restante ($28.986,40).
  • AUH por Hijo con Discapacidad: El valor asciende a $471.915 ($377.532 en mano y $94.383 retenidos).
  • Asignación Familiar por Hijo (SUAF - Tramo I): El monto es de $72.474 por hijo. Si presenta discapacidad, el valor es de $235.967.

Asignación Universal por Embarazo (AUE)

La Asignación Universal por Embarazo (AUE) figura en el calendario completo de junio 2026, con fechas por terminación de DNI. Para DNI terminado en 5, la fecha indicada para AUE es el 18 de junio.

El monto es de $144.932 por embarazo ($115.945,60 en mano y $28.986,40 retenidos). Además, se liquida de forma automática el Complemento Leche, con un valor de $54.665 este mes.

Anses oficinas fachada UDAI - jubilaciones AUH planes sociales
La AUH y la Asignación Familiar por Hijo con DNI terminado en 5 se pagan el 16 de junio, con montos diferenciados por discapacidad y retención del 20% en la AUH (ANSES)

Asignación por Prenatal

La Asignación por Prenatal se paga con un cronograma específico. Para DNI terminado en 5, ANSES la abona el 12 de junio (grupo “4 y 5”).

El monto general para el primer tramo de ingresos es de $72.474.

Asignación por Maternidad

La Asignación por Maternidad no se ordena por terminación de DNI en el cronograma publicado: se paga para todas las terminaciones entre el 10 de junio y el 8 de julio.

El monto equivale al salario neto de la beneficiaria durante la licencia.

Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Nacimiento y Adopción)

Las Asignaciones de Pago Único (por Matrimonio, Nacimiento y Adopción) se abonan para todas las terminaciones de DNI entre el 9 de junio y el 8 de julio. Los montos vigentes son:

  • Nacimiento: $84.478
  • Matrimonio: $126.489
  • Adopción: $505.070

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Las Asignaciones Familiares de PNC también tienen una ventana de cobro sin segmentación por DNI: se acreditan para todas las terminaciones entre el 8 de junio y el 8 de julio. Los montos son de $72.474 por hijo, $235.967 por hijo con discapacidad y $17.582,92 por cónyuge.

Prestación por Desempleo

Para la Prestación por Desempleo, ANSES fijó fechas por terminación. Con DNI terminado en 5, la fecha de pago es el 23 de junio.

El monto mínimo de la prestación, tras las actualizaciones, es de $181.500 y el tope máximo general asciende a$363.000, calculándose el valor exacto según los aportes del beneficiario.

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