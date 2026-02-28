Cultura

El Museo Picasso de París sorprende con una experiencia virtual e inmersiva sobre el Guernica

La nueva propuesta invita a los visitantes a descubrir, de una forma diferente y emocionante, cómo Pablo Picasso creó su obra más famosa y cuáles fueron los momentos decisivos de su historia

Guardar
El Museo Picasso de París
El Museo Picasso de París lanza una experiencia de realidad virtual sobre el Guernica para explorar el proceso creativo de la obra

El Museo Picasso de París presentará durante cinco meses una experiencia en realidad virtual dedicada al Guernica con la que se puede seguir el proceso de creación de la obra y las vicisitudes del cuadro desde que fue encargado hasta su instalación en el Museo Reina Sofía de Madrid.

El montaje de Las metamorfosis del Guernica, creado por la productora de contenidos francesa Lucid Realties y por el programa internacional de tecnología para el arte VIVE Arts ofrecerá del 8 de abril al 6 de septiembre un recorrido por la historia de la obra, explicó el Museo Picasso de París este viernes en un comunicado.

Eso incluye el pabellón de la República española en la Exposición Internacional de París en 1937, para el que se le encargó al artista malagueño el cuadro, las ruinas de la ciudad vasca de Gernika tras el bombardeo que lo inspiró, el taller de París donde lo pintó, así como su trasiego hasta su instalación definitiva en el Reina Sofía.

Para que los espectadores sigan el relato, se ha recurrido a las voces de dos testigos privilegiados, el escritor Juan Larrea, que era miembro de la delegación republicana española en la exposición y Dora Maar, la artista y compañera de Picasso.

La muestra 'Las metamorfosis del
La muestra 'Las metamorfosis del Guernica' permite conocer la historia del célebre cuadro desde su encargo en 1937 hasta su llegada al Reina Sofía

El museo de París hace hincapié en que el activismo antifascista de Dora Maar “fue determinante en el nacimiento de esta obra política” y que documentó su génesis con una serie de fotografías.

Con esta experiencia de realidad virtual, se busca completar la visita de las colecciones propias del Museo de Picasso de París con referencias a la que es una de sus obras más conocidas.

En particular las de la tercera planta, dedicadas al período que va desde finales de los años 1930 a la Segunda Guerra Mundial, incluido el período de la ocupación de Francia por los nazis.

Fuente: EFE

[Fotos: Museo Picasso de París]

Temas Relacionados

Museo Picasso ParísRealidad VirtualGuernicaArte

Últimas Noticias

Premios Konex Humanidades 2016-2025: ya está constituído el Gran Jurado

El comité presidido por Aída Kemelmajer de Carlucci elegirá a las cien figuras más destacadas en 21 disciplinas, quienes serán reconocidos el 8 de septiembre en la Facultad de Derecho de Buenos Aires

Premios Konex Humanidades 2016-2025: ya

El cambio en la dirección del Louvre busca estabilizar el museo más visitado del mundo en un momento de crisis

La nueva gestión de Christophe Leribault se enfrenta al desafío de restaurar la confianza pública, modernizar la seguridad y ejecutar el ambicioso plan de reformas del presidente Macron

El cambio en la dirección

Nueve claves de los Goya: favoritos y curiosidades de los premios del cine español

La 40° edición que se realiza en Barcelona presenta la contienda entre ‘Los domingos’ y ‘Sirat’, el reconocimiento a la trayectoria para Susan Sarandon y una notable participación del cine latinoamericano

Nueve claves de los Goya:

Del libro a la tendencia: cómo cuatro distopías inspiraron la era digital

El minimalismo visual, la vigilancia constante y el retorno de lo religioso modelan la cultura contemporánea

Del libro a la tendencia:

Con ‘Belén’ y Juan Minujin entre los nominados, se entregan los premios Goya del cine español

La película de Dolores Fonzi compite para “mejor película extranjera” y el actor aspira a “mejor actor de reparto”. La ceremonia de entrega de los galardones del cine español se realiza en Barcelona

Con ‘Belén’ y Juan Minujin
DEPORTES
Edwin Van der Sar cuestionó

Edwin Van der Sar cuestionó el rol moderno del arquero y la presión de jugar en el Manchester United

El Alavés eligió al reemplazante del Chacho Coudet ante su inminente salida a River Plate

Boca Juniors buscará acercarse a la cima ante Gimnasia de Mendoza: hora, TV y formaciones

La confesión de la esposa de Thomas Müller sobre los prejuicios que enfrentó por su matrimonio: “Ya no me importa”

Faustino Oro dio el primer paso rumbo al sueño de convertirse en el gran maestro más joven de la historia del ajedrez

TELESHOW
Wanda Nara se reencontró con

Wanda Nara se reencontró con Paris Hilton en una exclusiva boutique de Italia

El mensaje de Dolores Fonzi en la alfombra roja de los Goya: “La película da mucho para hablar”

Alejandra Maglietti contó cómo fue la peor noche de su vida con su bebé: "Un olor raro"

Juana Repetto mostró el primer encuentro de sus tres hijos: mimos, sonrisas y mucha ternura

Allegra Cubero celebró sus 15 años: el desfile con su mamá Nicole Neumann, el espectacular regalo que recibió y los shows

INFOBAE AMÉRICA

Objetivo: Acabar con el régimen

Objetivo: Acabar con el régimen

La película “Scream 7″ debuta con USD 60 millones y logra el mejor estreno en 30 años de la saga

¿Por qué el conflicto de EE.UU., Israel e Irán podrían subir el costo del gas propano en El Salvador?

Dónde podría afectar con más fuerza la temporada de tornados de 2026 en EEUU

Científicos argentinos proponen un nuevo modelo teórico para el centro de la Vía Láctea