Trump afirmó que la guerra contra Irán está “cerca de terminar” y subrayó que el régimen desea “desesperadamente” un acuerdo (EFE)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró el martes que la guerra con Irán está “cerca de terminar” y sostuvo que Teherán busca con urgencia un acuerdo, en medio de contactos diplomáticos recientes que no lograron resultados concretos. Las declaraciones se produjeron durante una entrevista con la cadena Fox News, en la que el mandatario también dejó abierta la posibilidad de avances en los próximos días.

“Veo la guerra muy cerca de terminar”, afirmó Trump cuando la periodista María Bartiromo le consultó por qué se refería al conflicto en tiempo pasado. El mandatario insistió en que Irán intenta alcanzar un entendimiento y remarcó que lo hace “desesperadamente”, en referencia a la situación tras semanas de enfrentamientos iniciados a fines de febrero.

Durante la entrevista, que será emitida completa el miércoles en un programa matutino, Trump reiteró su defensa de la ofensiva militar lanzada por Estados Unidos al comienzo del conflicto. Según explicó, la operación denominada “Furia Épica” respondió a la necesidad de frenar el desarrollo nuclear iraní. “Si no lo hacíamos hoy Irán tendría armas nucleares y no queremos eso”, señaló, una afirmación que repitió en distintas oportunidades a lo largo de las siete semanas de guerra.

En paralelo, el presidente estadounidense indicó que las negociaciones presenciales con Irán, iniciadas el fin de semana, podrían retomarse en breve. “Podrían ser retomadas en dos días”, sostuvo, sin precisar detalles sobre la agenda o los posibles interlocutores. Las conversaciones recientes representaron un intento por encauzar una salida diplomática tras la escalada militar.

El presidente estadounidense indicó que las negociaciones presenciales con Irán, iniciadas el fin de semana, podrían retomarse en breve (REUTERS)

En otra comunicación, esta vez telefónica con una enviada especial del diario New York Post en Islamabad, Trump sugirió que la capital paquistaní podría convertirse nuevamente en el escenario de contactos entre ambas partes. “Deberías quedarte allí, de verdad, porque algo podría pasar en los próximos dos días, y nos inclinamos más a ir allí”, expresó el mandatario. En el mismo diálogo, agregó: “Es más probable, ¿sabes por qué? Porque el mariscal de campo está haciendo un trabajo excelente”.

Trump hizo referencia al jefe del Ejército de Pakistán, Asim Munir, con quien consolidó una relación cercana el año pasado durante la crisis entre Pakistán y la India. El rol de Islamabad como mediador cobró relevancia en las últimas semanas, en un contexto de contactos indirectos y esfuerzos por facilitar un canal de diálogo entre Washington y Teherán.

El vicepresidente estadounidense, JD Vance, encabezó el sábado la primera ronda de negociaciones con representantes iraníes en Islamabad. El encuentro marcó el contacto de mayor nivel entre ambos países desde la ruptura de relaciones diplomáticas tras la Revolución Islámica de 1979. Las delegaciones mantuvieron conversaciones durante más de 20 horas, pero se retiraron sin anunciar acuerdos ni avances sustanciales.

El vicepresidente estadounidense, JD Vance (REUTERS)

Tras el cierre de esa ronda, Trump ordenó a la Armada estadounidense implementar un bloqueo en el estrecho de Ormuz, un punto estratégico para el comercio energético global. La medida replicó una acción previa adoptada por Irán al inicio de la guerra el 28 de febrero, cuando Teherán buscó presionar a la comunidad internacional mediante restricciones en una de las principales rutas marítimas para el transporte de petróleo.

(Con información de EFE)