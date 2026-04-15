Mundo

Trump afirmó que la guerra contra Irán está “cerca de terminar” y subrayó que el régimen desea “desesperadamente” un acuerdo

En paralelo, el presidente estadounidense señaló que las negociaciones presenciales con Teherán, iniciadas el fin de semana, “podrían retomarse en dos días”, sin ofrecer precisiones sobre la agenda ni sobre quiénes participarían en los contactos

Guardar
Trump afirmó que la guerra contra Irán está “cerca de terminar” y subrayó que el régimen desea “desesperadamente” un acuerdo (EFE)
Trump afirmó que la guerra contra Irán está “cerca de terminar” y subrayó que el régimen desea “desesperadamente” un acuerdo (EFE)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró el martes que la guerra con Irán está “cerca de terminar” y sostuvo que Teherán busca con urgencia un acuerdo, en medio de contactos diplomáticos recientes que no lograron resultados concretos. Las declaraciones se produjeron durante una entrevista con la cadena Fox News, en la que el mandatario también dejó abierta la posibilidad de avances en los próximos días.

Veo la guerra muy cerca de terminar”, afirmó Trump cuando la periodista María Bartiromo le consultó por qué se refería al conflicto en tiempo pasado. El mandatario insistió en que Irán intenta alcanzar un entendimiento y remarcó que lo hace “desesperadamente”, en referencia a la situación tras semanas de enfrentamientos iniciados a fines de febrero.

Durante la entrevista, que será emitida completa el miércoles en un programa matutino, Trump reiteró su defensa de la ofensiva militar lanzada por Estados Unidos al comienzo del conflicto. Según explicó, la operación denominada “Furia Épica” respondió a la necesidad de frenar el desarrollo nuclear iraní. “Si no lo hacíamos hoy Irán tendría armas nucleares y no queremos eso”, señaló, una afirmación que repitió en distintas oportunidades a lo largo de las siete semanas de guerra.

En paralelo, el presidente estadounidense indicó que las negociaciones presenciales con Irán, iniciadas el fin de semana, podrían retomarse en breve. “Podrían ser retomadas en dos días”, sostuvo, sin precisar detalles sobre la agenda o los posibles interlocutores. Las conversaciones recientes representaron un intento por encauzar una salida diplomática tras la escalada militar.

El presidente estadounidense indicó que las negociaciones presenciales con Irán, iniciadas el fin de semana, podrían retomarse en breve (REUTERS)
El presidente estadounidense indicó que las negociaciones presenciales con Irán, iniciadas el fin de semana, podrían retomarse en breve (REUTERS)

En otra comunicación, esta vez telefónica con una enviada especial del diario New York Post en Islamabad, Trump sugirió que la capital paquistaní podría convertirse nuevamente en el escenario de contactos entre ambas partes. “Deberías quedarte allí, de verdad, porque algo podría pasar en los próximos dos días, y nos inclinamos más a ir allí”, expresó el mandatario. En el mismo diálogo, agregó: “Es más probable, ¿sabes por qué? Porque el mariscal de campo está haciendo un trabajo excelente”.

Trump hizo referencia al jefe del Ejército de Pakistán, Asim Munir, con quien consolidó una relación cercana el año pasado durante la crisis entre Pakistán y la India. El rol de Islamabad como mediador cobró relevancia en las últimas semanas, en un contexto de contactos indirectos y esfuerzos por facilitar un canal de diálogo entre Washington y Teherán.

El vicepresidente estadounidense, JD Vance, encabezó el sábado la primera ronda de negociaciones con representantes iraníes en Islamabad. El encuentro marcó el contacto de mayor nivel entre ambos países desde la ruptura de relaciones diplomáticas tras la Revolución Islámica de 1979. Las delegaciones mantuvieron conversaciones durante más de 20 horas, pero se retiraron sin anunciar acuerdos ni avances sustanciales.

El vicepresidente estadounidense, JD Vance (REUTERS)
El vicepresidente estadounidense, JD Vance (REUTERS)

Tras el cierre de esa ronda, Trump ordenó a la Armada estadounidense implementar un bloqueo en el estrecho de Ormuz, un punto estratégico para el comercio energético global. La medida replicó una acción previa adoptada por Irán al inicio de la guerra el 28 de febrero, cuando Teherán buscó presionar a la comunidad internacional mediante restricciones en una de las principales rutas marítimas para el transporte de petróleo.

(Con información de EFE)

Temas Relacionados

Guerra en Medio OrienteMedio OrienteEstados UnidosIránIsraelDonald TrumpÚltimas noticias América

Últimas Noticias

El OIEA advirtió sobre los riesgos del programa nuclear iraní tras perder la supervisión directa del uranio enriquecido en el país

El director del organismo, Rafael Grossi, recordó que Teherán sigue sujeto al Tratado de No Proliferación y debe rendir cuentas por su material atómico, denunciando que el régimen ha incumplido esta obligación. Advirtió además que, sin un control verificable sobre su paradero, el uranio “podría terminar en un programa no pacífico”

El OIEA advirtió sobre los riesgos del programa nuclear iraní tras perder la supervisión directa del uranio enriquecido en el país

Tragedia en el mar de Andamán: un barco con rohingya y bangladesíes naufragaba rumbo a Malasia y dejó más de 250 desaparecidos

Solo nueve sobrevivientes fueron rescatados, según la Bangladesh Coast Guard. ACNUR y OIM advirtieron sobre el aumento de travesías peligrosas ante la falta de soluciones para los refugiados

Tragedia en el mar de Andamán: un barco con rohingya y bangladesíes naufragaba rumbo a Malasia y dejó más de 250 desaparecidos

El portaaviones USS George H.W. Bush navega hacia Medio Oriente para reforzar el despliegue naval de Estados Unidos

La embarcación nuclear fue avistada frente a Namibia y evitará el mar Rojo para reducir riesgos de ataques de los rebeldes hutíes de Yemen

El portaaviones USS George H.W. Bush navega hacia Medio Oriente para reforzar el despliegue naval de Estados Unidos

Venezolanos en Estados Unidos aguardan el reencuentro familiar con la reanudación de los vuelos directos entre Miami y Caracas

American Airlines informó que retomará su ruta directa entre estos dos países a partir del 30 de abril, sujeto a la aprobación de las autoridades y la finalización de los trámites de seguridad

Venezolanos en Estados Unidos aguardan el reencuentro familiar con la reanudación de los vuelos directos entre Miami y Caracas

El gobierno irlandés sobrevivió a una moción de censura en medio de una crisis por desabastecimiento

La administración encabezada por Micheál Martin conservó el control del parlamento tras superar un debate marcado por manifestaciones por el costo de los combustibles y medidas para restablecer el suministro en el país

El gobierno irlandés sobrevivió a una moción de censura en medio de una crisis por desabastecimiento
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Resultados de las Elecciones 2026 al 90% se darán a conocer hoy martes 14 de abril, anunció jefe de la ONPE, Piero Corvetto

Resultados de las Elecciones 2026 al 90% se darán a conocer hoy martes 14 de abril, anunció jefe de la ONPE, Piero Corvetto

México busca producir gasolina suficiente con nuevo modelo energético

Tortas de coliflor con pollo: opción rica en proteína y fibra para mejorar la digestión

Australia y sus jugadores que prefirieron representar a otras selecciones previo al Mundial 2026

Emergencia hospitalaria en Medellín: Abren incidente de desacato contra ministros de Petro por millonaria deuda en salud

INFOBAE AMÉRICA

Marcello Mastroianni y Jorge Luz, la historia de una amistad inesperada es contada por Hugo Paredero

Marcello Mastroianni y Jorge Luz, la historia de una amistad inesperada es contada por Hugo Paredero

El victimismo como un nuevo capital social que transforma la idea de heroísmo en Occidente

Una librería en un pueblo de 300 habitantes “para sobrevivir y agitar” en plena pampa bonaerense

Crisis con Ecuador, los responsables

El OIEA advirtió sobre los riesgos del programa nuclear iraní tras perder la supervisión directa del uranio enriquecido en el país

ENTRETENIMIENTO

La doctora Sandra Lee confirma que tuvo un derrame cerebral mientras filmaba su programa

La doctora Sandra Lee confirma que tuvo un derrame cerebral mientras filmaba su programa

Caleb Ellsworth-Clark reconoce la presión de interpretar a Dewey en el regreso de “Malcolm in the Middle”

Alexandra Reid, exintegrante de Rania, detalla la realidad de convertirse en la primera idol de K-afroamericana

El creador de ‘Euphoria’ defiende la trama de Sydney Sweeney en la nueva temporada de la serie

De los marines al stand-up: la historia de Rob Riggle, el comediante que conquistó Saturday Night Live