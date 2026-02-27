Cultura

Leila Guerriero y Jorge Fernández integran el jurado del nuevo premio literario español que otorga un millón de euros

Los escritores argentinos forman parte del comité de selección presidido por Rosa Montero, para este galardón de narrativa iberoamericana que será anunciado el 8 de abril en Barcelona

Leila Guerriero y Jorge Fernández
Leila Guerriero y Jorge Fernández Díaz serán parte del jurado del nuevo premio literario español que otorgará un millón de euros al ganador

La empresa pública y primera operadora aeroportuaria español AENA anunció la convocatoria de un nuevo Premio de Narrativa Hispanoamericana que estará dotado con un millón de euros para la obra ganadora y con 30 mil euros para cada uno de los cuatro finalistas. El premio se anunció en un acto celebrado en Madrid, al que acudió la escritora Rosa Montero, que presidirá un jurado integrado por los argentinos Leila Guerriero y Jorge Fernández Díaz, el escritor mexicano Elmer Mendoza, los españoles Pilar Adón y Luis Alberto de Cuenca, y el presidente de AENA, Maurici Lucena.

El ganador de esta primera edición se anunciará en una gala que se celebrará en Barcelona el miércoles 8 de abril. Los cinco finalistas se darán a conocer el martes 17 de marzo. El premio reconocerá obras originales de narrativa escritas en lengua española o lenguas cooficiales de España traducidas al castellano y publicadas en 2025 y aspira a tener un reconocimiento similar al Goncourt en Francia o el Booker del Reino Unido, según Lucena.

“No existe ningún interés editorial que pueda interferir en la imparcialidad del premio”, subrayó el exdiputado del Partido Socialista Catalán, en una evidente referencia a los premios literarios organizados por las editoriales. El presupuesto total superará los 2,5 millones de euros. Según Lucena, se destinarán 1,4 millones de euros a la adquisición de ejemplares por parte de AENA, más de 5.000 para distribuir a través de los ayuntamientos donde el gestor aeroportuario está presente y donarlos a espacios educativos, culturales y a trabajadores de la entidad.

La dotación del premio principal iguala a la del Premio Planeta, el más cuantioso hasta ahora. Le siguen de lejos el Premio Alfaguara, con 160 mil euros o el Fernando Lara, con 120 mil euros, mientras que el Cervantes, que concede el Ministerio español de Cultura y es el más prestigioso de las letras hispanas, otorga 125 mil euros. Como entidades colaboradoras participan además, la Fundación Gabo y la Cátedra Vargas Llosa.

“Tenemos la voluntad de abarcar ambos lados del Atlántico, queremos que el premio no se quede en España y que irradie a las Américas”, subrayó el presidente de AENA. Al mismo tiempo insistió en que no se trata de “desmerecer ni criticar” ningún otro premio.

La principal diferencia con el Premio Planeta es que se otorgará a obras ya publicadas. Un equipo compuesto por profesionales del periodismo cultural y literario de España e Hispanoamérica propondrá entre todas las obras de narrativa escritas en español y lenguas cooficiales y publicadas en el año anterior una primera lista de cinco finalistas y esa selección se comunicará al jurado.

Lucena aseguró que para AENA, empresa semipública dependiente del ministerio de Transportes, es un proyecto “muy ilusionante” y que encaja con su voluntad de cubrir un objetivo de “sostenibilidad social”.

En cuanto a por qué la literatura, explicó que a pesar de que el ámbito hispanohablante supera los 630 millones de personas, “no existe un premio literario de la fuerza, la potencia, el alcance y la fama de por ejemplo el Goncourt en Francia, el Booker en Reino Unido o los National Book Awards en Estados Unidos”.

“Para que la sociedad sea libre en espíritu crítico, diversa y edificada en valores democráticos debemos fomentar la lectura y enriquecer el patrimonio literario, respaldando el talento creativo”, agregó.

Fuente: EFE

