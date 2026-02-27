Cultura

La argentina Luisa Valenzuela compartirá honores con Meryl Streep y Bob Dylan tras ser elegida miembro de la Academia de Artes y Letras

La escritora argentina recibirá el reconocimiento en una ceremonia oficial, formando parte del grupo reducido de artistas extranjeros distinguidos por su contribución a la cultura global

Luisa Valenzuela
Luisa Valenzuela, Meryl Streep y Bob Dylan, con la misma distinción.

La American Academy of Arts and Letters, la institución estadounidense de mayor prestigio académico-artístico de Estados Unidos, ha incorporado por votación a Luisa Valenzuela como miembro honorario extranjera en 2026. La elección fija su entrada en el grupo exclusivo de setenta y cinco personalidades globales que conforman el cupo de miembros honorarios extranjeros de la Academia, fundada en 1898 en Nueva York. El anuncio, comunicado formalmente el 9 de febrero y reservado hasta el anuncio de prensa institucional, estipula que Luisa Valenzuela recibirá su reconocimiento en la ceremonia anual el 20 de mayo de 2026.

La carta firmada por Kwame Anthony Appiah, presidente, y Ann Hamilton, secretaria de la Academia, detalla que la distinción no implica obligaciones ni cuotas, y que la membresía es vitalicia. El evento tendrá lugar en el auditorio de la institución e incluirá un almuerzo y una recepción adicional, con apoyo financiero disponible para el traslado de las figuras reconocidas. Se aclara también que los nuevos miembros honorarios pueden participar en comités de premios aunque no tienen responsabilidades formales.

Desde 1929, el estatus de Foreign Honorary Member reconoce a artistas internacionales cuya trayectoria ha recibido reconocimiento sostenido del núcleo de miembros residentes de Estados Unidos. El segmento mantiene un cupo máximo de setenta y cinco integrantes. Entre quienes han sido distinguidos se encuentran figuras como la actriz Meryl Streep y el músico Bob Dylan.

Un círculo reservado de figuras literarias y artísticas

La lista actual de Foreign Honorary Members incluye a autoras y autores de prestigio internacional, varios de ellos Premios Nobel y referentes literarios: Chimamanda Ngozi Adichie, Chimamanda Ngozi Adichie, Margaret Atwood, J. M. Coetzee, Kazuo Ishiguro, Elfriede Jelinek, Haruki Murakami, Orhan Pamuk, Orhan Pamuk y Salman Rushdie.

Luisa Valenzuela
Luisa Valenzuela, ahora reconocida en los Estados Unidos. (fotos Guido Limardo)

La mención para Valenzuela se realiza en el marco de una política institucional de la Academia orientada al reconocimiento de trayectorias con proyección internacional y recepción sostenida en los medios culturales de Estados Unidos. El proceso de elección depende exclusivamente de la votación interna de los integrantes plenos de la Academia. Quienes acceden a esta distinción integran, de manera vitalicia, el registro público del organismo y acceden a invitaciones anuales y a la red de actividades interdisciplinares que conforman el sistema institucional de las artes en Estados Unidos.

Trayectoria y obra de Luisa Valenzuela

Luisa Valenzuela, de 86 años, es una de las escritoras argentinas más traducidas y reconocidas internacionalmente. Entre sus obras más destacadas se encuentran Cola de lagartija, Novela negra con argentinos, El mañana y Aquí también hubo rastros. Su producción literaria ha sido fundamental para la literatura latinoamericana, con traducciones y publicaciones en numerosos idiomas y una presencia constante en la escena cultural global.

