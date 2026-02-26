Un documental revive la leyenda de “Dr. J”, el superhéroe negro que cambió la historia del basquetbol

Julius Erving, conocido como "Dr. J", fue la figura emblemática de la ABA que revolucionó el estilo de juego aéreo y creativo

Mientras Kenan Kamwana Holley estaba filmando su serie documental Soul Power: The Legend of the American Basketball Association, preguntó a los jugadores de baloncesto qué sabían sobre la extinta ABA (N. de la R.: liga de basquetbol profesional que, entre 1967 y 1976, “compitió” con la NBA).

“Teníamos jóvenes jugadores de la NBA como Tyrese Haliburton y RJ Barrett que nos enviaban videos hablando de lo que significa la ABA para ellos, y todos empezaron con el Dr. J”, dijo Holley. “Fuimos a canchas de todo el país, como Rucker Park en Harlem y la cancha de Los Ángeles donde se filmó White Men Can’t Jump. Y cuando les preguntamos a los jugadores sobre la ABA, todos dijeron: ‘Dr. J, Dr. J, Dr. J’”.

El Dr. J, por supuesto, es Julius Erving, la sublime superestrella y tres veces MVP de la liga, cuyo estilo “aéreo” por encima del aro cambió el juego y ayudó a mantener a flote a la ABA. Hace cincuenta años, la ABA introdujo el concurso de volcadas, y fue la asombrosa carrera de este jugador desde la línea de tiros libres hasta la canasta la que marcó un hito memorable en la última temporada de la liga.

La serie, de cuatro partes, disponible en Amazon Prime Video y de la que Erving es productor ejecutivo, va mucho más allá de ser un video con momentos destacados del Dr. J. Sin embargo, existía una rica historia de diversión, rebeldía e innovación —la liga inventó el tiro de tres puntos, para empezar, y utilizó un balón de baloncesto rojo, blanco y azul— que Holley, quien dirigió la serie, quería mostrar a las generaciones más jóvenes.

La ABA, que incluía las primeras versiones de los Denver Nuggets, Indiana Pacers, San Antonio Spurs y Brooklyn Nets (entonces los New York Nets), se inició en 1967 con la esperanza explícita de eventualmente forzar una fusión con la ya bien establecida NBA, tal como la American Football League había iniciado el año anterior con la NFL.

La ABA introdujo el icónico tiro de tres puntos, las volcadas y el balón rojo, blanco y azul en el basquetbol profesional de Estados Unidos

Libros y documentales anteriores sobre la ABA enfatizaban las disparatadas historias tras bambalinas de una liga desfavorecida con financiación insuficiente, relegándola a un segundo plano, según Holley. Pero al profundizar, descubrió un juego trepidante que fue el precursor del basquetbol moderno que la NBA de finales de los 60 y principios de los 70. También había mucho talento, incluyendo a los futuros miembros del Salón de la Fama Rick Barry, George Gervin, Artis Gilmore, Spencer Haywood y Dan Issel. Como descubrió Holley, los equipos de la ABA ganaban a los equipos de la NBA en partidos de exhibición con más frecuencia de la que perdían.

“Fue increíble”, dijo Holley. “Nunca había oído eso antes”.

Soul Power minimiza anécdotas disparatadas sobre jugadores volátiles como Marvin Barnes, en favor de una historia sobre el estilo de juego y la relativa armonía racial en una liga que, en aquel entonces, estaba mucho más integrada que la NBA (que durante años tuvo una cuota racial no escrita). También se centra en la batalla empresarial para lograr una fusión con la NBA y en la lucha de los jugadores por el respeto y un salario justo, algo que también se adelantó a su tiempo.

“Todos los jugadores que entrevistamos sintieron que habían sido retratados como payasos” en relatos anteriores, dijo Holley, “y nadie sabe realmente qué aportaron a la historia del baloncesto”.

Las contribuciones de Julius Erving son una excepción obvia. Nacido y criado en Long Island, prosiguió una ilustre carrera en la NBA en Filadelfia, ganando un premio al jugador más valioso de la liga y un campeonato. Pero en una reciente entrevista en video sobre la docuserie, dejó claro que apreciaba especialmente sus días de gloria en la emergente liga.

La contribución social de Julius Erving fue una inspiración para nuevas generaciones afroamericanas

“Soy totalmente ABA”, dice Erving. “Apoyo cualquier cosa relacionada con la liga”.

—¿Qué esperas que Soul Power muestre a la gente sobre la ABA?

—Sabíamos en el fondo que éramos tan buenos como los equipos de la NBA. Es importante compartirlo con el público. Y las negociaciones que se llevaron a cabo entre la ABA y la NBA en cuanto a la fusión son uno de los aspectos clave de la historia del baloncesto que se olvidaron.

La ABA también está presente en la NBA hoy en día, sin duda. Están el tiro de tres puntos, los tres árbitros y las líneas extra en el registro de estadísticas. Pero también está el espíritu del juego de la ABA: la apertura de la cancha, el juego con el balón en juego y el ritmo de juego más rápido.

—Cuando estabas creciendo, ¿al principio esperabas jugar en la NBA?

—Ni siquiera sabía que podía ser profesional hasta el verano después de mi segundo año de universidad [en la Universidad Amherst de Massachusetts], después de un estirón, haber ganado algo de peso y haber obtenido buenos resultados. Me invitaron al campamento de desarrollo olímpico para el equipo de 1972, pero solo como suplente.

Regresé a Roosevelt [en Long Island] y estaba trabajando en el parque cuando dos chicos del equipo se lesionaron. Me llamaron de Colorado y me tomaron las medidas para una campera, pero aun así no tenía motivos para creer que iba a entrar en el equipo. Había 40 jugadores y 12 plazas. La chaqueta ni siquiera me quedaba.

Pero hicimos una gira y terminamos 10-3, y lideré al equipo en anotación y rebotes a pesar de tener dos jugadores de más de dos metros. Así que entré en el equipo, y el entrenador dijo que tenía buenas posibilidades de ser profesional. No tenía ninguna lista de deseos, pero daba por hecho que iría a la NBA.

—¿Cómo llegaste a la ABA?

—Después de mi penúltimo año, un agente me llevó a una reunión con el gerente general y el entrenador de los Virginia Squires. No sabía nada de los Virginia Squires. Ofrecían 500 mil dólares por cuatro años de juego —lo que rivalizaba con los contratos de Bill Russell y Wilt Chamberlain [con la NBA]—, aunque lo pagarían en siete años.

Mi madre era peluquera y mi padrastro trabajaba en el departamento de saneamiento, y juntos ganaron 15 mil dólares. No lo dudé. ¿Qué podía hacer un hermano?

Julius Erving junto al expresidente Barak Obama durante el Juego de las Estrellas de la NBA, el 15 de febrero en Los Ángeles

—El documental te presenta como un superhéroe negro para la juventud de los 70, presentando imágenes tuyas y de Shaft. ¿Sentías la responsabilidad de mantener cierta imagen pública?

—Bueno, Shaft era mucho más cool que yo. Pero en cuanto a ser un modelo a seguir y mi imagen personal, empezó con mi servicio público y mi labor benéfica: colaboraba con los Boys and Girls Clubs, el Ejército de Salvación y otros grupos. Simplemente haciendo voluntariado y estando al frente, ayudando a hacer algo muy desinteresado.

—¿Quiénes fueron tus modelos a seguir?

—Tuve héroes como Martin Luther King y Bill Russell. Conocí a Bill a los 19 años y me ofreció su amistad. Había cosas en él que no me gustaban y que no haría: era grosero con la gente y tenía sus peculiaridades, pero esas características se debían a su crianza y al trato que recibía de la gente. Así que lo acepté. Y me enseñó muchas lecciones de vida.

Pero empezó con mi madre, porque nunca quise decepcionarla. Su vida ya era bastante dura, así que no quería ser el niño que la complicara aún más. El aspecto comercial del deporte, ser un ícono deportivo y una marca, surgió de ahí. Y esa no era mi intención. Mi intención era simplemente ser un buen ciudadano.

—¿Practicaste el despegue desde la línea de tiros libres para encestar antes del Juego de las Estrellas de 1976?

—Lo hice en muchos campamentos de pretemporada. Normalmente terminaba la sesión con volcadas, y terminaba con una desde la línea de tiros libres... y seguía directo al vestuario.

Fuente: The New York Times

[Fotos: prensa Prime Video; AP/Mark J. Terrill]