Obras inéditas de Rembrandt aparecen en una colección familiar tras casi un siglo de anonimato

35 grabados originales de uno de los grandes maestros del siglo XVII fueron hallados por la nieta de un coleccionista que los compró por monedas a principios del siglo XX

Durante la pandemia de COVID-19, Charlotte Meyer descubrió en su hogar familiar en Zutphen, en el este de los Países Bajos, una carpeta de grabados heredada de su abuelo. Sin saberlo, esa colección de 35 grabados resultó ser obra de Rembrandt, el maestro holandés del siglo XVII. El hallazgo, confirmado por expertos de la Casa Museo Ámsterdam, será exhibido por primera vez, lo que añade valor e interés a un conjunto de obras que permanecieron casi un siglo fuera del circuito académico y comercial, según informó el Sistema de Radiodifusión Pública neerlandés Omroep.

La evaluación de la Rembrandthuis sorprendió incluso a los investigadores: hasta entonces, ni los más reconocidos especialistas estaban al tanto de la existencia de estas piezas. El valor de los grabados no ha sido revelado por Meyer, pero las referencias del mercado son elocuentes. En la subasta del 3 de diciembre de 2025, el grabado Arnout Tholinx, Inspector (1656) alcanzó 4,2 millones de dólares, la mayor cifra lograda en remates por una obra de esta técnica. Ese mismo año, en las ventas de Christie’s London, alrededor de 70 otros grabados de Rembrandt se vendieron por menos de 50 mil dólares cada uno. Por su parte, el dibujo Young Lion Resting (1638-42) batió récords en Sotheby’s, con una cifra de 17,9 millones de dólares.

Inéditas durante casi un siglo

La historia comenzó a principios del siglo XX, cuando el abuelo de Meyer —en una época en la que el grabado despertaba escaso interés— compró las piezas por apenas unas monedas. “Nadie estaba interesado, no eran nada especial. Por unos cuantos florines, mi abuelo adquirió 35 ejemplares distintos”, explicó Meyer a Omroep. La carpeta se mantuvo durante décadas en un cajón familiar, invisible incluso cuando ella misma heredó la colección.

El redescubrimiento se produjo durante el confinamiento, cuando Meyer, decidida a revisar el contenido de la carpeta, contactó al Museo Zutphen. Su primer contacto telefónico fue recibido con escepticismo. Meyer relató: “Fueron muy amables, pero creo que al principio pensaron: ‘Aquí viene otra que cree tener un verdadero Rembrandt’.”

La reacción de los expertos al examinar las piezas en la casa de Meyer fue de sorpresa inmediata: “Se quedaron boquiabiertos y me dijeron: ‘Charlotte, no tienes ni idea de lo que tienes aquí’. En ese momento pensé: debe valer muchísimo dinero”, recuerda Meyer. El hecho de que estos grabados hayan permanecido durante casi un siglo fuera del mercado y resguardados en un entorno familiar aumenta su singularidad y atractivo, tanto para especialistas como para el público general.

Exhibida por primera vez

Tras descubrir el valor único del legado, Meyer decidió seguir los pasos de su abuelo y ampliar la colección adquiriendo obras en otros países de Europa. El propio proceso supuso desafíos: “Es un negocio complicado porque hay muchísimas copias. Pero yo no caigo en esa trampa, igual que mi abuelo”.

A partir del 21 de marzo y hasta el 14 de junio, las 35 estampas originales y el resto de la colección aumentada formarán parte de la exposición Rembrandt, de la oscuridad a la luz, en el Museo Zutphen. Los grabados seguirán siendo propiedad de Meyer, pero podrán ser apreciados por el público, al tiempo que se difunden nuevos conocimientos sobre el universo creativo de Rembrandt. Según comunicó el museo, la muestra recorrerá los temas centrales de la vida del artista: su juventud, los años de esplendor, los periodos de duelo y su lucha contra la pobreza. Además, incorporarán elementos interactivos para que los visitantes puedan experimentar la técnica del grabado y “elementos olfativos que permitirán al público sumergirse en el ámsterdam del siglo XVII”.

Charlotte Meyer resumió la experiencia como “un relato de ensueño”. Sobre el impacto personal que le causó el hallazgo, concluyó: “Me he quedado absolutamente fascinada por Rembrandt, por su maestría increíble”.

[Fotos: Charlotte Meyer]

