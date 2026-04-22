Guatemala

La policía captura a presunto sicario de la Mara Salvatrucha vinculado a ataque a cevichería en zona 6 de ciudad de Guatemala

Un despliegue coordinado permitió la aprehensión de un hombre identificado como líder de la MS-13, en respuesta al incremento reciente de hechos violentos y extorsiones en varios departamentos de Guatemala, según informaron las autoridades

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PNCdeGuatemala captura a uno de los supuestos implicados en ataque a cevicheria en zona 6
El arresto de un hombre señalado de liderar ataques recientes forma parte de una ofensiva diseñada para contrarrestar delitos ligados a extorsión y homicidios en la capital y otras regiones del país. (fotografía: PNCdeGuatemala)

La captura de Jesús Alejandro López, de 29 años, alias “Chus” y/o “Pelón”, presunto sicario de la Mara Salvatrucha (MS-13), es uno de los resultados centrales de un amplio operativo policial llevado a cabo este miércoles en Guatemala, implementado por las autoridades para frenar el repunte de la violencia armada y la extorsión en la zona 6 de la Ciudad de Guatemala. Los dispositivos simultáneos ejecutados por la Policía Nacional Civil (PNC), la Subdirección General de Investigación Criminal y fiscales del Ministerio Público permitieron la detención de 26 personas sindicadas de delitos, como asesinato, obstrucción extorsiva de tránsito y portación ilegal de arma de fuego, según informó la misma PNCdeGuatemala.

Esta acción policial se enmarca en la coyuntura generada por el reciente ataque armado perpetrado la tarde del lunes 20 de abril en una cevichería de la zona 6 capitalina. El hecho dejó como resultado seis muertos y dos heridos, entre ellos un menor de cinco años que acompañaba a sus padres, Kimberly Pérez Ramos y Domingo Isaías Boch Muz, quienes también murieron en el lugar. Las autoridades atribuyeron este ataque a miembros de la MS-13, como represalia contra rivales del Barrio 18, lo que exhibe la continuidad de disputas entre estructuras criminales en esa área.

Entre los detenidos resalta Miguel “N”, de 33 años, capturado en la zona 3 de Escuintla, con antecedentes penales por extorsión y que enfrenta nuevamente cargos por el mismo delito. Se suma así a la lista de presuntos integrantes de redes criminales señalados por delitos graves.

Las intervenciones se realizaron en 13 departamentos: Guatemala, Jutiapa, Escuintla, Chimaltenango, Chiquimula, Petén, Jalapa, San Marcos, Sacatepéquez, Alta Verapaz, Santa Rosa, Izabal y Retalhuleu. Durante los allanamientos se localizaron armas de fuego y elementos como chalecos y gorras con insignias parecidas a las de la PNC y el Ministerio Público, los cuales serán sometidos a análisis para robustecer las investigaciones en curso.

Cinco personas pierden la vida y otras resultan lesionadas tras un ataque ocurrido al interior de un establecimiento comercial (Foto cortesía Bomberos Voluntarios)
Cinco personas pierden la vida y otras resultan lesionadas tras un ataque ocurrido al interior de un establecimiento comercial (Foto cortesía Bomberos Voluntarios)

El operativo policial dejó 26 capturas en 13 departamentos vinculadas a extorsión y asesinato

La PNC informó que el operativo produjo 26 capturas en procedimientos coordinados con la DIPANDA y la DEIC, con la intención de frenar la violencia criminal que afecta distintas zonas de Guatemala. Entre las evidencias incautadas figuran armas de fuego, chalecos y prendas con insignias alusivas a instituciones de seguridad, que según las indagaciones fueron empleadas por los sospechosos en sus actividades ilícitas.

Respecto al ataque en la cevichería de la zona 6 la tarde del 20 de abril, se identificó a las víctimas fatales como Kimberly Pérez Ramos, Domingo Isaías Boch Muz, César Augusto Hernández García, Ángel Ricardo Labor Ruiz, Dimas Gabriel Gunera Bamaca y Evelyn Noemí Sinay Hernández, y a dos personas heridas, incluidas un niño de cinco años. El hecho se atribuyó a la Mara Salvatrucha, vinculada a acciones contra integrantes de la pandilla Barrio 18, de acuerdo con la información recabada por la Policía Nacional Civil y difundida por agencias de gobierno.

La detención de Jesús Alejandro López resulta relevante por tratarse de un presunto líder operativo conectado directamente con estos ataques y otros hechos violentos recientes en esa región. De acuerdo con la PNC, López enfrenta cargos por asociación ilícita, asesinato y obstrucción extorsiva de tránsito, vinculándose a la coordinación de acciones delictivas cometidas por la Mara Salvatrucha en la zona 6.

Evidencias halladas y continuidad de las investigaciones

En los allanamientos, la policía encontró armas de fuego y equipamiento como chalecos antibalas y gorras con insignias que imitan las de los cuerpos de seguridad estatales. Estos elementos serán objeto de peritajes para determinar si se usaron en delitos como la extorsión y el asesinato.

PNCdeGuatemala captura a uno de los supuestos implicados en ataque a cevicheria en zona 6

La Policía Nacional Civil señaló que las diligencias siguen su curso y que la información se ampliará conforme evolucionen las investigaciones. La coordinación entre la Subdirección General de Investigación Criminal, la DIPANDA, la DEIC y el Ministerio Público respalda la ofensiva estatal contra las estructuras criminales que operan en distintos sectores.

La reacción de las autoridades frente a los hechos violentos y la presión de las estructuras de pandillas plantea desafíos en materia de seguridad pública y justicia en Guatemala. Por el momento, los resultados obtenidos han permitido interrumpir nuevas acciones de grupos como la Mara Salvatrucha y desarrollar avances en el esclarecimiento de crímenes cometidos en la zona 6 y otros departamentos.

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