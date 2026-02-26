La cultura del manga y el animé toman el Jardín Japonés

La afición por el manga y el anime ocupa un lugar central en la vida de miles de adolescentes y jóvenes en Argentina, fenómeno que podrá vivirse de forma intensa durante las jornadas temáticas programadas el sábado 28 de febrero y el domingo 1 de marzo, entre las 11 y las 18 en el Jardín Japonés de Buenos Aires.

La convocatoria, organizada por el fans club En el Nombre de la Luna junto con la Fundación Cultural Argentino Japonesa, ofrecerá una experiencia integral que combina charlas, concursos y espectáculos en torno al universo japonés, mostrando cómo la influencia de esta cultura se ha consolidado en el país durante más de quince años.

Desde sus orígenes en la década del ochenta, el manga y el anime se instalaron como referentes culturales para varias generaciones de argentinos. Estos géneros, cuyos contenidos y estéticas provienen directamente de Japón, han generado una comunidad fervorosa que apoya la apropiación local de costumbres niponas, tales como el consumo de gastronomía típica, el estudio del idioma japonés y la imitación de personajes icónicos en encuentros multitudinarios.

Cosplay en el Jardín Japonés

El cosplay tuvo su origen en los años setenta durante los Comic Market celebrados en Odaiba, Tokio, donde se comercializaban los dōjinshi —publicaciones autoeditadas de manga y otros géneros— y los asistentes daban vida a sus personajes favoritos. Si bien al inicio la práctica se mantuvo circunscrita al contexto japonés, con el tiempo fue expandiéndose y hoy constituye un eje central de los encuentros culturales en ciudades de todo el mundo.

En el caso argentino, el concurso de cosplay funciona como el momento culminante de la reunión: permite que adolescentes y jóvenes exhiban su dedicación desfilando, actuando e interpretando canciones asociadas a sus personajes predilectos.

El programa de actividades comenzará a las 11 en el SUM Kyoto con proyecciones, trivias, juegos y la apertura del concurso de dibujo, que se mantendrá durante ambas jornadas. Las competencias de dibujo culminarán el domingo con el anuncio de los resultados a las 17.30. En paralelo, a las 14 tendrá lugar la clase especial de Ari Sensei, cuyos talleres permiten un acercamiento didáctico tanto a la lengua como a las formas artísticas japonesas.

Jardín Japonés

El karaoke libre, previsto para ambas tardes a las 15, habilita un espacio para que fanáticos interpreten en japonés canciones de animes clásicos y contemporáneos, reforzando la dimensión participativa del evento. El teatro anime contará con la presencia en vivo de los Saja Boys el sábado a las 16, mientras que la música estará a cargo de Brenda y los Sailors a las 17 ese mismo día, y de Lili Magica el domingo a las 16 en el escenario principal.

La cartelera incorpora también al fenómeno fandancer, con las actuaciones de New Era, SugarPop, AYMcReam y Odorite Team a partir de las 15, que presentan coreografías inspiradas en los grupos musicales japoneses, ampliando el espectro de expresiones culturales representadas.

El encuentro anual dedicado al manga y el anime en el Jardín Japonés cuenta ya con más de quince años de trayectoria y registra una asistencia sostenida de jóvenes que consideran esta cita como un espacio clave para el intercambio y la construcción de comunidad.