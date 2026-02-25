Cultura

Ensayo, infantiles, literatura: los títulos de Fundación Medifé Edita llegan gratis a Bajalibros

Quienes buscan lecturas ricas y cuidadas ya pueden descargar una colección pensada para compartir conocimiento y disfrute con todos. Se leen en cualquier teléfono, tablet o computadora

Los libros de Fundación Medifé
Los libros de Fundación Medifé Edita ahora están en Bajalibros.

La Fundación Medifé Edita pone a disposición de los lectores su catálogo a través de Bajalibros, la tienda de libros digitales de Infobae. Entre los títulos que el público puede leer -en cualquier teléfono, tablet o computadoa- se encuentran ensayos críticos, literatura intantil y juvenil y trabajos interdisciplinarios realizados en colaboración con organizaciones de referencia.

Demogracias

Cuidado y sentimientos

En torno a la inteligencia artificial

Anotaciones en Shakespeare

La lengua de los yacarés

El trabajo de cuidado

Hola, ¿quién está ahí?

Libertades Públicas

Feminismos, cuidados e institucionalidad

¿Riesgo o cuidado?

Padres en el cine

Ciudad de Buenos Aires. Cuarenta años de cultura en democracia

La economía del cuidado

Del buen uso de la compasión

Lengua y acto creativo

Todos los lugares donde salen Arco Iris

Mujeres del alma

El cuidado en América Latina

De la polisemia a la norma

Tangencia. Diseño y felicidad, ambición, crisis, rebeldía

Libertades Públicas

El bosque infinito de Tona

Un cuento para viajar con los ojos cerrados

La propuesta editorial de la Fundación Medifé Edita se organiza en diversas colecciones temáticas que abordan los principales desafíos y preguntas actuales. Entre ellas, destacan Horizontes del cuidado, que explora distintas miradas sobre el cuidado humano; Lecturas éxtimas, que invita a una aproximación personal a la literatura; e Infancias, una oferta pensada para el público infantil con obras orientadas a la exploración de emociones, naturaleza y creatividad desde la primera infancia.

“Fundación Medifé Edita es el sello editorial nacido con el propósito de democratizar el conocimiento y tender puentes entre el pensamiento académico y el público general”, dice Daniela Gutierrez, Presidenta de Fundación Medifé. “Su misión trasciende la mera publicación de libros; busca intervenir en la conversación pública a través de textos que inviten a la reflexión crítica sobre la salud, entendida en su sentido más amplio, la cultura y la sociedad contemporánea".

Una composición visual muestra cinco portadas coloridas de libros infantiles que forman parte de la Colección Infancias de Fundación Medlife, destacando su compromiso con la literatura para niños. (.)

Gutierrez, con una historia personal dentro del mundo editorial, explica: ​“La editorial se posiciona como un espacio de vanguardia donde convergen diversas disciplinas, entendiendo la lectura como un modo de sostener en clave humana, el tiempo, la imaginación, las ideas y el entretenimiento. Pensamos cada colección con esa voluntad; hacer llegar de manera gratuita la ocasión de ampliar horizontes, acercar en nuestra lengua ideas pensadas originalmente en otras y ofrecer abordajes rigurosos y bien escritos al público lector."

Con ese criterio se estructuró la edición. Dice Gutierrez: “Las colecciones se organizan con especificidad temática: el cuidado como clave de la vida humana, las lecturas en las que abrevan los psicoanalistas, los libros para infancias y las problemáticas de las humanidades tratadas dialógicamente. Se agrega, una serie para reunir los títulos menos específicos, pero igualmente ricos, producidos como fruto de colaboraciones de Fundación Medifé con otras organizaciones u alianzas".

Los libros disponibles

Dentro de estos materiales, sobresalen títulos como En torno a la Inteligencia artificial, donde Markus Gabriel debate los límites de lo humano. Y también De la polisemia a la norma de Laura Pautassi, Riesgo o cuidado de Joan Tronto, La economía del cuidado de Emmanuel Petit, Cuidado y sentimientos de Patricia Paperman o El trabajo de cuidado, compilado por Natacha Borgeaud-Garciandia y dedicado al análisis de la organización social de estas tareas.

Dos libros de la colección Lecturas Críticas de Fundación Medifé, "Tomar la palabra" y "En torno a la inteligencia artificial".

Otros ejemplos incluyen Anotaciones en Shakespeare de Luiz Olintho Tellez da Silva, Padres en el cine de Eduardo Lazo, Lengua y acto creativo —con ensayos de Jessica Bekerman y Daniel Ripesi— y Mujeres del alma de Isabelle Mons, que recupera el papel de Sabina Spielrein y Françoise Dolto en la historia del psicoanálisis.

Los ensayos sociales y filosóficos tienen un lugar central en esta oferta, con propuestas como Tomar la palabra, con conferencias de Andrea Soto Calderón, Remedios Zafra y Daniel Innenarity sobre el discurso público y digital. Para lectores más pequeños, la colección Infancias incluye títulos como Todos los lugares donde salen arcoíris, La lengua de los yacarés y El bosque infinito de Tona, de REP, junto a obras de Agustina Marambio de la Vega.

Los títulos de la colección "Éxtimas"

La editorial publica también trabajos en conjunto con otras entidades y proyectos interdisciplinarios. Destaca Tangencia. Diseño y felicidad, ambición, crisis, rebeldía, desarrollado en colaboración con la Fundación IDA, especializada en investigación y preservación del diseño argentino, que examina el papel del diseño en la construcción social desde el análisis de archivos y objetos.

Otro volumen relevante es Ciudad de Buenos Aires. Cuarenta años de cultura en democracia, editado por Stella Puente y Fran Medail, que recorre la transformación cultural de la capital argentina en las últimas cuatro décadas, con textos de Marta Dillon, Daniela Lucena y Martín Becerra, e imágenes de archivo, y entrevistas realizadas por Sergio Pujol y Víctor Hugo Ghitta.

Para descargar los libros de Fundación Medifé Edita en Bajalibros.

Entre otros títulos destacados se encuentran Libertades públicas de José Carlos Piva, con prólogo de María Seoane, que narra la historia de un empresario y militante sindical argentino, y Demogracias de Miguel Rep, que reúne ilustraciones y relatos creados para la Televisión Pública sobre la historia democrática reciente del país, documentando los acontecimientos clave de las últimas tres décadas.

La colección completa de estas obras publicadas por la Fundación Medifé Edita está disponible para descarga en bajalibros.com o en la app de Bajalibros para Android e Ios.

