El venezolano Marcos Tarre Briceño ganó un premio de novela negra en España

El venezolano Marcos Tarre Briceño ganó el premio Black Mountain de novela negra inédita 2026, informaron los promotores del galardón, el Ayuntamiento de Vileha e Mijaran, el festival cultural Black Mountain y la asociación Lee o muere.

Entre las seis novelas finalistas de las 76 presentadas al premio Black Mountain 2026, los miembros del jurado han decidido, por unanimidad, premiar la titulada ‘Amangna Eshi’, presentada bajo el seudónimo de Abraxas que, una vez abierta la plica, ha resultado ser obra del escritor venezolano residente en España Marcos Tarre Briceño.

El jurado destaca la potencia del lenguaje, la brillantez de la arquitectura narrativa empleada, la manera en que dota de tensión y misterio la dura historia y el minucioso realismo de ambientes y personajes.

Subraya también que es una obra cargada de emoción, capaz de introducir al lector en la mentalidad de los personajes y comprenderlos, la autenticidad minuciosa al retratar la violencia y la verdad impactante de niños convertidos en guerrilleros y en sicarios.

Arquitecto de profesión y nacido en Nueva York, Marcos Tarre Briceño es autor de novelas y relatos, guionista, columnista de prensa, editor, analista y ensayista que fundó el grupo de escritores La Orilla Negra Venezuela y fue director de la Semana Negra de Caracas entre 2017 y 2018.

Su carrera literaria empieza en 1983 con ‘Colt Comando 5.56’, que fue llevada al cine, a la que siguió ‘Sentinel 44’, ‘Operativo Victoria’, finalista del Premio Rómulo Gallegos 1989, ‘Bar 30’ y ‘Bala Morena’, que reeditó en España Ediciones del Serbal.

Además, Marcos Tarre Briceño es autor de libros infantiles y material didáctico para programas escolares bajo el patrocinio de las embajadas del Reino Unido, Alemania, Canadá y UNICEF, y es especialista en materia de prevención, seguridad, delincuencia organizada y narcotráfico, temas sobre los que ha impartido conferencias en el ámbito universitario.

La novela ganadora ‘Amangna Eshi’ será publicada por la editorial Bohodón Ediciones y presentada en la décima edición del festival cultural Black Mountain, que se celebrará entre el 28 de abril y el 3 de mayo en la localidad de Vielha, Valle de Arán (noreste), patrocinado por el ayuntamiento.

Fuente: EFE

