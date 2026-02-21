Las antiguas estatuas del Duomo de Milán siguen brillando gracias a un programa de micromecenazgo

People walk near the "Bearded Saint with Book" at Milan's Cadorna station at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Sunday, Feb. 15, 2026.

Una estatua del siglo XV que alguna vez estuvo fuera del icónico Duomo de Milán ha encontrado un nuevo hogar. El Santo Barbudo con Libro fue restaurado recientemente bajo el programa Adopta una Estatua, lanzado en 2020 por la institución centenaria que supervisa la conservación de la catedral. Desde el 13 de febrero, está en exhibición en el Piazzale Cadorna, detrás de una ventana de cristal en la sede de FNM, una empresa de transporte con base en Lombardía. El programa recluta donantes —ya sea empresas o particulares— para financiar la restauración de una estatua bajo un acuerdo de préstamo que permite que esta sea exhibida ocasionalmente fuera del Duomo.

“La singularidad de este proyecto es que las estatuas que de otro modo permanecerían en nuestros depósitos son restauradas y devueltas a su belleza original”, dijo Elisa Mantia, gestora del proyecto del programa. “De ese modo, pueden seguir contando la historia del Duomo incluso en lugares que están lejos del monumento.” Estos acuerdos, en algunos casos, se conceden por un periodo inicial de un año y pueden ser renovados. La iniciativa sigue a campañas previas de recaudación de fondos en las que los donantes podían adoptar gárgolas o pináculos a cambio de la inclusión en el registro de donantes del histórico edificio, en donde los nombres de los contribuyentes quedan consignados como parte de la larga historia de apoyo a la catedral.

Milano Cortina 2026 Winter Olympics - Preview - Milan, Italy - February 4, 2026 A man holding an umbrella takes a selfie outside the Duomo di Milano

Del almacenamiento a la exhibición pública

La construcción del Duomo comenzó en 1386, bajo el mandato de Gian Galeazzo Visconti, entonces señor de Milán, en colaboración con el arzobispo de la ciudad. La catedral se erigió sobre el sitio de dos basílicas preexistentes y su construcción tomó más de cinco siglos. Una de sus puertas de bronce no fue instalada hasta 1965. Debido a que la construcción abarcó siglos, las estatuas fueron esculpidas por artistas de diferentes regiones y épocas, lo que resultó en un monumento que se lee como una línea de tiempo de la evolución de los estilos artísticos.

La Veneranda Fabbrica del Duomo, que supervisa la conservación de la catedral, ha buscado financiamiento para restaurar estatuas retiradas durante los siglos por razones de mantenimiento o seguridad. “La cultura puede salvar al mundo”, dijo Andrea Gibelli, presidente de FNM, durante la presentación del Santo Barbudo con Libro. “Queremos difundir las riquezas culturales que tenemos la fortuna de poseer, las cuales suelen pasar desapercibidas o no ser plenamente valoradas.”

The "Bearded Saint with Book" is pictured at Milan's Cadorna station at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Sunday, Feb. 15, 2026. (AP Photo/Antonio Calanni)

Otras esculturas adoptadas bajo el programa por diferentes patrocinadores han incluido un David del siglo XVI, una representación de Sansón y el León, y una estatua de San Mateo Apóstol. Aunque no se revela el número de estatuas adoptadas y no todas se exhiben en espacios públicos, Mantia dijo que su institución ha preseleccionado unas 30 esculturas como elegibles para restauración. Cada caso debe ser autorizado por las autoridades de patrimonio cultural de Italia, ya que el proceso implica un acuerdo formal de préstamo sujeto a normativas de conservación, seguro y transporte.

“Por lo general las seleccionamos porque son muy bellas y no están tan dañadas como para que fuese inseguro prestarlas”, señaló Mantia. Una vez que un donante se pone en contacto, expertos como Mantia los acompañan a los depósitos del Duomo para elegir una escultura. Tras ser seleccionada, la restauración normalmente lleva entre uno y tres meses.

El Santo Barbudo con Libro estuvo originalmente expuesto en el exterior. Aparte de una costra negra provocada por la contaminación del aire en su superficie, no presentaba daños estructurales que impidieran su préstamo. “Esto suele implicar solo un acabado superficial o una intervención con compresas o limpieza mecánica”, explicó Mantia. El mármol utilizado tanto para las estatuas como para el propio Duomo proviene de las canteras de Candoglia en la región de Piamonte, Italia. La misma piedra se ha utilizado desde finales del siglo XIV, bajo la supervisión de la Veneranda Fabbrica del Duomo. “Más allá de ser el símbolo de Milán, el Duomo es también símbolo de su historia”, dijo Mantia. “Es un monumento que creció junto con la ciudad, que cuenta en sí mismo, en sus estatuas y en el estilo con que está decorado, toda la historia de la ciudad.”

Fuente: AP

[Fotos: AP/Antonio Calanni; REUTERS/Guglielmo Mangiapane]