Cumbres Borrascosas: claves para entender sus personajes y conflictos

El análisis destaca cómo las convenciones sociales en la novela de Emily Brontë impiden el amor libre entre sus protagonistas

“Cumbres Borrascosas es la historia de qué pasa cuando los constructos sociales son tan fuertes y tan determinantes que impiden que las personas se amen con libertad”. Así comenzó la profesora y divulgadora Flavia Pittella su análisis en su columna de Infobae en Vivo A las Nueve, al destacar la vigencia del clásico de Emily Brontë y el desafío que implica trasladarlo al cine.

Pittella remarcó que esta novela clásica mantiene su relevancia debido a la densidad de sus conflictos y la presión de las convenciones sociales sobre los personajes. Subrayó que “no es solo una historia de amor, sino de otredad, exclusión y dolor”. Estos elementos, explicó, vuelven especialmente complejo cualquier intento de adaptación cinematográfica.

La especialista detalló que la novela “está contada desde el punto de vista de la ama de llaves, Nelly, y de un inquilino, Lockwood, a través de relatos fragmentados y contradictorios”. Esta estructura narrativa fragmentaria hace que “llevar fielmente la obra a la pantalla resulte casi imposible”, según afirmó en el programa Infobae a las Nueve.

Las adaptaciones cinematográficas de Cumbres Borrascosas, desde Buñuel hasta Yoshida, muestran la dificultad de capturar la esencia de la obra (Warner Bros)

Al analizar a los protagonistas, Pittella profundizó: “Heathcliff es un personaje muy oscuro, muy malo, muy problemático. Se vuelve vengativo y hace cosas horribles. Es el famoso tipo jodido. Y Catherine es tóxica también”. Para la invitada, la ambigüedad moral de ambos complica aún más cualquier adaptación sencilla o convencional.

El repaso de las adaptaciones cinematográficas incluyó referencias a figuras como Luis Buñuel y Yoshida. “Luis Buñuel dijo: ‘Yo no puedo contar Cumbres Borrascosas’”, recordó Pittella sobre el director de Abismos de pasión (1954). También destacó la versión japonesa de Yoshida (1988), ambientada en el Japón medieval: “Es la versión más sexual de todas y casi la más completa de la novela”.

El debate sobre la última adaptación cinematográfica ocupó un lugar central en el análisis. Pittella diferenció entre adaptación y apropiación: “Lo que hace la directora de la nueva versión no es una adaptación, sino una apropiación. Ella quiere que Cumbres Borrascosas sea lo que ella hubiera querido que fuera, pero no es”. Sostuvo que el filme “es una película erótica, despojada del trauma, del dolor y de la maldad que tiene la novela”. Añadió que “le quita la otredad a Heathcliff, que es central en el texto original”.

La discusión se intensificó al abordar los cambios de la nueva versión. “En la película, encima, ella se casa con Linton, que es de origen indio, con lo cual es demasiado todo raro”, señaló la profesora. “Eso es lo que enoja a mucha gente. ¿Por qué le puso Cumbres Borrascosas? Lo justifica diciendo que lo pone entre comillas, pero no es la novela”.

Solo la lectura de la obra original de Emily Brontë permite comprender la complejidad y el poder transformador de Cumbres Borrascosas (EFE/ Warner Brothers /SOLO USO EDITORIAL/NO VENTAS/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA) (CRÉDITO OBLIGATORIO)

La influencia de Cumbres Borrascosas se extiende más allá de la literatura, impactando en la música y otras expresiones culturales. “Cada director que la ha puesto en escena o en adaptación ha dicho: ‘Es imposible hacerla’. Cada uno ha interpretado, apropiado o adaptado lo que pudo”, reflexionó la especialista durante la conversación con Infobae.

Para Pittella, la experiencia de leer la novela original resulta incomparable. Solo a través de la obra de Emily Brontë, el lector puede acceder en profundidad a su complejidad y potencia transformadora.

