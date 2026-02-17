El documental ‘Buscando a Shakespeare’ recibió el Premio del Público en el Festival de Cine de Punta del Este

El documental 'Buscando a Shakespeare' ganó el Premio del Público al Mejor Documental en el Festival Internacional de Cine de Punta del Este

Buscando a Shakespeare, escrito y protagonizado por Mariana Sagasti y dirigido por Gustavo Garzón y Daniel Werner, recibió el Premio del Público al Mejor Documental durante el 28° Festival Internacional de Cine de Punta del Este. Este reconocimiento destaca la repercusión del film entre los asistentes y anticipa el interés en su futura distribución, tras su paso por uno de los eventos cinematográficos más importantes de la región.

La entrega del galardón se realizó en la emblemática Sala Cantegril, donde la productora, guionista y actriz Mariana Sagasti, junto al productor ejecutivo y director de segunda unidad Daniel Andrés Werner, recibieron la estatuilla del Lobo Marino, elaborada en madera por el artista Milton Sosa. El trofeo fue entregado por Valentín Trujillo, director de Programación Cultural de la Intendencia de Maldonado. Durante la ceremonia, Sagasti y Werner agradecieron al público y a la directora artística del festival, Daniela Cardarello, por la inclusión de la película en la Competencia Iberoamericana de Documentales. La función de Buscando a Shakespeare fue una de las más convocantes del certamen, con la Sala del Cantegril casi colmada en el atardecer de un domingo soleado.

'Buscando a Shakespeare' explora el debate sobre la autoría de las obras de William Shakespeare, incluyendo testimonios de especialistas internacionales

El origen del documental

El proyecto nació tras un encuentro casual entre Sagasti y Garzón. Sagasti recuerda: “Le hice una propuesta teatral, un unipersonal que pasaba por distintos fragmentos y tópicos de y sobre Shakespeare, entre ellos, la cuestión de la autoría de sus obras”. La respuesta inicial de Garzón fue reservada: “Me dijo ‘no, yo no soy shakesperiano’, como si tuviera que tener algo extra para hacer Shakespeare”.

Con el tiempo y la irrupción de la pandemia, el diálogo se reanudó por Zoom. Sagasti compartió investigaciones sobre las dudas en torno a la identidad de Shakespeare, entre ellas la Declaratoria de la Duda Razonable, apoyada por más de 7.000 firmas y por personalidades como Mark Rylance, Derek Jacobi, Mark Twain, Sigmund Freud, Orson Welles, Sir John Gielgud y Charles Chaplin. La propuesta motivó a Garzón, quien aceptó dirigir y coprotagonizar el documental.

Mientras Sagasti viajó a Londres para documentar el debate sobre la autoría, Garzón exploró la escena argentina con referentes como Pompeyo Audivert, José María Muscari, Moria Casán, Gabriel Chamé Buendía, Ricardo Bartís, Roberto Jones, Marcelo Savignone, Joaquín Furriel y Norman Brisky, reservando un homenaje a Alfredo Alcón.

'Buscando a Shakespeare' combina el análisis teórico de expertos con la experiencia creativa de artistas de ambos continentes

Shakespeare internacional

Buscando a Shakespeare fue filmado en el Reino Unido, Argentina y Uruguay. El documental aborda las controversias históricas sobre la identidad de William Shakespeare y evalúa teorías que cuestionan la autoría de sus obras, abordando el tema a través de la experiencia de artistas y especialistas. En el Reino Unido, Sagasti entrevistó a Chris Laoutaris, profesor del Shakespeare Institute de la Universidad de Birmingham; Natalia Torkout, presidenta del Centro Ucraniano de Shakespeare; Erica Whyman, directora de la Royal Shakespeare Company; y Michael Dobson, director del Shakespeare Institute.

El film, además de examinar la dimensión investigativa, suma una pregunta central: “¿Cualquier actor puede interpretar las obras de Shakespeare?”. El enfoque combina el análisis teórico con la labor creativa de actores de ambas márgenes del Atlántico.