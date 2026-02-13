Patricia Strauch sostiene: “La literatura infantil bien contada es literatura, si se subestima es una pena”

Los ejes temáticos del libro incluyen la adaptación a entornos desconocidos, la superación de prejuicios y la importancia de la amistad en la adolescenci - (Gentileza de V&R Editoras)

Patricia Strauch, escritora argentina especializada en literatura infantil y juvenil, incursionó en el género de la novela para preadolescentes con Un campamento inolvidable. El libro, ilustrado por Laura Aguerrebehere, está ambientado en la Sierra de la Ventana y plantea el desafío que supuso para un grupo de adolescentes pasar unos días alejados de la tecnología.

En diálogo con Infobae, Strauch subrayó la importancia de respetar la voz de los jóvenes lectores y reflexionó sobre cómo vivieron la infancia quienes crecieron en la era digital.

Desde el inicio, Strauch describió el origen de la novela como un proceso natural, que surgió de sus propios recuerdos de infancia y de su experiencia como madre.

La autora observó cómo los campamentos marcaron su niñez, cuando era habitual pasar días enteros sin ninguna posibilidad de contacto con el mundo exterior. Al ver que sus hijos también vivieron campamentos sin dispositivos electrónicos, aunque en un contexto muy diferente, le resultó evidente el valor de recuperar esa desconexión.

En ese cruce entre la memoria personal y las nuevas formas de socialización nació la idea de situar la historia en un entorno sin pantallas, donde los personajes debían aprender a convivir y forjar vínculos sin la mediación permanente de la tecnología.

El libro infantil y juvenil "Un campamento inolvidable" desafía a los adolescentes a convivir sin tecnología en la Sierra de la Ventan - (Gentileza de V&R Editoras)

La autora identificó que, en la actualidad, los adolescentes experimentan una especie de “abstinencia” al verse privados de sus teléfonos, pero ese mismo vacío puede conducirlos a reconectar con el presente y con los demás.

Así, la novela adentra al lectora a la historia de cómo chicos preadolescentes son capaces de reinventar la aventura y la amistad cuando se enfrenta a un entorno desconocido, sin la ayuda de los dispositivos digitales.

La protagonista, Kiara llega al campamento sintiéndose diferente y reacia a encajar. “Está como un poco inspirado en una nena que se siente distinta, que se siente afuera”, compartió la escritora.

En la novela, la joven preadolecente enfrenta el campamento con ironía y prejuicios, pero durante la historia rompie algunos estereotipos. Es, según la autora, un personaje complejo, atravesado por inseguridades y contradicciones. Strauch destacó su evolución: “Es en el que más se nota esta transformación... al final necesita de un montón de ayuda, porque si no se hubiese pegado contra una pared al día dos”.

La novela muestra cómo los preadolescentes experimentan abstinencia digital y redescubren el valor de la amistad y el presente- (Gentileza de V&R Editoras)

La novela también aborda cuestiones universales como la amistad, la superación de prejuicios y el primer amor. La trama acompaña a Kiara en su adaptación a la vida al aire libre, la convivencia con desconocidos y su relación con las Matchy-Matchy, tres chicas totalmente opuestas a ella.

Para Strauch, estos temasson habituales en la adolescencia. “El primer amor, las amistades, las traiciones... son temas muy propios de esa edad”, comentó.

Explicó que, aunque su experiencia previa era en libros álbum y cuentos breves, pronto advirtió que la historia de Kiara requería un desarrollo más amplio, marcado por una transformación profunda del personaje. “No me propuse escribir una novela; simplemente me di cuenta de que este relato no podía ser un cuento corto”, manifestó.

Las ilustraciones de Laura Aguerrebehere enriquecen la novela y aportan matices clave a la historia de Kiara y sus compañeros - (Gentileza de V&R Editoras)

Consultada sobre la posibilidad de convertir las aventuras de Kiara en una saga, reveló que ya tiene “ideas en la cabeza para nuevas historias”, aunque todavía no comenzó a escribirlas. “Me encantaría hacer una saga. Pienso en escenarios como un colegio nuevo o un vecindario distinto; necesito siempre sacar al personaje de su zona habitual para que le pasen cosas”.

Así, la autora dejó abierta la puerta a futuras entregas, motivada por el entusiasmo que genera la respuesta de sus lectores y por el potencial del personaje para conectar con distintas etapas de la adolescencia.

Por el lado de edición del libro, Strauch resaltó el valor añadido que aportan los ilustradores a sus libros. En el caso de Laura Aguerrebehere, su trabajo resultó esencial: “Me hizo un casting de personajes para que yo eligiera a Kiara... Fue impresionante el trabajo que hizo y aportó mucho a la novela”.

Para la autora, las imágenes pueden ofrecer detalles y matices que enriquecen el texto: “Hay detallecitos que agregan... situaciones que describen mucho más de lo que yo digo a veces”.

Además, reconocío la tarea clave de Laura Estefanía, una de las editoras de V&R Ediciones que, según ldijo: “me dio una mano enorme con el título de la novela y me ayudó a darle un poco más de ritmo al relato”.

Patricia Strauch destaca el papel fundamental de la editora Laura Estefanía en la creación y ritmo del relato - (Gentileza de V&R Editoras)

A lo largo de su trayectoria, Strauch recibió premios de prestigio, como el primer puesto en el Concurso Internacional de Libro Álbum en 2021 con ¿Por qué dormimos?, así como distinciones de la Fundación Cuatrogatos y la Feria del Libro de Bolonia.

Esta proyección internacional se consolidó a partir de su vínculo personal con la literatura infantil, que nació cuando compartía lecturas con sus hijos. “Apenas les empecé a leer libros, sentía que si a mí no me gustaba, a ellos tampoco les iban a gustar. Ese es el primer filtro”, relató.

A partir de esas experiencias familiares, decidió escribir historias con múltiples niveles de interpretación, y los talleres y la publicación de sus textos impulsaron su reconocimiento fuera del país.

Firme en su postura, Patricia rechazó la idea de subestimar la literatura para niños y sostuvo: “Si se subestima es una pena, porque la literatura infantil bien contada es literatura, punto”.

Kiara, la protagonista de la historia, atraviesa una transformación profunda al enfrentarse a inseguridades y prejuicios durante el campamento - (Gentileza de V&R Editoras)

Para Strauch, la literatura infantil y juvenil es una herramienta para abrir puertas a nuevas experiencias. Concibe la escritura como un espacio en el que el lenguaje permite explorar y disfrutar, sin barreras de edad ni fronteras entre lectores grandes y pequeños.