Tras una restauración histórica de más de dos años, reabre la Sala delle Quattro Porte en Venecia

La Sala delle Quattro Porte del Palacio Ducal de Venecia reabrió al público tras una restauración integral financiada por mecenazgo internacional y Save Venice - (Palazzo Ducale)

Después de más de dos años de trabajo, la Sala delle Quattro Porte del Palacio Ducal de Venecia reabrió sus puertas al público tras una restauración impulsada por el mecenazgo internacional.

Este espacio, núcleo de la antigua República, sobresale por su relevancia artística e histórica y recupera su esplendor gracias a una intervención que permitió descubrir técnicas inéditas en su ornamentación original.

El proyecto de restauración, a cargo de la Fundación Museos Cívicos de Venecia, recuperó elementos arquitectónicos, pictóricos y escultóricos originales con técnicas innovadoras - (Palazzo Ducale)

El proyecto de restauración comenzó el 22 de noviembre de 2023 y concluyó el 30 de enero de 2026 bajo la dirección de la Fundación Museos Cívicos de Venecia.

De acuerdo con un comunicado de prensa compartido por el palacio, el objetivo fue recuperar todos los elementos arquitectónicos, pictóricos y escultóricos de la sala.

Las obras contaron con el apoyo decisivo de Save Venice y el instrumento Art Bonus, completando la inversión con fondos privados. El costo total ascendió a EUR 747.000, de los cuales Save Venice aportó EUR 662.000.

La intervención permitió descubrir que las pinturas murales de la bóveda, atribuidas a Tintoretto, se realizaron con óleo sobre yeso y adhesivo animal, una técnica poco común en monumentos - (Palazzo Ducale)

La Sala delle Quattro Porte es uno de los espacios más prestigiosos del palacio veneciano. Andrea Palladio y Giovanni Antonio Rusconi la diseñaron en 1576 como área de representación y nexo entre las principales magistraturas.

La estancia destaca por su bóveda singular, sus cuatro portales de mármol policromo —que le otorgan el nombre— y una decoración monumental ejecutada por artistas renacentistas.

Jacopo Tintoretto pintó los grandes paneles murales en 1577, mientras que los grupos escultóricos superiores se atribuyen a Alessandro Vittoria, Girolamo Campagna, Francesco Castelli y Giulio dal Moro.

Durante las obras, se mantuvo el acceso a la sala y los visitantes observaron el proceso de restauración y contenidos digitales en una experiencia de 'cantiere aperto' - (AP Foto/Domenico Stinellis)

Entre los aportes de la restauración, sobresale la intervención en el gran techo abovedado “alla romana”, tanto en la parte estructural como en su aparato decorativo de pinturas murales y estucos, junto a los portales lapídeos, los grupos escultóricos, las ventanas y las telas monocromas.

El equipo realizó un mapeo detallado del estado de conservación, inspecciones visuales y táctiles, así como una campaña de análisis que permitió identificar capas añadidas a la pintura original.

En la fase de limpieza, se eliminó un barniz aplicado en el siglo XX y repintes de restauraciones anteriores, consolidando la película pictórica y atendiendo fisuras y lagunas. Finalmente, tras un amplio intercambio con expertos en historia del arte, se integraron las partes faltantes con acuarelas y barnices para recuperar una lectura unitaria de las superficies decoradas.

La Sala delle Quattro Porte, diseñada por Andrea Palladio en 1576, sirvió como nexo entre las principales magistraturas de la antigua República de Venecia - (Palazzo Ducale)

Uno de los hallazgos técnicos más relevantes fue constatar que las pinturas de la bóveda no son frescos tradicionales. Los análisis confirmaron que se trata de pinturas murales al óleo sobre una base de yeso y adhesivo animal, lo que equivale a un método similar a la pintura sobre lienzo, poco habitual en espacios monumentales.

Esta técnica, junto a intervenciones posteriores, dificultó la conservación y comprensión de las capas pictóricas originales. Durante los dos años de obras, el equipo permitió el acceso a la sala y la contemplación de sus decoraciones, instalando un laboratorio de restauración visible a lo largo del recorrido del primer piso del palacio.

Los visitantes observaron el trabajo sobre la decoración mural de los cuatro portales y accedieron a contenidos digitales sobre el avance del proyecto. La experiencia de “cantiere aperto” resultó uno de los aspectos más innovadores de la intervención.

El coste total de la restauración ascendió a EUR 747.000, donde Save Venice aportó EUR 662.000 y el resto fue cubierto por donaciones y la Fundación Museos Cívicos - (Palazzo Ducale)

El financiamiento internacional fue esencial en el éxito de la restauración. Save Venice canalizó la mayor parte de los recursos, a los que se sumaron Art Bonus y donaciones de mecenas extranjeros y nacionales, como The Gritti Palace y benefactores estadounidenses. El resto del monto lo cubrió la Fundación Museos Cívicos.

La Sala delle Quattro Porte ocupa un lugar central en la historia del palacio. Este ambiente da acceso a las salas donde se reunían antiguamente órganos decisivos de la República de Venecia, como el Senado, el Colegio y el Consejo de los Diez. Tras el incendio de 1574, se emprendió una campaña de reconstrucción bajo la supervisión de Antonio da Ponte, con la contribución de Palladio.

La intervención consolidó la película pictórica tras eliminar barnices y repintes del siglo XX, integrando las partes faltantes con acuarelas para una lectura unitaria de las decoraciones - (Palazzo Ducale)

Entre 1575 y 1576, Giovanni Battista Cambi esculpió las molduras y esculturas mitológicas del techo, que luego fue decorado con motivos de grutescos. Jacopo Tintoretto pintó el techo y las lunetas, ilustrando escenas alegóricas ideadas por Francesco Sansovino para exaltar la fundación de Venecia, su independencia y virtudes.

En 1713, Nicolò Bambini restauró y repintó parcialmente muchos de estos frescos debido a su estado deteriorado. Las cuatro puertas monumentales, diseñadas por Palladio, exhiben esculturas de artistas destacados de finales del siglo XVI y un programa iconográfico que representa las virtudes asociadas a las salas contiguas.

La restauración refuerza la proyección internacional del Palacio Ducal y destaca la importancia de la colaboración público-privada en la preservación del patrimonio veneciano - (Palazzo Ducale)

La finalización del proyecto refuerza el valor de la colaboración entre instituciones públicas y privadas, así como del mecenazgo internacional para preservar y revitalizar el patrimonio histórico.

El esfuerzo conjunto garantizó la conservación, la investigación y la proyección internacional de uno de los espacios más emblemáticos de Venecia.